Las mejores exposiciones para ver en octubre en Barcelona: de la fotografía de Dana Lixenberg a la inmersión en el juego de Andrés Iniesta

De la fotografía de Dana Lixenberg al juego interior de Andrés Iniesta, estas son las exposiciones más destacadas de octubre en Barcelona

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Barcelona propone en octubre un recorrido por la fotografía, el diseño, el deporte y las experiencias audiovisuales. Las exposiciones de la temporada combinan archivos documentales, obras de grandes figuras del siglo XX, relatos personales y formatos inmersivos que sitúan al visitante dentro de cada propuesta. American Images reúne más de tres décadas de la obra de Dana Lixenberg, fotógrafa neerlandesa que retrató a celebridades como Prince y Tupac Shakur, además de comunidades atravesadas por la precariedad, la desigualdad y el impacto del cambio climático. Su trabajo parte de procesos lentos y de una relación de confianza con las personas fotografiadas.

La muestra Emancipaciones. Colección Foto Colectania revisa el papel de la fotografía en los cambios sociales de España y sigue su paso desde los círculos aficionados hasta el arte contemporáneo. Incluye copias de prensa, álbumes, fanzines y pruebas de tiraje. La Fundació Joan Miró dedica una exposición a Charlotte Perriand, diseñadora que defendió la unión entre arquitectura, arte y vida cotidiana. La agenda también incluye ANIMONDO: Viaje Salvaje, una experiencia audiovisual que recrea cuatro ecosistemas mediante proyecciones de 360 grados y sonido envolvente, e Iniesta Experience: El Juego Interior, un recorrido interactivo por la carrera, los recuerdos y la dimensión personal del exfutbolista.

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Dana Lixenberg: American Images

Tupac Shakur es uno de los protagonistas de 'Dana Lixenberg American Images'

La exposición American Images reúne más de tres décadas de trabajo de la fotógrafa neerlandesa Dana Lixenberg y podrá visitarse del 1 de octubre de 2026 al 17 de enero de 2027. La ubicación no se especifica en la información proporcionada. Comisariada por Laurie Hurwitz y Marcel Feil, la muestra recorre proyectos realizados en Estados Unidos desde los años noventa y aborda la identidad estadounidense desde la perspectiva de una extranjera establecida en Nueva York.

Incluye retratos de figuras como Prince, Kate Moss, Tupac Shakur y Biggie Smalls, junto con trabajos documentales sobre comunidades vulnerables. El eje central es Imperial Courts, un proyecto iniciado en 1993 en un complejo de viviendas sociales del sur de Los Ángeles, donde Lixenberg retrató durante años a residentes afroamericanos e hispanos. También presenta imágenes de personas sin hogar en Indiana y de la comunidad iñupiaq de Shishmaref, Alaska, afectada por el cambio climático global.

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Charlotte Perriand. La libertad de repensar el mundo

Imagen de la exposición 'Charlotte Perriand. La libertad de repensar el mundo'

Charlotte Perriand. La libertad de repensar el mundo es la primera exposición en España dedicada a la diseñadora francesa Charlotte Perriand (1903-1999), figura del diseño y la arquitectura modernos. La muestra se podrá visitar del 9 de octubre de 2026 al 28 de febrero de 2027 en las salas de exposición temporal de la Fundació Joan Miró. Comisariada por Martina Millà, jefa de exposiciones de la institución, sitúa a Perriand dentro de una red de creadores, arquitectos e ideas que conectó París, Barcelona y el Mediterráneo.

El recorrido aborda su paso por el Atelier Le Corbusier, donde desarrolló una voz propia, y su defensa de la integración entre arte, arquitectura y diseño. También destaca su relación personal e intelectual con Josep Lluís Sert, iniciada en 1928. Organizada por Kunstmuseen Krefeld, con Museum der Moderne Salzburg y la Fundació, reivindica su trabajo como una herramienta para transformar la vida cotidiana.

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Emancipaciones

Imagen de la exposición 'Emancipaciones. Colección Foto Colectania'

Emancipaciones. Colección Foto Colectania propone una nueva lectura de los fondos de Foto Colectania a través de la fotografía española y su vínculo con los relatos de la modernidad europea. La exposición se podrá visitar del 8 de octubre de 2026 al 7 de febrero de 2027. Está comisariada por Florian Ebner, responsable del Departamento de Fotografía del Centre Pompidou de París.

La muestra examina dos procesos paralelos: la transformación de la sociedad española desde la posguerra y el final del franquismo, y la emancipación de la fotografía como medio artístico y documental. El recorrido se organiza en tres capítulos: la mirada humanista sobre la reconstrucción social; el retrato de comunidades, identidades y movimientos políticos; y la revisión de lo documental desde la década de 1980. Además de copias de exposición, incorpora álbumes, fanzines, pruebas de tiraje, copias de prensa y otros materiales que muestran cómo cambian el sentido y la circulación de las imágenes.

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Animondo: Viaje Salvaje

Imagen de 'ANIMONDO: Viaje Salvaje, una exposición inmersiva en Barcelona'

Animondo: Viaje Salvaje es una experiencia de cine inmersivo en 360 grados que se estrenará mundialmente en Barcelona entre el 24 de octubre de 2026 y el 30 de abril de 2027. La propuesta tendrá lugar en SABDA, situado en la calle Muntaner 83B, en el Eixample, y será la primera exposición inmersiva de larga duración del espacio. Cada sesión admitirá a 22 personas y durará unos 50 minutos, incluido un espectáculo central de 25 minutos.

La obra lleva al público por cuatro entornos naturales conectados: selva, fondo marino, Ártico y sabana. Las imágenes se proyectan en las cuatro paredes de una sala 360°, sin un frente definido, mientras un sistema de sonido Dolby Atmos reproduce efectos en tres dimensiones. Creada con Unreal Engine, la experiencia prescinde de narración y de luces estroboscópicas. Las entradas estarán disponibles a través de Fever, con fechas de venta que la plataforma anunciará próximamente.

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Iniesta Experience: El Juego interior

Imagen de la exposición 'Iniesta Experience: El Juego interior'

Iniesta Experience: El Juego Interior es una exposición interactiva e inmersiva dedicada a Andrés Iniesta, situada en el antiguo IMAX del Port Vell, en el Moll d’Espanya de Barcelona. Está abierta desde el 28 de septiembre de 2026 y hasta el 10 de enero de 2027, con un recorrido de unos 90 minutos, lo que dura cualquiera de los partidos que lo han convertido en leyenda del fútbol español.

La experiencia consta de ocho salas —en referencia al dorsal de Iniesta— que repasan su vida desde Fuentealbilla y su llegada a La Masia hasta sus triunfos con el Barça y la selección española. Combina tecnología, audiovisuales, objetos y juegos: los visitantes pueden recrear su gol ante el Chelsea en Stamford Bridge, participar en un rondo virtual, poner voz a una retransmisión o revivir el gol del Mundial 2010. Más allá del fútbol, aborda la presión, la soledad, el sacrificio y la salud mental, apoyando el programa Esportivament de la Fundació Barça. Es una propuesta familiar, emocional y sensorial, pensada para conocer tanto al jugador como a la persona.

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