Rosalía prepara su camino hacia los Grammy 2027: ¿puede ‘LUX’ ganar Álbum del Año en los premios más importantes de la industria musical?

Rosalía en su primera noche en Buenos Aires: confesiones, disculpas y lágrimas (DF Entertainment/ Vicky Dragonetti)

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En 2027, España promete dar que hablar en Hollywood. En el terreno cinematográfico, no hay otro nombre más claro que La bola negra; la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi lleva meses, desde su estreno en mayo en el Festival de Cannes, destilando grandeza por cada poro -metraje- de su piel -celuloide, si tienes suerte de verla en 35 mm-. La cinta no ha dejado de recibir elogios. Tantos que ya es uno de los largometrajes favoritos en los Premios Oscar, incluido el de Mejor película, compitiendo con el mismísimo Christopher Nolan por La Odisea.

Pero ni Los Javis ni su reparto, formado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau o Penélope Cruz, son los únicos. El estreno de Lux, el cuarto álbum de Rosalía, en noviembre del año pasado, puso en jaque a la industria, a la crítica y al público de todas partes del mundo con un álbum increíblemente ambicioso de espíritu onírico y religioso en el que Rosalía cantaba hasta en 13 idiomas.

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Rosalía presenta 'LUX', su nuevo álbum.

Tras alzarse con siete nominaciones en los Premios Grammy Latinos hace unas semanas, ahora la cantante catalana aspira a conseguir su primera nominación a los Grammy estadounidenses por Álbum del Año, después de conseguirlo con El Mal Querer (2018) y Motomami (2022) en su versión latina. Ambos discos se hicieron con el galardón a Best Latin Rock, Urban or Alternative Album que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. Pero el objetivo ahora está en abrirse paso en sus tres grandes categorías: Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

Rosalía, en busca del gramófono

Y Rosalía ya está en ello. El pasado 8 de octubre, la artista visitó el late night The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon, un mes después de terminar la gira mundial de su álbum, que empezó el pasado marzo en Lyon, Francia, y recorrió distintos enclaves de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. También su consiguiente gira de prensa, que se ha reducido a escasas apariciones durante estos meses y muy concentrada, especialmente durante el lanzamiento del disco.

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Dos días después, el día 10 de octubre, visitó Saturday Night Live donde interpretó, con puntillas de ballet, Reliquia, y posteriormente, Magnolias, tema que cierra el álbum. “A mí alguien me tiene que explicar a qué se debe esta promo de Rosalía… ¿Qué está por venir?“, tuiteaba la usuaria @operacioooon.

Rosalía en 'Saturday Night Live'.

La respuesta podría encontrarse en el calendario de la 69.ª edición de los Premios Grammy. Este lunes 12 de octubre se ha abierto la primera ronda de votaciones para la ceremonia que tendrá lugar el próximo 7 de febrero en Los Ángeles, que determinará quiénes son los nominados a los premios más importantes de la industria musical.

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Por ahora, las quinielas parecen jugar a su favor. La revista estadounidense Forbes ha situado a Rosalía y Olivia Rodrigo entre las artistas que podrían protagonizar las nominaciones de esta edición, con LUX como uno de los grandes aspirantes a Álbum del Año.

De Olivia Rodrigo a Taylor Swift: sus competidores

A este pronóstico se ha sumado este martes 13 de octubre la prestigiosa revista Rolling Stone, que ha incluido el cuarto trabajo de Rosalía entre sus ocho apuestas para la categoría más importante de la noche, junto a los últimos lanzamientos de Taylor Swift (The Life of a Showgirl), Bruno Mars (The Romantic), Olivia Dean (The Art of Loving) o Phoebe Bridgers (Lost Weekend). Sin embargo, la publicación señala a Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love como principal favorita para conseguir el galardón, pero tampoco descarta una victoria de la catalana.

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La cantante Rosalía, durante un concierto en Nueva York. (Instagram)

“Es un trabajo totalmente único. Este álbum supuso un avance sonoro realmente inesperado, en el que el público se dejó llevar por esta increíble visión artística, que combina todos esos sonidos e idiomas diferentes de una forma que solo Rosalía sabe hacer”, ha afirmado John Stein, director editorial de Spotify para Norteamérica. “Me imagino que para algunos podría ser una sorpresa; sería genial que así fuera”, añade.

Por si fuera poco, Pitchfork también da buenos augurios a Rosalía. El pasado 18 de septiembre, el medio incluyó LUX entre los siete discos que deberían competir por Álbum del Año, junto a los trabajos de Olivia Rodrigo, Madonna o Phoebe Bridgers. “La influencia de Rosalía en la configuración de la música popular de la última década ha recibido un reconocimiento lamentablemente insuficiente por parte de los Grammy”, defendía el crítico Walden Green.

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Por ahora, habrá que esperar hasta el próximo 16 de noviembre para conocer si las quinielas se cumplen y Rosalía consigue su primera nominación a Álbum del Año. La primera ronda de votaciones, que comenzó este lunes, permanecerá abierta hasta el día 22, mientras que la segunda y definitiva se celebrará del 14 de diciembre al 4 de enero. Los ganadores se conocerán el 7 de febrero de 2027, durante la 69.ª edición de los Grammy, que tendrá lugar en Los Ángeles.