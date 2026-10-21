Jane Austen regresa a la pantalla con una nueva versión de Sensatez y Sentimiento

De Focus Features y Working Title viene una nueva visión de la icónica novela de Jane Austen, Sensatez y sentimiento: Una historia encantadora, ingeniosa y profundamente cercana sobre el amor y el vínculo entre hermanas, protagónizada por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles. (Focus Features)

Guardar

Más de dos siglos después de su publicación, Sensatez y Sentimiento vuelve al cine con una adaptación dirigida por Georgia Oakley que sitúa en el centro la relación entre las hermanas Dashwood. La película, producida por Working Title y distribuida por Focus Features, llegará a las salas el 29 de octubre con Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles al frente del elenco.

La novela de Jane Austen, publicada en 1811 bajo la firma anónima “por una dama”, cuenta la historia de Elinor y Marianne Dashwood. Tras la muerte de su padre, las jóvenes, su madre y su hermana menor deben abandonar Norland Park, la propiedad familiar que pasa a manos de John Dashwood, hijo del primer matrimonio del difunto.

PUBLICIDAD

La película fue rodada en escenarios de Dorset y Devon con película de 35 milímetros. (Focus Features)

La familia se instala en Barton Cottage, una vivienda más modesta en Devon. Allí, las dos hermanas afrontan un escenario en el que el matrimonio aparece como una de las pocas vías de estabilidad económica para mujeres sin herencia. Elinor, reservada y pragmática, se enamora de Edward Ferrars; Marianne, más impulsiva, establece una relación con John Willoughby.

La película relee el conflicto entre razón y deseo

El guion de Diana Reid conserva buena parte del lenguaje de Austen, según la información de producción, aunque propone una lectura centrada en la intimidad de las protagonistas. Elinor representa la contención emocional y el sentido del deber, mientras Marianne expresa sus afectos sin reservas.

PUBLICIDAD

Elinor y Marianne Dashwood enfrentan un futuro incierto tras perder la casa familiar.(Focus Features via AP)

Reid planteó que varios comportamientos presentes en la novela mantienen vigencia, aunque hoy tengan otros nombres. La guionista señaló que situaciones vinculadas a la idealización amorosa, las promesas incumplidas y la ausencia repentina de respuestas encuentran equivalentes reconocibles en las relaciones contemporáneas.

La historia no se limita a los vínculos sentimentales. El eje del relato es el lazo entre Elinor y Marianne, dos hermanas que discuten, se protegen y enfrentan de maneras opuestas las restricciones sociales de su tiempo. Oakley buscó que las protagonistas aparecieran como mujeres activas, en contacto con el trabajo doméstico, el paisaje y las decisiones que condicionan su futuro.

PUBLICIDAD

Georgia Oakley dirige esta nueva versión cinematográfica de la novela de Jane Austen. (Captura de video)

Daisy Edgar-Jones encarna una Elinor menos rígida

Edgar-Jones, conocida por Normal People, La chica salvaje y Twisters, interpreta a Elinor Dashwood. La actriz explicó que la versión busca mostrar los sentimientos que el personaje suele ocultar tras su conducta serena.

A su lado, Creed-Miles da vida a Marianne, la hermana que persigue el amor con mayor intensidad. Ambas actrices ya habían compartido reparto en la película Pond Life, estrenada en 2018, una experiencia que facilitó la construcción de la complicidad entre los personajes.

El elenco incluye además a Caitríona Balfe como la señora Dashwood, George MacKay como Edward Ferrars, Frank Dillane como Willoughby, Herbert Nordrum como el coronel Brandon y Fiona Shaw como la señora Jennings. La joven Bodhi Rae Breathnach interpreta a Margaret, la menor de las hermanas.

PUBLICIDAD

George MacKay da vida a Edward Ferrars, interés amoroso de Elinor. (Captura de video)

El antecedente de Ang Lee mantiene un lugar central

La nueva versión llega más de 30 años después de la adaptación cinematográfica de 1995, dirigida por Ang Lee. Aquella producción contó con Emma Thompson como Elinor y Kate Winslet como Marianne, y obtuvo el Óscar al mejor guion adaptado para Thompson.

La obra de 1995 consolidó la presencia de Austen en el cine contemporáneo y se sumó a una etapa de renovado interés por sus novelas. También hubo dos adaptaciones televisivas de Sentido y sensibilidad, además de múltiples relecturas de otros títulos de la escritora británica.

Daisy Edgar-Jones interpreta a Elinor Dashwood en la nueva adaptación de Sensatez y Sentimiento. (Focus Features)

Oakley apuesta por escenarios naturales y película de 35 milímetros

La directora de Blue Jean rodó en película de 35 milímetros y eligió escenarios de Dorset, Devon y Knebworth para alejarse de una imagen exclusivamente asociada a salones y mansiones. El equipo utilizó Kingston Russell House, en West Dorset, para representar Norland Park.

PUBLICIDAD

En contraste, Barton Cottage fue construido a partir de una estructura rural en Dartmoor. La directora de fotografía Arnaud Potier buscó una imagen de menor saturación, con referencias a pinturas de la época y una presencia marcada de la luz natural, la lluvia, el viento y los animales.

Emma Thompson y Kate Winslet protagonizaron la versión de 1995 de “Sense and Sensibility”. (Captura de video)

Una novela que conserva su vigencia desde 1811

La primera edición de Sensatez y Sentimiento tuvo 750 ejemplares y se agotó antes de una segunda impresión en 1813. Desde entonces, la novela se ha mantenido en circulación y confirmó a Austen como una autora central de la literatura inglesa.

Esta nueva adaptación recupera ese relato desde la tensión entre las exigencias materiales, las convenciones sociales y los deseos de sus protagonistas. La historia de las Dashwood vuelve así a las pantallas con una mirada que privilegia tanto el romance como el vínculo familiar.

PUBLICIDAD