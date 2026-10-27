Feijóo centra sus esfuerzos de campaña por las protestas en Barcelona y prepara una gira arropado por Ayuso y Albiol: “No será un simple mitin político”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el cabeza de lista en Barcelona, Xavier García Albiol, (Europa Press)

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El Partido Popular ha encontrado en las protestas violentas en Barcelona un filón para movilizar a su electorado en un momento crítico en la campaña, monopolizada por una ola de manifestaciones sociales que están haciendo remontar a la izquierda en las encuestas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vinculado los disturbios con la negativa de la izquierda a abandonar el poder y acusa sin pruebas al presidente del Gobierno de pretender incendiar las calles “tras perderlas en las urnas”.

La condena es unánime en las filas populares, si bien hay discrepancias sobre quién los ha instigado. Desde el ala dura del PP y en Vox los vinculan además con la inmigración irregular, pese a que la mayoría de los detenidos poseen la nacionalidad española y las causas todavía están por determinar. Pero ¿para qué escoger una línea cuando puedes combinar las dos? “Aprovecharemos para que sea nuestro camino”, afirman fuentes de Génova 13 consultadas por Infobae, que avanzan que el líder del PP insistirá en ambas ideas durante toda la semana.

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El plato fuerte llegará este miércoles, cuando el líder del PP se desplace a Barcelona para reunirse con el cabeza de lista Xavier García Albiol, el alcalde del PP que encadena mayorías absolutas gracias a un discurso que relaciona la inmigración con la inseguridad en las calles. “No será un simple mitin político”, adelantan desde Génova.

Porque además de intervenir en el acto con sus militantes, el líder de los populares mantendrá distintas reuniones con personas afectadas por los disturbios, “que han perdido todo, sus negocios”, subrayan desde el PP. A lo largo del día, Feijóo recorrerá la ‘zona cero’ de los altercados que se saldaron con 130 detenidos y quince policías heridos. El número uno del PP por Barcelona tachó los disturbios de “guerra híbrida” y no ha tenido reparo en apuntar contra las “personas que o vienen del Magreb o son de segunda generación de personas que vinieron del Magreb” como los principales instigadores.

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, vincula los violentos disturbios en Barcelona con la izquierda política, a la que acusa de resistirse a abandonar el poder “con violencia”

El PP aprovechará para anunciar una serie de reformas encaminadas a facilitar la acción policial, para que sea “contundente y con garantías”, y, asimismo, que las detenciones tengan consecuencias “jurídicas efectivas”. El propio Feijóo se refirió a ello el pasado domingo, cuando prometió que “plantaría cara” a los violentos cuando llegase al poder.

En Madrid con la línea dura del PP

Un día antes, el candidato del PP comenzará a caldear el ambiente en un acto en Madrid donde presentará la lista en esa circunscripción para el Congreso de los Diputados y el Senado. Según confirman desde el PP, allí estará arropado por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y la número dos del PP en la lista de la capital, Cayetana Álvarez de Toledo, dos exponentes de la línea dura del PP.

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La regidora madrileña ha emprendido una guerra legal contra las diversas manifestaciones sociales que han estallado en la capital durante la precampaña, a las que vincula con la izquierda. Ayuso pidió incluir a los acampados en Sol como “terroristas”, al tiempo que su Gobierno emprende recursos legales para desalojarlos por la fuerza.

La diputad, que fue número 1 por Barcelona en 2023, será la 2 por Madrid en 2026, justo tras Alberto Núñez Feijóo.

La dirigente popular ha sido una de las principales dirigentes territoriales que han tomado parte en la campaña: fue también una de las primeras en agitar la bandera del pucherazo al inicio de la precampaña. La número dos por Madrid, por su parte, ha reivindicado a Feijóo como la solución para que el Estado garantice el orden.

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Misión: revertir el bajón en las encuestas

En las filas populares se muestran confiados de que el 29N lograrán, con Vox, una mayoría más que holgada en el Congreso de los Diputados: la mayoría de los sondeos les otorga alrededor de 200 diputados. Pero la campaña electoral podría hacerse larga para el PP, que encadena tres semanas a la baja en su proyección electoral. No es uno, sino cinco los sondeos publicados este lunes que muestran que el bloque de PP y Vox podría dejarse decenas de representantes en apenas dos semanas.

Y todo es, en parte, por la bajada del PP. La encuesta elaborada por NC Report para La Razón rebajó 1,2 puntos la estimación de voto respecto al estudio elaborado a comienzos de este mismo mes (alrededor de cinco diputados menos). En la misma línea ha ido otro elaborado por Sigma Dos para El Mundo, que recorta un 2,6% su previsión, además del de GAD 3 para ABC, Imop para El Confidencial o GESOP para el periódico.

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