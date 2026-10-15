España Cultura

Las mejores exposiciones para ver en octubre en Barcelona: de la fotografía de Dana Lixenberg a la inmersión en el juego de Andrés Iniesta

Las arquitectura de la diseñadora Charlotte Perriand o un recorrido por espacios de selva, fondo marino, Ártico y sabana completan la selección cultural en la Ciudad Condal

De la fotografía de Dana Lixenberg al juego interior de Andrés Iniesta, estas son las exposiciones más destacadas de octubre en Barcelona
De la fotografía de Dana Lixenberg al juego interior de Andrés Iniesta, estas son las exposiciones más destacadas de octubre en Barcelona
Guardar

Barcelona propone en octubre un recorrido por la fotografía, el diseño, el deporte y las experiencias audiovisuales. Las exposiciones de la temporada combinan archivos documentales, obras de grandes figuras del siglo XX, relatos personales y formatos inmersivos que sitúan al visitante dentro de cada propuesta. American Images reúne más de tres décadas de la obra de Dana Lixenberg, fotógrafa neerlandesa que retrató a celebridades como Prince y Tupac Shakur, además de comunidades atravesadas por la precariedad, la desigualdad y el impacto del cambio climático. Su trabajo parte de procesos lentos y de una relación de confianza con las personas fotografiadas.

La muestra Emancipaciones. Colección Foto Colectania revisa el papel de la fotografía en los cambios sociales de España y sigue su paso desde los círculos aficionados hasta el arte contemporáneo. Incluye copias de prensa, álbumes, fanzines y pruebas de tiraje. La Fundació Joan Miró dedica una exposición a Charlotte Perriand, diseñadora que defendió la unión entre arquitectura, arte y vida cotidiana. La agenda también incluye ANIMONDO: Viaje Salvaje, una experiencia audiovisual que recrea cuatro ecosistemas mediante proyecciones de 360 grados y sonido envolvente, e Iniesta Experience: El Juego Interior, un recorrido interactivo por la carrera, los recuerdos y la dimensión personal del exfutbolista.

PUBLICIDAD

Dana Lixenberg: American Images

Tupac Shakur es uno de los protagonistas de 'Dana Lixenberg American Images'
Tupac Shakur es uno de los protagonistas de 'Dana Lixenberg American Images'

La exposición American Images reúne más de tres décadas de trabajo de la fotógrafa neerlandesa Dana Lixenberg y podrá visitarse del 1 de octubre de 2026 al 17 de enero de 2027. La ubicación no se especifica en la información proporcionada. Comisariada por Laurie Hurwitz y Marcel Feil, la muestra recorre proyectos realizados en Estados Unidos desde los años noventa y aborda la identidad estadounidense desde la perspectiva de una extranjera establecida en Nueva York.

Incluye retratos de figuras como Prince, Kate Moss, Tupac Shakur y Biggie Smalls, junto con trabajos documentales sobre comunidades vulnerables. El eje central es Imperial Courts, un proyecto iniciado en 1993 en un complejo de viviendas sociales del sur de Los Ángeles, donde Lixenberg retrató durante años a residentes afroamericanos e hispanos. También presenta imágenes de personas sin hogar en Indiana y de la comunidad iñupiaq de Shishmaref, Alaska, afectada por el cambio climático global.

PUBLICIDAD

Charlotte Perriand. La libertad de repensar el mundo

Imagen de la exposición 'Charlotte Perriand. La libertad de repensar el mundo'
Imagen de la exposición 'Charlotte Perriand. La libertad de repensar el mundo'

Charlotte Perriand. La libertad de repensar el mundo es la primera exposición en España dedicada a la diseñadora francesa Charlotte Perriand (1903-1999), figura del diseño y la arquitectura modernos. La muestra se podrá visitar del 9 de octubre de 2026 al 28 de febrero de 2027 en las salas de exposición temporal de la Fundació Joan Miró. Comisariada por Martina Millà, jefa de exposiciones de la institución, sitúa a Perriand dentro de una red de creadores, arquitectos e ideas que conectó París, Barcelona y el Mediterráneo.

