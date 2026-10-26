España

Blocus amenaza con trasladar a Madrid los disturbios de Barcelona con dos convocatorias en Sol y plaza de España en Halloween

Los llamamientos, difundidos en perfiles de TikTok y Telegram, apelan a la defensa de la educación pública y recurren a imágenes de barricadas en llamas y comercios arrasados

Una concentración de 600 jóvenes en el centro de Barcelona convocada por redes sociales ha derivado este sábado en saqueos de comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamiento con los Mossos d'Esquadra. (EFE)
Jóvenes quemando mobiliario urbano en Barcelona. (EFE)
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Las revueltas que el pasado sábado sacudieron el centro de Barcelona podrían tener una segunda parte en Madrid. Varios perfiles anónimos que utilizan la denominación Blocus están difundiendo convocatorias para el próximo 31 de octubre en la capital, coincidiendo con Halloween, con llamamientos que mezclan reivindicaciones educativas, estética revolucionaria y mensajes que, en algunos casos, alientan la violencia y los saqueos.

Fuentes policiales sitúan dos de las citas en pleno centro de Madrid. La primera, a las cinco de la tarde, en la Puerta del Sol; la segunda, una hora después, en la plaza de España. Ambos enclaves se encuentran a escasa distancia, en una zona de gran afluencia de peatones y comercios. Sin embargo, los anuncios que circulan por internet no coinciden plenamente en los horarios y lugares señalados, por lo que no puede darse por cerrada la organización de estas movilizaciones.

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Una protesta estudiantil como reclamo

Las convocatorias dirigidas a Madrid se presentan, al menos en algunos de sus carteles, como una protesta en defensa de la educación pública. Bajo la firma de “Estudiantes por un instituto de calidad”, uno de los mensajes denuncia el deterioro del sistema educativo y reclama más recursos, mejores instalaciones y profesorado suficiente. “El sistema educativo está en decadencia y no vamos a quedarnos callados”, sostiene el texto, que anima a los jóvenes a salir a la calle para exigir “un instituto digno, con recursos, profesorado y futuro”.

El llamamiento se apoya en una estética muy distinta de la habitual en una movilización estudiantil. Una de las imágenes difundidas representa la Puerta del Sol entre barricadas y llamas. Otro cartel muestra la plaza de España en un escenario de violencia extrema, con policías antidisturbios muertos y establecimientos arrasados. Las imágenes, de carácter apocalíptico, presentan una ciudad convertida en escenario de enfrentamientos.

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La convocatoria también se apoya en el lenguaje y las referencias de las protestas juveniles que se han extendido por Francia, aunque el uso de esa simbología no permite determinar por sí solo quién está detrás de los llamamientos ni cuál es su grado de coordinación.

El reclutamiento se realiza principalmente mediante perfiles de TikTok y canales de mensajería. Algunos de ellos invitan a los interesados a solicitar el acceso a grupos privados de WhatsApp o Telegram, donde se amplían las indicaciones sobre las concentraciones.

Jóvenes causan disturbios en Barcelona. (Lorena Sopêna / Europa Press)
Jóvenes causan disturbios en Barcelona. (Lorena Sopêna / Europa Press)

Del llamamiento en redes a los saqueos de Barcelona

El precedente que explica la preocupación policial se encuentra en lo ocurrido el 24 de octubre en Barcelona. La convocatoria, difundida inicialmente por perfiles anónimos de TikTok bajo el lema de la calidad de los institutos, congregó a centenares de jóvenes en el entorno de la plaza de Cataluña.

Lo que se presentó como una protesta estudiantil terminó derivando en graves disturbios. Los participantes vandalizaron establecimientos, saquearon comercios y prendieron fuego a elementos del mobiliario urbano, además de enfrentarse a los agentes que intervinieron para contener los incidentes.

El balance inicial comunicado por los Mossos fue de 128 detenidos, 72 de ellos menores de edad, y 14 agentes heridos, cuatro de gravedad. Los bomberos realizaron 33 intervenciones por incendios y se contabilizaron daños en 23 comercios.

La investigación trata de esclarecer quién impulsó la convocatoria y qué estructura había detrás de ella. La comisaria jefa de los Mossos, Silvia Catà, explicó a RAC1 que la policía catalana estaba trabajando con otros cuerpos policiales europeos para rastrear la difusión de los mensajes e identificar a sus responsables.

La organización inicial a través de perfiles anónimos y el traslado posterior de los participantes a grupos de mensajería dificultan las pesquisas. En algunos de esos canales se habían compartido instrucciones relacionadas con los robos, la elección de objetivos y la forma de eludir la vigilancia policial.

Halloween, un factor añadido

La elección del sábado no parece casual. La jornada coincide con Halloween y precede al festivo de Todos los Santos, lo que previsiblemente aumentará la presencia de personas en las calles del centro de Madrid durante la tarde y la noche.

Algunos de los mensajes que circulan por redes incorporan expresamente la celebración a sus llamamientos y sugieren acudir disfrazados o con el rostro cubierto. En otros se insiste en la utilización de ropa oscura y capuchas, recomendaciones que ya aparecieron en la convocatoria que precedió a los disturbios de Barcelona.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un centenar de personas, una cuarta parte de ellos menores de edad, por su presunta relación con los disturbios desatados este sábado por la tarde en una protesta de jóvenes en el centro de Barcelona.

Además de Madrid y Barcelona, se han detectado convocatorias similares en otras localidades, entre ellas Algeciras y San Pedro de Alcántara, así como mensajes que extienden los llamamientos a otros puntos del país.

Por ahora, la existencia de estos anuncios no equivale a una movilización consolidada. El principal interrogante es si los perfiles que los difunden conseguirán trasladar a la calle una convocatoria que, en Barcelona, desembocó en una oleada de vandalismo y saqueos cuyo alcance sorprendió a los propios Mossos.

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