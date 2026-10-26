El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora

Algunos de los ganadores españoles del Balón de Oro (montaje de Infobae)

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El fútbol español ha vivido una noche de protagonismo en la gala del Balón de Oro 2025, donde Alexia Putellas se consagró como la gran figura al conquistar su tercer galardón consecutivo. Lamine Yamal y Vicky López fueron los ganadores del premio a mejores jugadores jóvenes. La velada también estuvo marcada por el reconocimiento a entrenadores y porteros españoles, consolidando el momento dorado que atraviesa el fútbol nacional. La guinda de la noche la puso Alexia Putellas al llevarse el Balón de Oro a mejor jugadora del año.

La gala arrancó con la entrega del Trofeo Kopa, que reconoce al mejor jugador joven tanto masculino como femenino. Lamine Yamal fue el primero en subir al escenario para recoger el reconocimiento que ha ganado por tercer año consecutivo. El jugador azulgrana aclaró nada más tomar la palabra: “Me hubiese gustado que el premio fuese para Cubarsí. Este premio tenía que ser para él. Ojalá se lo hubiera llevado él”. La siguiente en subir a recoger el galardón fue Vicky López. La jugadora del FC Barcelona recibía el premio por segundo año consecutivo. “Estoy orgullosa y agradecida de recibirlo. No sería posible sin mis compañeras, que me empujan a ser mejor”, aseguró.

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Después llegó el turno de los mejores entrenadores del año y si la gala no podía haber empezado mejor para el fútbol español, no decayó con los siguientes premios. El entrenador del equipo femenino del FC Barcelona, Pere Romeu, se llevó el premio Trofeo Johan Cruyff como mejor técnico. “Creo que a día de hoy un entrenador tiene que dar valor a toda la gente que trabaja con nosotros, claramente el mérito es de grandísimas futbolistas y grandísimos miembros de staff”, detalló el Romeu. Después llegó el turno de Luis de la Fuente, quien se llevó el mismo premio, pero del fútbol masculino. “Recibir este premio es un honor. Estar entre los nominados es era ya un premio. Quiero felicitar al resto de los nominados. Es un premio a un colectivo de un gran equipo de unos jugadores que tengo aquí. Un honor entrenaros”, expresó.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, con el premio a mejor entrenador del año (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

Cata Coll y Unai Simón, los mejores porteros del año

El fútbol español siguió brillando también con los mejores porteros tanto masculino como femenino. Esta vez el galardón de ambos fue simultáneo, primero Cata Coll y acto seguido Unai Simón. Juntos subieron al escenario y fue la jugadora azulgrana quien tomó primero la palabra: “Gracias a todos los que me han votado. Es un privilegio compartir trofeo con un español”. Después llegó el turno del portero del Athletic Club: “Los porteros estamos bajo una gran presión. Hemos crecido con el error. Es muy gratificante estar aquí recogiendo este premio”.

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Por si fuera poco, la noche siguió tiñéndose de azulgrana en el panorama femenino al conquistar el reconocimiento a mejor club del año. Esta vez fue Joan Laporta quien subió a recoger el premio. “Gracias a France Football por concedernos este galardón de mejor club femenino del año. Es un gran honor. Muchísimas gracias en nombre del FC Barcelona. Todos han trabajado muchísimo para conseguir este éxito. Nuestras jugadoras son fantásticas, nuestro entrenador y también nuestros directores que llevan el fútbol femenino”.

La jugadores española Alexia Putellas con el Balón de Oro (Reuters/Matthew Childs)

Alexia Putellas gana por tercera vez el Balón de Oro

El momento más esperado de la noche llegaba para poner el punto y final a la noche: los ganadores del Balón de Oro masculino y femenino. Fue Alexia Putellas quien se llevó el galardón, el tercero en su carrera, un logro que solo una jugadora ha conseguido en toda la historia: Aitana Bonmatí. La futbolista española antes de abandonar este verano el FC Barcelona y aterrizar en el London City, lo ganó todo. Sumó la cuarta Champions del club azulgrana y logró levantar el triplete nacional: Liga F (la séptima consecutiva), la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Unos títulos que la han vuelto a situar en la cima del fútbol femenino.

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“Es un trofeo por mi trabajo, pero estas personas que tiene un impacto en mi vida, Mi familia, mis amigas. Soy consciente de que si volví a disfrutar como lo hice fue gracias a vosotros. Aprendí a volver a andar, a chutar. Cuando más dudas tenía vosotros estabais ahí para quitarme esas dudas y volver a ser la jugadora que soy hoy en día. Para terminar a todos los chicos y chicas de todo el mundo, si te gusta jugar, a jugar. Crees en ti mismo. Si tienes un sueño corre a por ello. Lo más importante es que lo hagas con amor y pasión”, relataba la jugadora española tras recoger el premio.

Todos los españoles nominados a las diferentes categorías del Balón de Oro ya se encuentran en el London Palladium Theatre para vivir el premio más importante del fútbol

Su despedida del Barça puso fin a 14 años vinculada al club azulgrana, una trayectoria en la que se convirtió en una de las grandes figuras de su historia. Antes de emprender su aventura en Inglaterra, Putellas contribuyó a que el equipo levantara la cuarta Champions. Su aportación en el torneo fue especialmente destacada: firmó siete goles y siete asistencias en once encuentros, registros que la situaron como cuarta máxima goleadora y segunda máxima asistente de la competición. Además, conquistó el triplete nacional al conquistar la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

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