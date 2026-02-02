‘Hamnet’ responde algunos de los mayores misterios sobre la vida de Shakespeare, pero hay más: las dudas sin resolver sobre el escritor que “inventó lo humano”

Imagen de la película 'Hamnet', de Chloe Zhao, junto a un retrato de William Shakespeare. (Montaje de Infobae España)

“Si algún autor se ha convertido en un dios mortal, es sin duda William Shakespeare”. Estas palabras de Harold Bloom explican hasta qué punto la figura del dramaturgo inglés es clave en la historia de la literatura. Autor de obras maestras como Hamlet, Romeo y Julieta, Macbeth o La tempestad, hay quienes consideran que nadie ha logrado alcanzar una mezcla semejante de belleza y profundidad en sus textos. Por eso, Bloom le reconocería un peculiar mérito que ejemplifica lo importante que es su obra: “La invención de lo humano”.

Pero ¿quién era William Shakespeare? Esa es la pregunta que, desde hace cientos de años, muchos críticos y expertos se formulan. Lo cierto es que hay muchos aspectos sobre la vida del escritor que desconocemos, más allá de sus textos. Misterios que han provocado todo tipo de teorías, incluyendo la de que él no escribió sus obras de teatro, y que también han marcado el camino para otras obras de ficción especulativa, como las películas de Anonymous, El último acto o Hamnet, adaptación a su vez del best seller homónimo de Maggie O’Farrell.

“O’Farrell sabe explotar muy bien lo que no se sabe de Shakespeare”, afirma Patricia García Santos, estudiante de doctorado y profesora del departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Córdoba. “Se sabe muy poco sobre su vida personal: se sabe quiénes eran sus padres, a qué se dedicaban y quién fue su mujer, pero el resto... Con respecto a su vida íntima, su relación con su familia o cómo él se sentía respecto a eso, todo es especulación”. Y, si sobre él se sabe poco, sobre su mujer y sobre su hijo mucho menos. “Su hijo Hamnet, en muchas biografías, es apenas una nota al pie de página en la que pone: falleció por causas desconocidas”.

Las máscaras de Shakespeare

En una de sus investigaciones académicas, Patricia reunió varias biografías de Shakespeare y las comparó con la novela de Hamnet. A partir de ahí, realizó un doble ejercicio: primero, evaluar hasta qué punto el libro de Maggie O’Farrell se correspondía con la vida del escritor. En segundo lugar, hacer lo propio con Hamlet, la obra en la que, supuestamente, Shakespeare expresó el dolor de perder a uno de sus hijos. “La autora recoge lo poco que Shakespeare hablaba sobre su familia y, a través del contenido de Hamlet, ofrece un relato único desde el punto de vista de la mujer, Anne (o Agnes) Hathaway”.

Patricia explica que, con el tiempo, los biógrafos han logrado averiguar cuestiones como el pueblo en el que nació, Stratford-upon-Avon, y que más tarde decidiría marcharse sin su mujer y sin sus hijos a Londres para trabajar en el mundo del teatro, aunque nadie sepa cuál fue el detonante de esa decisión. Del mismo modo, se conoce que cada verano volvía a Stratford, a la impresionante villa que compró para sus seres queridos. También está demostrado siempre tuvo interés en que su familia se mudase a Londres con él, cosa que no se producía por la delicada salud de una de sus hijas. Eso sí, hay discrepancias hasta en detalles tan nimios como si le gustaba irse o no de borrachera con sus compañeros del teatro.

Tras los sucesos relatados en Hamnet, Shakespeare escribiría Hamlet, una obra en la que Patricia detecta la culpa del autor. “Hay un momento de la obra en la que Hamlet dice: ‘To put an antic disposition’, es decir, que va a comenzar a aparentar que está loco, como si se pusiese una máscara”, analiza Patricia. “Shakespeare se ponía muchas máscaras. Era una persona exitosa que tenía que dejar muchas cosas atrás: su familia, su pueblo, su vida... para perseguir su sueño. Todo eso se refleja en Hamlet: hasta la muerte de Hamnet él resultó ser un padre ausente, y en esa obra nos habla de un hijo huérfano”.

“Siempre se ha dado la idea de que su esposa lo cazó”

El periodo cubierto por Hamnet no es, sin embargo, el único incierto en la vida de Shakespeare. A pesar de que muchos biógrafos señalaban que el escritor “huyó” de su mujer y del ambiente pueblerino en el que creció, la realidad es totalmente la contraria: cuando decidió retirarse, regresó a su casa en Stratford junto a Anne. “Esos últimos años allí son otro punto oscuro”, señala María Estrella, profesora de Literatura y Cultura Europea en la Universidad del Mar del Plata (Argentina). “Sabemos que sus dos hijas ya estaban casadas, que a la mayor le dejó buena parte de su fortuna y la otra a la melliza de Hamnet, mientras que a Anne le dejó el ‘segundo mejor’ lecho de la casa”.

