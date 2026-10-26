Luis de la Fuente gana por primera vez el Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año: la mente que conquistó el Mundial 2026 y consiguió la segunda estrella de España

El seleccionador español, Luis de la Fuente, con el premio a mejor entrenador del año (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

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Luis de la Fuente ha escrito su nombre en la historia por al conquistar por primera vez el Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año. Su nombre a estado en boca de todos desde que el 19 de julio España se proclamaba campeón del Mundial 2026 y conseguía la segunda estrella. Aunque antes ya había demostrado su valía al conquistar también la Eurocopa de 2024 y la Nations League 2023. A base de paciencia, calma y mucha pizarra consiguió construir el equipo perfecto para ganarlo absolutamente todo. Ahora, el arquitecto de España se proclama mejor entrenador del año.

El seleccionador español saludó a Rodri, Unai Simón y Lamine antes de subir al escenario para recoger el título. “Es un honor; ya estar entre los nominados era un premio. Por ello quiero felicitar al resto de nominados, que también han hecho méritos para estar aquí”, comenzaba el técnico. En su discurso también se acordaba de los miembros de la Federación: “Entiendo este mérito como colectivo: unos jugadores y un cuerpo técnico maravilloso, el mejor del mundo, si me permitís. Quiero dar las gracias a la RFEF, al presidente, al director deportivo y a todos los trabajadores. Y, por supuesto, también a mi agencia”.

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También se acordaba de su familia: “Quiero terminar agradeciendo a mi familia, a los que están y a los que no. Me acuerdo de mis padres y de mi hermano. El éxito no es definitivo: este premio no es una meta alcanzada, es una motivación”. Y concluía: “Termino con una frase de Mara Aurelio. ‘El éxito individual nos hace visible, el colectivo invencibles’. El secreto es contar con un grupo que antepone el bien colectivo al individual. Toda esta propuesta lo desarrollan mucho mejor de lo que uno había pensado. Esto es un éxito de ellos. Soy un privilegiado de dirigir a un equipo de esta calidad en lo deportivo y en lo humano”.

El seleccionador español Luis de la Fuente (Europa Press)

Los números de Luis de la Fuente como seleccionador de España

La etapa de Luis de la Fuente al frente de la selección española comenzó tras el Mundial de Qatar 2022, cuando la Real Federación Española de Fútbol decidió apostar por un perfil alejado del de Luis Enrique. Menos mediático, pero con un profundo conocimiento de las categorías inferiores, el técnico riojano asumió el reto de construir un equipo competitivo aprovechando su experiencia con los jóvenes talentos nacionales. Su pasado en la cantera le permitió conocer de cerca las cualidades de los futbolistas y sentar las bases de un proyecto que pronto empezó a dar frutos.

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El primer gran éxito llegó en 2023, apenas seis meses después de su nombramiento. España conquistó la Nations League tras superar a Croacia en la tanda de penaltis de una final muy disputada. Aquel triunfo supuso el primer título de De la Fuente como seleccionador absoluto y un impulso para un equipo que todavía generaba dudas entre parte de la afición.

Todos los españoles nominados a las diferentes categorías del Balón de Oro ya se encuentran en el London Palladium Theatre para vivir el premio más importante del fútbol

La confirmación definitiva llegó en la Eurocopa de 2024. España completó un campeonato sobresaliente y levantó el trofeo tras derrotar a Inglaterra en la final. El combinado nacional ganó sus siete encuentros y eliminó a rivales de la talla de Alemania y Francia. La mezcla de juventud, talento y solidez colectiva convirtió a la Roja en campeona de Europa y consolidó el proyecto del técnico riojano.

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