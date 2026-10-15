Sylvester Stallone admite que se arrepiente de haber hecho sus propias escenas de acción: “No estoy orgulloso de haberme roto en pedazos”

Stallone admite que se arrepiente de haber hecho sus escenas de acción (EFE)

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Sylvester Stallone se arrepiente de sus escenas de acción y aconseja a quienes buscan asumir riesgos en un rodaje que dejen ese trabajo en manos de especialistas. El actor afirmó que las lesiones acumuladas durante décadas de carrera le dejaron secuelas físicas y numerosas operaciones. En una entrevista con Fox News Digital, Sylvester Stallone, actor y director estadounidense, dijo que tiene “millones, millones de arrepentimientos” por haber insistido en realizar sus propias escenas de riesgo. Según relató, los golpes y accidentes no fueron aislados, sino que se acumularon con el paso de los años.

El intérprete de Rocky sostuvo que podría pasar media hora enumerando lesiones y explicó que cada una tuvo consecuencias sobre su estado físico. “He resultado herido muchas, muchas veces”, declaró durante la conversación. Stallone aseguró que el impacto de esas intervenciones cambió su condición física. “Nunca he vuelto a ser el mismo”, afirmó al referirse a las cirugías que necesitó después de varios accidentes ocurridos durante su trabajo en películas de acción. El actor mencionó de forma particular las secuelas que sufrió tras Los mercenarios, la película de acción que protagonizó y dirigió en 2010. Stallone explicó que, después de esa cinta, tuvo que someterse a nueve operaciones de espalda y a tres fusiones cervicales. También afirmó que sufrió lesiones en ambos hombros y daños en un ojo, para el que necesitó implantes de lentes.

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La nota recuerda que el accidente ocurrió durante una escena en la que Stallone debía ser derribado por Steve Austin, exluchador de la WWE. La secuencia salió mal y, de acuerdo con el reporte, el actor sufrió dislocaciones en los hombros y una fractura en el cuello. Las lesiones derivaron en nuevas intervenciones médicas. Stallone necesitó que le colocaran una placa metálica en el cuello y fue sometido a fusiones de la columna, según la información recogida sobre aquel episodio del rodaje. El protagonista de Rambo no presentó esas experiencias como una demostración de resistencia ni como un motivo de orgullo. Al hablar sobre su decisión de asumir los riesgos físicos de las escenas, dijo que ahora cuestiona haber expuesto su cuerpo de esa manera.

Sylvester Stallone en 'Los mercenarios 2'

El consejo de Stallone para los actores

Stallone recomendó que los actores no intenten sustituir a los profesionales encargados de las acrobacias. “Dejad que los profesionales hagan su trabajo”, dijo al dirigirse a quienes consideran realizar escenas de riesgo por su cuenta. El actor advirtió que los golpes contra el suelo tienen consecuencias que pueden aparecer con el tiempo. “No se puede vencer a la gravedad; cuando golpeas el suelo, pierdes, y volverá”, afirmó durante la entrevista con Fox News Digital.Para explicar esa advertencia, Stallone comparó el desgaste físico con las lesiones que pueden sufrir los jugadores de fútbol americano. Su comentario apuntó a los efectos acumulados de los impactos, más que a un solo accidente en un momento puntual.

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También rechazó la idea de que esas lesiones deban interpretarse como un mérito profesional. “La gente pregunta: ‘¿No estás orgulloso de ello?’. No. Creo que soy un idiota por hacer eso”, declaró. Stallone añadió que no encuentra motivo para sentirse satisfecho por haber terminado con el cuerpo lesionado. “¿Estoy orgulloso de haberme roto en pedazos? Pues no”, expresó al recordar la forma en que afrontó las escenas de acción durante su carrera.

El actor ya había compartido una reflexión parecida antes de la publicación de sus memorias, The Steps, el mes anterior. En esa ocasión, habló con The New York Times sobre el precio que pagó por someter su cuerpo a exigencias físicas extremas. Stallone describió como “masoquista” el trato que dio a su cuerpo y afirmó que esa decisión tuvo un costo elevado. El intérprete vinculó esa etapa de su carrera con las lesiones que, según explicó, todavía condicionan su estado físico. Ante la posibilidad de volver atrás, Stallone sostuvo que elegiría otro camino. “Que otra persona lleve la bandera y no hagas tus propias escenas de riesgo”, dijo al resumir el consejo que habría seguido si hubiera tenido la oportunidad de repetir su trayectoria.

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