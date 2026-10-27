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Siegfried Kasper, el psiquiatra que revolucionó el tratamiento de la depresión: “Muchas personas con trastornos no reconocen lo que les ocurre”

Una de las mayores eminencias en psicofarmacología del mundo atiende a ‘Infobae’ para analizar luces y sombras de los tratamientos actuales contra la ansiedad y la depresión

El doctor Siegfried Kasper, psiquiatra referente en el tratamiento de la depresión (Universidad Médica de Viena)
El doctor Siegfried Kasper, psiquiatra referente en el tratamiento de la depresión (Universidad Médica de Viena)
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¿Y si evaluar la eficacia de un tratamiento para la ansiedad y la depresión exigiera mirar más allá de las escalas clínicas? Para el psiquiatra que cambió la forma de tratar la depresión, la mejoría de este tipo de enfermedades no se mide únicamente en la reducción de síntomas, sino en la capacidad de recuperar la energía, el equilibrio emocional y la calidad de vida. Esta innovadora visión, junto con un excelente trabajo sostenido durante décadas, es lo que ha encumbrado al doctor Siegfried Kasper a erigirse como una indiscutible eminencia en el campo de la psiquiatría.

Las investigaciones en psiquiatría biológica y psicofarmacología del doctor Kasper, nacido en la ciudad austriaca de Salzburgo en 1950, le llevaron a dirigir durante años el Departamento de Psiquiatría y Psicoterapia de la Universidad Médica de Viena, además de haber presidido durante años la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica y el Colegio Internacional de Neuropsicofarmacología.

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Ahora, el doctor ha centrado su interés en profundizar la investigación sobre Silexan, un medicamento de origen natural elaborado a partir de una preparación específica de aceite de lavanda. Los recientes descubrimientos sobre este psicofármaco pueden colocarle como una sólida alternativa a los ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina), recetados muy frecuentemente para aliviar los síntomas de una depresión leve a moderada.

A partir de las flores de Lavandula angustifolia, el laboratorio Schwabe elabora una preparación estandarizada de aceite esencial. “La diferencia fundamental es que no hablamos simplemente de ‘lavanda’, sino de un preparado farmacéutico con una composición y una dosis definidas, obtenido mediante un proceso de fabricación controlado”, explica el psiquiatra en una entrevista con Infobae.

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Pese a que Silexan tiene su origen en la lavanda, esto no significa que una infusión o unas gotas de su aceite tengan el mismo efecto, advierte el doctor Kasper, puesto que “que dos productos procedan de la misma planta no significa que sean farmacológicamente equivalentes”.

Una mujer vuelca varias pastillas de un frasco sobre su mano (Magnific)
Una mujer vuelca varias pastillas de un frasco sobre su mano (Magnific)

El problema detrás de los ansiolíticos en España

El desarrollo de principios activos de origen natural responde a una demanda cada vez mayor de fármacos para aliviar la ansiedad, conciliar el insomnio, relajar los músculos... Sin embargo, los productos de origen natural no han sido la primera alternativa para los pacientes de ansiedad. Actualmente, los fármacos sintéticos más utilizados en el tratamiento farmacológico de los trastornos de ansiedad e insomnio son los ISRS y las benzodiazepinas.

España es uno de los países líderes indiscutibles en el consumo de benzodiacepinas: cinco millones de personas toman cada noche una pastilla para dormir, según la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES). De hecho, los últimos datos de 2024 revelaron que el consumo de antidepresivos en España ronda las 106 dosis diarias por cada 1.000 habitantes, lo que nos convierte en uno de los países que más psicofármacos toma en toda la Unión Europea (UE).

Para el doctor Kasper, que España y otros países como Bélgica o Portugal tengan un consumo tan elevado de benzodiacepinas y otros tranquilizantes “debería hacernos reflexionar sobre cómo estamos abordando problemas como la ansiedad”. “No significa necesariamente que este tipo de trastornos sean más frecuentes en unos que en otros países, porque el consumo también está condicionado por factores como los hábitos de prescripción, la duración de los tratamientos, la facilidad de acceso a estos medicamentos y la disponibilidad de otras alternativas terapéuticas”, añade.

Desde la teoría de los cuatro humores de Hipócrates hasta los soldados considerados "cobardes" en la Segunda Guerra Mundial, este video explora la fascinante y a menudo cruel evolución en la comprensión de la salud mental.

La psicoterapia y los fármacos, dos mundos complementarios

Sin embargo, pese a que los medicamentos pueden ser “una herramienta muy útil para controlar los síntomas y mejorar de forma significativa la calidad de vida de muchos pacientes”, el psiquiatra denuncia un exceso de prescripciones farmacológicas. “Hay personas que reciben medicación para afrontar situaciones de estrés, insomnio o preocupación que quizá podrían abordarse inicialmente mediante cambios en el entorno, psicoterapia u otras estrategias”.

Al mismo tiempo, “hay muchas personas con trastornos de ansiedad o depresión que no reciben atención adecuada, o bien porque no consultan o bien porque no reconocen lo que les ocurre o porque existen barreras para acceder al tratamiento”.

La clave, para el doctor Kasper, es no entender la farmacología y la psicoterapia como dos opciones enfrentadas, sino como complementos con un mismo fin: cuidar nuestro bienestar físico y mental. “El objetivo debería ser que cada paciente reciba el tratamiento que realmente necesita, incluyendo medicación cuando está indicada, con una valoración individualizada y un seguimiento adecuado”, concluye.

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