El recorrido aborda su paso por el Atelier Le Corbusier, donde desarrolló una voz propia, y su defensa de la integración entre arte, arquitectura y diseño. También destaca su relación personal e intelectual con Josep Lluís Sert, iniciada en 1928. Organizada por Kunstmuseen Krefeld, con Museum der Moderne Salzburg y la Fundació, reivindica su trabajo como una herramienta para transformar la vida cotidiana.

Emancipaciones

Imagen de la exposición 'Emancipaciones. Colección Foto Colectania'
Imagen de la exposición 'Emancipaciones. Colección Foto Colectania'

Emancipaciones. Colección Foto Colectania propone una nueva lectura de los fondos de Foto Colectania a través de la fotografía española y su vínculo con los relatos de la modernidad europea. La exposición se podrá visitar del 8 de octubre de 2026 al 7 de febrero de 2027. Está comisariada por Florian Ebner, responsable del Departamento de Fotografía del Centre Pompidou de París.

La muestra examina dos procesos paralelos: la transformación de la sociedad española desde la posguerra y el final del franquismo, y la emancipación de la fotografía como medio artístico y documental. El recorrido se organiza en tres capítulos: la mirada humanista sobre la reconstrucción social; el retrato de comunidades, identidades y movimientos políticos; y la revisión de lo documental desde la década de 1980. Además de copias de exposición, incorpora álbumes, fanzines, pruebas de tiraje, copias de prensa y otros materiales que muestran cómo cambian el sentido y la circulación de las imágenes.

Animondo: Viaje Salvaje

Imagen de 'ANIMONDO: Viaje Salvaje, una exposición inmersiva en Barcelona'
Imagen de 'ANIMONDO: Viaje Salvaje, una exposición inmersiva en Barcelona'

Animondo: Viaje Salvaje es una experiencia de cine inmersivo en 360 grados que se estrenará mundialmente en Barcelona entre el 24 de octubre de 2026 y el 30 de abril de 2027. La propuesta tendrá lugar en SABDA, situado en la calle Muntaner 83B, en el Eixample, y será la primera exposición inmersiva de larga duración del espacio. Cada sesión admitirá a 22 personas y durará unos 50 minutos, incluido un espectáculo central de 25 minutos.

La obra lleva al público por cuatro entornos naturales conectados: selva, fondo marino, Ártico y sabana. Las imágenes se proyectan en las cuatro paredes de una sala 360°, sin un frente definido, mientras un sistema de sonido Dolby Atmos reproduce efectos en tres dimensiones. Creada con Unreal Engine, la experiencia prescinde de narración y de luces estroboscópicas. Las entradas estarán disponibles a través de Fever, con fechas de venta que la plataforma anunciará próximamente.

Iniesta Experience: El Juego interior

Imagen de la exposición 'Iniesta Experience: El Juego interior'
Imagen de la exposición 'Iniesta Experience: El Juego interior'

Iniesta Experience: El Juego Interior es una exposición interactiva e inmersiva dedicada a Andrés Iniesta, situada en el antiguo IMAX del Port Vell, en el Moll d’Espanya de Barcelona. Está abierta desde el 28 de septiembre de 2026 y hasta el 10 de enero de 2027, con un recorrido de unos 90 minutos, lo que dura cualquiera de los partidos que lo han convertido en leyenda del fútbol español.

La experiencia consta de ocho salas —en referencia al dorsal de Iniesta— que repasan su vida desde Fuentealbilla y su llegada a La Masia hasta sus triunfos con el Barça y la selección española. Combina tecnología, audiovisuales, objetos y juegos: los visitantes pueden recrear su gol ante el Chelsea en Stamford Bridge, participar en un rondo virtual, poner voz a una retransmisión o revivir el gol del Mundial 2010. Más allá del fútbol, aborda la presión, la soledad, el sacrificio y la salud mental, apoyando el programa Esportivament de la Fundació Barça. Es una propuesta familiar, emocional y sensorial, pensada para conocer tanto al jugador como a la persona.

