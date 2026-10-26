España

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Nuevo sondeo: un 19% de los votantes de Feijóo en 2023 ya se han ido a Vox

Repasamos las principales noticias políticas cuando faltan 34 días para las urnas. La violencia en las calles abre un nuevo frente entre los candidatos

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El candidato de ERC condena la violencia este pasado fin de semana en Cataluña.

Sigue su curso la precampaña a las elecciones generales convocadas en España el 29 de noviembre y lo hace con una intensidad no vista antes, por todo lo que hay en juego. A la disputa desde los tribunales, los atriles o las redes sociales se han sumado las calles. Los disturbios en Barcelona este pasado fin de semana dan elementos a izquierda y derecha para culpar al oponente de incendiar las calles, sin que todavía se haya identificado a los encapuchados o determinado la motivación de los cabecillas.

Los sondeos siguen dando algunas pistas, sin que ninguno deje de negar una mayoría absoluta y hasta holgada de la suma PP-Vox, si bien coinciden también en que Alberto Núñez Feijóo está perdiendo escaños y Pedro Sánchez los está recuperando, con Santiago Abascal como principal beneficiado, multiplicando por dos el número de escaños respecto a 2023. El debate, violencia aparte, sigue girando en torno al salario mínimo, las pensiones o la ley de nietos, de la que se esperan novedades esta semana.

06:42 hsHoy

Último día para presentar las listas

Escaños vacíos del Congreso. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)
Escaños vacíos del Congreso. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores tienen hasta las 0:00 horas de este lunes para presentar sus candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales, unas listas que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del miércoles 28 de octubre.

El cierre del plazo permitirá despejar algunas de las incógnitas que aún rodean la configuración de las candidaturas, entre ellas si Vox finalmente renuncia a presentarse en determinadas circunscripciones del Senado, como le ha solicitado el PP para evitar la división del voto; o cómo han quedado configuradas las listas de la coalición entre PSOE y Frente Amplio para la Cámara Alta.

Tras el registro de listas, las Juntas Electorales Provinciales dispondrán de los dos días siguientes para comunicar las irregularidades apreciadas o denunciadas en las candidaturas, que las formaciones políticas podrán subsanar en un plazo de 48 horas desde su notificación. Una vez completada esta revisión, las Juntas tendrán hasta el 2 de noviembre para proclamar las candidaturas.

(Información de Europa Press)

06:37 hsHoy

El discurso de la ley y el orden entra de lleno en la campaña electoral: PP y Vox salen en tromba contra el Gobierno y los inmigrantes tras los disturbios en Barcelona

Aunque sin pruebas sobre la identidad de los alborotadores, Santiago Abascal ha señalado al “islamoizquierdismo” y Alberto Núñez Feijóo ha vinculado la violencia con la negativa de la izquierda política a abandonar el poder

Varias personas causan disturbios, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Cataluña. (Lorena Sopêna/Europa Press)
Varias personas causan disturbios, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Cataluña. (Lorena Sopêna/Europa Press)

Los altercados en Barcelona de este pasado fin de semana han servido de munición para la derecha en una nueva jornada de precampaña electoral de alto voltaje, con el telón de fondo de las protestas sociales en toda Europa.

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06:25 hsHoy

Nuevo sondeo: la izquierda recorta distancia

Un nuevo sondeo para comenzar la semana. Según una encuesta del Ateneo del Dato para eldiario.es, el PP ganaría las elecciones con un 31,1% de los votos, por un 27,6% del PSOE, un 19,8% de Vox y un 6,8% del Frente Amplio, o lo que es lo mismo, una mayoría absoluta de la derecha si bien el bloque de la izquierda recorta distancia. Uno de los datos más llamativos del estudio es que un 19% de quienes apoyaron a Alberto Núñez Feijóo en 2023 hoy lo haría por Santiago Abascal.

06:21 hsHoy

Feijóo acusa a la izquierda de resistirse a abandonar el poder “con violencia”: “Como han perdido la calle, quieren incendiarla”

El líder del PP reúne a sus cabezas de lista en un mitin de precampaña en Salamanca y avanza que volverá a visitar Cataluña

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, vincula los violentos disturbios en Barcelona con la izquierda política, a la que acusa de resistirse a abandonar el poder “con violencia”

La precampaña electoral sigue subiendo de decibelios. En un mitin preelectoral en Salamanca, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vinculado los violentos disturbios en Barcelona, que se han saldado con cientos de detenidos y más de una decena de policías heridos, a Pedro Sánchez y la izquierda política, a la que ha acusado de resistirse a abandonar el poder “con violencia”.

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06:20 hsHoy

Sánchez lee un poema de Lorca en Granada y acusa a Feijóo y Abascal de plantear “una involución” con una “lista interminable de recortes”

El jefe del Ejecutivo ha reprochado además a los líderes del PP y Vox que evitaran la foto con el presidente argentino Javier Milei durante su reciente visita a España, pese a pertenecer, según sus palabras, “al mismo club de la motosierra”

Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo y secretario general del PSOE, ha anunciado que si gobierna en la próxima legislatura reforzará y blindará en la Constitución el derecho al aborto y mantendrá “en pie como una conquista” el de la eutanasia. Feijóo decía en Hoy por Hoy que, si llega a gobernar, integraría el Ministerio de Igualdad “dentro de otros ministerios” y que reabriría el debate sobre la necesidad de que las menores de 16 años cuenten con el conocimiento de sus padres para abortar.

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