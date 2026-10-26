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La actriz de ‘El joven Sheldon’, Emily Osment, se sintió incómoda rodando las escenas de besos con Montana Jordan, debido a la diferencia de edad: “Era un bebé”

La intérprete de ‘Hannah Montana’, reveló que pidió un coordinador de intimidad para algunos momentos con su ‘coprotagonista’ en el ‘spin-off’ de ‘The Big Bang Theory’

Emily Osment y Montana Jordan en 'El joven Sheldon'
Emily Osment y Montana Jordan en 'El joven Sheldon', donde tenían una diferencia de edad de más de diez años.
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La actriz Emily Osment se incorporó en la quinta temporada a la serie El joven Sheldon, el ‘spin off’ de The Big Bang Theory basado en la infancia del personaje de Sheldon Cooper y la relación con su familia.

Emily Osment, a la que habíamos visto crecer en la serie Hannah Montana interpretó en esta ocasión a Mandy McAllister, que comenzará una relación con el personaje de Georgie Cooper, el hermano mayor de Sheldon, encarnado por Montana Jordan.

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A pesar de la diferencia de edad de los personajes, Mandy se quedará embarazada de Georgie, de modo que su historia pasó a ocupar más espacio dentro de la serie, hasta el punto de que protagonizaron una sitcom propia titulada El primer matrimonio de Georgie y Mandy (2024).

Una diferencia de edad de diez años

Ahora ha salido a la luz Young Sheldon: The (Juicier-Than-Meemaw’s-Brisket) Inside Story of the Hit Comedy, de Jessica Radloff, un libro que reconstruye la producción de la comedia y donde ya se revelaba que Iaian Armitage, el protagonista y rostro de Sheldon desde su más tierna infancia, no sintió pena al terminarse la serie.

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Ahora, son otras declaraciones las que salen a la luz. Según cuenta Osment, pidió un coordinador de intimidad antes de filmar los besos de Mandy y Georgie. Jordan tenía 18 años y ella, que tenía 29, consideró que la diferencia de edad podía volver incómoda la situación, sobre todo porque ambos apenas se conocían. “Era un bebé”, cuenta en el texto.

Emily Osment y Montana Jordan en 'El joven Sheldon' (Bill Inoshita / 2024 Warner Bros.)
Emily Osment y Montana Jordan en 'El joven Sheldon' (Bill Inoshita / 2024 Warner Bros.)

La actriz explicó que su preocupación también estaba centrada en que su compañero supiera que podía solicitar ayuda. “No sé si Montana siquiera sabía que podía pedirlo. Démosle también la opción. Que esté cómodo”, señaló. El equipo no logró disponer de ese profesional ese día, aunque lo incorporó en capítulos posteriores.

La intérprete afirmó que la presencia de esa figura facilitó el trabajo cuando el vínculo entre Mandy McAllister y Georgie Cooper adquirió mayor peso en la ficción. Para Osment, el coordinador fue “muy importante” durante esas jornadas.

La respuesta del equipo de la serie

El director Alex Reid, quien estuvo a cargo de varios episodios centrados en Mandy, reconoció que la producción no había previsto la necesidad de un coordinador de intimidad en ese momento.

Reid explicó que El joven Sheldon no incluía escenas sexuales y que, por esa razón, el equipo no estaba habituado a recurrir a ese tipo de profesionales. La planificación se limitaba a una escena de besos entre los personajes. “Fallamos por completo”, admitió el realizador.

El director consideró que el problema no se explicaba solo por la ausencia de ese apoyo. A su juicio, también influyó que Osment y Jordan tuvieran que representar cercanía sentimental poco después de conocerse.

Una incomodidad compartida por los actores

Reid recordó una foto tomada entre escenas en la que los dos intérpretes estaban sentados dentro de un coche y miraban hacia lados opuestos. El director le mostró esa imagen a Osment y ella confirmó que ambos se habían sentido incómodos.

Emily Osment y Montana Jordan en 'El joven Sheldon'
Emily Osment y Montana Jordan en 'El joven Sheldon', aunque no llegaron a rodar escenas de sexo explícitas

Según Reid, la fotografía reflejaba el clima que existía entonces entre los actores. No se trataba de un conflicto entre ellos, sino de la dificultad de rodar besos cuando aún no habían establecido una relación de confianza fuera de cámara.

El realizador afirmó que pudieron resolver la situación y que, con el tiempo, desarrollaron una buena química para sus personajes. Aun así, definió aquel primer momento como “bastante embarazoso”.

Osment y Jordan no grabaron escenas de sexo en la serie. Su trabajo consistía en representar una relación que avanzaba dentro de la historia, desde el embarazo de Mandy hasta la formación de una familia junto a Georgie.

El apoyo en las temporadas posteriores

El ‘cocreador’ de la serie, Steve Molaro, sostuvo que Osment tenía “todo el derecho” a solicitar un coordinador de intimidad. También afirmó que la actriz más adelante se sintió cómoda incluso cuando ese profesional no estuvo presente.

Miley Cyrus reunió al reparto original de Hannah Montana en su 20 aniversario, incluida a Emily Osment, su mejor amiga en la serie. (DISNEY )

El testimonio de Osment se suma al relato de Reid sobre la decisión de incorporar ese recurso tras el primer rodaje. La producción recurrió al coordinador cuando las escenas entre Mandy y Georgie se hicieron más frecuentes.

Emily Osment comenzó su carrera cuando era niña en dos películas de Spy Kids. Más tarde interpretó a Lilly Truscott en Hannah Montana y es hermana del actor Haley Joel Osment. La serie El primer matrimonio de Georgie y Mandy, continúa en antena con su tercera temporada.

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