Quién es Josefina Lynch, la mujer que habría generado la separación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi

La panelista Karina Iavícoli describió cómo se dio la infidelidad del cantante (Video: LAM, América TV)

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Josefina Lynch, cantante y expareja de Joaquín Levinton, quedó señalada como una de las mujeres vinculadas al conflicto que derivó en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, anunciada apenas 27 días después del casamiento de la pareja. Según relató Karina Iavícoli en LAM (América TV), Lynch habría sido el verdadero detonante de la ruptura, por encima de Mariana Marx, una escritora que fue apuntada como tercera en discordia.

“Josefina Lynch es la expareja de Joaquín Levinton y es el detonante del divorcio de Prandi. Ella fue el viernes al estudio a grabar porque canta y canta muy bien. Julieta encuentra mensajes subidos de tono con esta mujer y lo encara”, recapituló Iavícoli sobre la secuencia de hechos que, según su versión, desencadenó la crisis final entre la conductora y el cantante.

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De acuerdo con el relato de la periodista, el conflicto estalló el viernes previo al anuncio de separación, cuando Prandi habría confrontado directamente a Ortega tras encontrar mensajes de tono subido entre él y la joven cantante. “El viernes estalla el escándalo y ella le dice: ‘¿Por qué me hacés esto si te dije que me molesta?’. Y él le dijo que era trabajo”, relató la panelista sobre el intercambio que habría mantenido la pareja ese día.

La presencia reiterada de la artista en el estudio de grabación provocó la expulsión de Ortega de la residencia familiar

Según la panelista, lo que habría profundizado el malestar de Prandi fueron una serie de fotografías que la propia Lynch había compartido en su cuenta de Instagram, tomadas en el estudio de grabación de Ortega. “Ella había subido fotos en el estudio muy provocadoras y las borró cuando yo la empecé a seguir”, señaló la angelita, quien agregó que, pese a la discusión inicial, los encuentros entre Ortega y la cantante habrían continuado en los días posteriores. “A ella no le alcanzó con ir el viernes y a Emanuel no le alcanzó con la discusión que tuvo, que volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio. Por eso el lunes finalmente lo termina echando de la casa Julieta Prandi a Emanuel Ortega”, explicó la periodista sobre el desenlace de la relación.

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Karina Iavícoli también remarcó un dato adicional vinculado al vínculo entre Lynch y Ana Paula Dutil, expareja de Ortega, que había sido mencionada previamente en la polémica por un episodio similar con otra mujer. “El problema no es si pagaba o no, sino que otra vez está metida Ana Paula”, sostuvo la panelista, en referencia a la coincidencia entre ambos episodios señalados como posibles causas de la crisis matrimonial.

La cantante señalada por los medios mantiene antecedentes públicos por su antigua relación con el músico Joaquín Levinton (Instagram)

En el ciclo conducido por Ángel de Brito, intentaron comunicarse con Josefina Lynch para conocer su versión de los hechos, aunque la joven no respondió a la consulta. En cambio, según se informó, comenzó a subir contenido a su cuenta de Instagram que fue interpretado como una respuesta indirecta a la exposición mediática, entre ellas una imagen con un gesto que generó repercusión entre los seguidores del tema.

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En el ciclo SQP (América TV), Karina Iavícoli amplió la descripción sobre el perfil de la cantante y trazó un paralelismo con la propia Prandi. “Ella es como una Julieta Prandi en joven”, señaló la panelista, y agregó un dato sobre la trayectoria pública de Lynch: “Fue novia de un súper famoso, expareja de Joaquín Levinton”.

La versión sobre Lynch se sumó a la que había circulado horas antes en relación con Mariana Marx, escritora y amiga de Ana Paula Dutil, quien había reconocido públicamente haber asistido al estudio de grabación de Ortega para producir un audiolibro. Sin embargo, según el relato de Iavícoli, esa situación habría sido un malentendido menor en comparación con el episodio vinculado a Lynch. “Me dicen que es mentira que Julieta estuvo a los gritos en el estudio. Que sí discutió con él, pero no estaba Mariana presente”, había aclarado la periodista sobre ese primer episodio, antes de precisar que el verdadero conflicto se desató con la llegada de Lynch al estudio días después.

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Hasta el momento, ni Emanuel Ortega ni Josefina Lynch realizaron declaraciones públicas que confirmen o desmientan esta versión, mientras la separación entre el cantante y Julieta Prandi continúa generando repercusión.