Según cuenta María Estrella, esto es algo que durante mucho tiempo sirvió a críticos para señalar la mala relación existente entre ambos. “Pero una autora, Germaine Greer (citada por la misma O’Farrel en Hamnet), señala que el mejor lecho de la casa siempre era para el cuarto de invitados, y el segundo mejor es el matrimonial. Lo que él le está dejando a Anne es un gesto de afecto simbólico, porque es el que compartieron”. Cuando Shakespeare murió, además, pidió que lo enterraran allí, en Stratford, y que nunca movieran sus huesos de allí.

Entre tantas y tantas especulaciones, surge otro elemento: una respuesta a las biografías tradicionales que siempre dejaban en mal lugar a Anne Hathaway. “Lo que se considera es que Shakespeare tuvo que desprenderse de su vida para lograr ser un genio”, define la académica, quien además señala el carácter atípico de la unión de Shakespeare y su mujer, cuando ella era ocho años mayor que él y, además, ya estaba embarazada antes del matrimonio. “Siempre se ha dado la idea de que la esposa lo cazó, y que él tuvo que huir para alcanzar ese destino de gloria. Anne queda de mujer inculta, un peso para él, pero la crítica más moderna está revirtiendo esa versión”.

¿Fue realmente Shakespeare quien escribió sus obras?

En realidad, todas estas cuestiones que aparecen de un modo u otro en Hamnet, señalan a una única pregunta: ¿cómo logró Shakespeare escribir tantas y tantas obras maestras? “Lo que llama la atención es que un joven nacido en un pueblo de la Inglaterra rural y sin formación universitaria llegara a ser Shakespeare”, resume María Estrella, quien señala que es por este motivo, también, por el que con el tiempo han ido surgiendo teorías de que en realidad sus obras las escribía otra persona: “Se han planteado los nombres de Francis Bacon y del Conde de Oxford, pero no está probado y son solo elucubraciones que los estudiosos de Shakespeare no toman muy en serio”.

La prueba más evidente de que Shakespeare existió es que, al poco de fallecer, en 1616, algunos de sus mejores amigos fueron los que recopilaron todas sus obras y las reunieron en un único tomo, el First Folio. Por aquel entonces, además, el dramaturgo ya era considerado como uno de los mejores autores de su tiempo. “En 1603, ya cerca de su retiro, él estaba en la compañía de los King’s Men, es decir, la compañía teatral de la corte del rey Jacobo. Por eso, cuando escribe la obra de Macbeth, lo hace para el rey”.

Eso sí, si hoy casi nadie duda de que Shakespeare existió y escribió sus obras, sigue existiendo un misterio: cómo se formó. “Desconocemos la educación que recibió. Se supone que fue a la escuela dramática por los conocimientos que tenía, pero no hay documentos que lo pruebe”, subraya María Estrella. “Lo mismo con respecto a esos dos años que pasan desde que se va de Stratford hasta que se convierte en autor profesional. Lo reencontramos representando en Londres, pero no sabemos cómo fue su proceso de escritura ni tenemos manuscritos qué muestren diferentes versiones de sus textos”.

Un cambio en nuestra forma de entender la intimidad

Por todos estos motivos, se considera que la novela de Hamnet es no una novela histórica, sino una “bioficción”, con más elementos de ficción que de biografía. “Porque no hay documentos de la época”, expone María Estrella, “solo que ella nos plantea una determinada perspectiva con los temas que a ella le interesan como novelista”. De lo contrario, una biografía de Shakespeare podría incluso centrarse más en lo que no sabemos del escritor que de lo que sí hemos llegado a probar.

“Realmente”, matiza Patricia García, “tampoco sabemos tan poco”. Para ella, hay muchísimo escrito sobre Shakespeare, solo que “estamos en un momento totalmente contrario a cuando él vivió”, un momento en el que lo que nos interesa saber es distinto: su vida privada. “Cuando él estaba en Londres y era un intelectual famoso, se respetaban su intimidad y sus decisiones. Al final, era un hombre en un mundo de hombres en el que a nadie le interesaba mucho más que preguntarle por su obra. Al final, esto ha llegado con las mujeres periodistas y las mujeres biógrafas, que han ampliado el foco de estudio a muchos más ámbitos de la vida”.

Por eso, podría decirse que, en realidad, existe más de un Shakespeare. “Si miras biografías y otros textos de críticos del siglo XVIII, XIX y XX, se dan lecturas total y completamente diferentes de acuerdo con el momento en el que ellos leyeron sus obras”. En la actualidad, apunta Patricia García, no hay duda de que estamos más que influenciados por “el prisma O’Farreliano”. Por eso, le preguntamos a ella en qué aspecto de la vida del autor se centraría si escribiera una nueva biografía. “En conocer lo que a él lo motivó para empezar a escribir, y el empujón que le llevó a Londres, porque eso es algo que tampoco se sabe: la transición hasta que se convirtió en artista”.