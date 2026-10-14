El futuro de ‘El caballero de los Siete Reinos’ ya está escrito: la ventaja que podría salvarlo del final de ‘Juego de Tronos’

El caballero de los Siete Reinos (A Knight of the Seven Kingdoms) concluyó su primera temporada el 22 de febrero. (HBO)

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El final de Juego de Tronos sigue levantando ampollas siete años después de su emisión, incluso entre sus propios actores. La octava y última temporada de la serie de HBO se despidió con algún que otro gazapo y con algunos de los episodios peor valorados de toda la ficción en IMDb. Uno de los problemas que marcaron su desenlace fue que la adaptación televisiva terminó adelantándose a los libros de George R. R. Martin.

Estrenada en 2011, la serie estaba basada en la saga literaria Canción de hielo y fuego, iniciada en 1996 y compuesta hasta la fecha por cinco novelas, la última publicada en 2011. El escritor, que participó como guionista durante las cuatro primeras temporadas, acabó desvinculándose progresivamente del proceso creativo, aunque previamente había compartido con los responsables de la ficción algunas de las principales líneas argumentales del desenlace.

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Pese al fiasco del final, el éxito de la serie llevó a expandir el universo de Poniente, con series como La Casa del Dragón -que finalizará tras su cuarta temporada- o El caballero de los Siete Reinos, esta última estrenada a comienzos de año. Protagonizada por Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, la ficción se ambienta un siglo antes de los acontecimientos de la serie original y sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto, un joven caballero errante conocido como Dunk, y su escudero Egg, cuya verdadera identidad esconde una estrecha relación con la dinastía Targaryen.

Esbozos para saber más sobre los protagonistas

Sin embargo, hay una gran diferencia entre esta producción y su predecesora: que sus responsables ya conocen cómo se desarrollará la serie. El creador y showrunner de la ficción de HBO Max, Ira Parker, dispone de más de una decena de ideas del propio Martin para desarrollar las aventuras de Dunk y Egg, tal y como reveló en una entrevista concedida a The National en enero de este año. “Me ha compartido entre diez y doce pequeños esbozos más para libros, para novelas cortas, que narran la vida de Dunk y Egg a lo largo de toda su existencia”, explicó.

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Una historia fantástica que se convirtió en leyenda. #ElCaballeroDeLosSieteReinos, la nueva serie del universo de #GameOfThrones, estrena el 18 de enero. (HBO Max)

Hasta la fecha, Martin ha publicado tres novelas cortas protagonizadas por los dos caballeros: El caballero errante (1998), La espada leal (2003) y El caballero misterioso (2010). La primera ha servido como base para la temporada inicial de la serie, mientras que la segunda será adaptada en la próxima entrega, prevista para 2027.

En declaraciones a The Playlist, Parker reconoció que, aunque desconoce todos los detalles de las futuras aventuras de Dunk y Egg, sí sabe cuáles serán los “acontecimientos más importantes” de sus vidas. Por ello, considera que la nueva producción no tiene por qué enfrentarse a las mismas dificultades que su predecesora. “Sabemos dónde terminan. Conocemos acontecimientos importantes que les sucedieron”, ha señalado. Será cuestión de tiempo comprobar si esta ventaja es suficiente para evitar los errores que marcaron el desenlace de Juego de Tronos y ofrecer a los seguidores de Poniente un final a la altura de sus expectativas.

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