Temas Relacionados

BarcelonaExposicionesArteArte EspañaAndrés IniestaFotografíaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La actuación de Rosalía en ‘Saturday Night Live’ despierta las sospechas de los expertos: “Quedarse así de inmóvil es prácticamente imposible”

Dos bailarines profesionales explican a ‘Infobae’ la dificultad de mantener la posición de los pies que adoptó la cantante durante su interpretación de ‘Reliquia’

La actuación de Rosalía en ‘Saturday Night Live’ despierta las sospechas de los expertos: “Quedarse así de inmóvil es prácticamente imposible”

El futuro de ‘El caballero de los Siete Reinos’ ya está escrito: la ventaja que podría salvarlo del final de ‘Juego de Tronos’

La polémica en torno al declive de la serie original persigue a los ‘spin-offs’ que la suceden

El futuro de ‘El caballero de los Siete Reinos’ ya está escrito: la ventaja que podría salvarlo del final de ‘Juego de Tronos’

Primeras imágenes de Austin Butler y Michael B. Jordan en ‘Miami Vice ’85′, que incorpora dos fichajes de última hora

Dirigida por Joseph Kosinski (’F1: La película’), la película trae de nuevo el universo de ‘Corrupción en Miami’ con unos nuevos Tubbs y Crockett

Primeras imágenes de Austin Butler y Michael B. Jordan en ‘Miami Vice ’85′, que incorpora dos fichajes de última hora

Ben Affleck considera esta icónica película el punto más bajo de su carrera: “Fue una experiencia negativa por muchas razones”

El actor ha admitido que una de sus peores experiencias fue en el rodaje de una de sus producciones de mayor presupuesto

Ben Affleck considera esta icónica película el punto más bajo de su carrera: “Fue una experiencia negativa por muchas razones”

Jeremy Renner no augura un gran futuro a los superhéroes de ‘Vengadores: Doomsday’ sin Ojo de Halcón: “No me llamaron, así que es culpa de ellos si pierden”

El actor, que sufrió un accidente en 2023, no regresará en la próxima película, aunque no descarta continuar con su personaje en la serie homónima

Jeremy Renner no augura un gran futuro a los superhéroes de ‘Vengadores: Doomsday’ sin Ojo de Halcón: “No me llamaron, así que es culpa de ellos si pierden”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Renfe pone en marcha un servicio psicológico pionero para las víctimas de accidentes y consolida otro para los trabajadores testigos de arrollamientos

Renfe pone en marcha un servicio psicológico pionero para las víctimas de accidentes y consolida otro para los trabajadores testigos de arrollamientos

Los consulados españoles alertan de que llevará años identificar a los nacionalizados por la ley de nietos que no tienen derecho a voto: “Es imposible en cinco días”

Un pueblo madrileño del PSOE pide una piscina y luz gratis para sus vecinos a cambio de que una empresa pueda construir una incineradora tan grande como la de Valdemingómez

Felipe Sacristán, mecánico con 40 años de experiencia, insiste: “Si vuestro coche tiene 90.000 kilómetros realizadle el cambio del aceite, aunque la marca del automóvil diga que no hay que hacerlo”

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

ECONOMÍA

Las peticiones de los autónomos para el futuro gobierno tras las elecciones del 29N: cuota cero, IVA franquiciado y mejoras en la jubilación

Las peticiones de los autónomos para el futuro gobierno tras las elecciones del 29N: cuota cero, IVA franquiciado y mejoras en la jubilación

El campo español puede perder ayudas de 1.500 millones al año si se aprueba el presupuesto para la UE propuesto por Irlanda

La Justicia condena a cinco años de cárcel a un agente inmobiliario por apropiarse de más de 53.000 euros de sus clientes: falsificó documentos para ocultarlo

Un experto confirma cuánto le ha costado a Shakira las 13 noches en Madrid: “Hablamos de un recinto para más de 50.000 personas levantado en menos de dos meses”

Adiós al spam telefónico: las llamadas comerciales para captar clientes empezarán con el prefijo 400 desde este sábado

DEPORTES

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

Las palabras de Mourinho tras el partido de Champions ante Roma: “Ha sido difícil, un rival que juega un deporte diferente al fútbol al que estamos acostumbrados”

El Betis remonta ante el Porto y firma su segunda victoria en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante la Roma en Champions

El Real Madrid se levanta de la lona ‘in extremis’ para rascar una épica victoria en Champions ante una Roma que parecía eterna