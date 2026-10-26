Elecciones generales en España 29-N, en directo | Nuevo sondeo: un 19% de los votantes de Feijóo en 2023 ya se han ido a Vox

El candidato de ERC condena la violencia este pasado fin de semana en Cataluña.

Sigue su curso la precampaña a las elecciones generales convocadas en España el 29 de noviembre y lo hace con una intensidad no vista antes, por todo lo que hay en juego. A la disputa desde los tribunales, los atriles o las redes sociales se han sumado las calles. Los disturbios en Barcelona este pasado fin de semana dan elementos a izquierda y derecha para culpar al oponente de incendiar las calles, sin que todavía se haya identificado a los encapuchados o determinado la motivación de los cabecillas.

Los sondeos siguen dando algunas pistas, sin que ninguno deje de negar una mayoría absoluta y hasta holgada de la suma PP-Vox, si bien coinciden también en que Alberto Núñez Feijóo está perdiendo escaños y Pedro Sánchez los está recuperando, con Santiago Abascal como principal beneficiado, multiplicando por dos el número de escaños respecto a 2023. El debate, violencia aparte, sigue girando en torno al salario mínimo, las pensiones o la ley de nietos, de la que se esperan novedades esta semana.