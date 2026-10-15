Fernando Osuna, el abogado de los hijos ilegítimos de millonarios como Julio Iglesias o Carlos Baute: “Estos padres egoístas no quieren que la herencia tenga un invitado más”

Fernando Osuna, el abogado de los hijos ilegítimos de millonarios. (Jesús Prieto / Europa Press)

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Fernando Osuna lleva años representando a los hijos que las grandes fortunas tuvieron fuera del matrimonio. A sus 70 años, ha conseguido victorias judiciales contra los cantantes Julio Iglesias y Carlos Baute, el torero Manuel Benítez (alias El Cordobés) o contra el futbolista Samuel Eto’o. Su trabajo ha logrado que la ley reconozca el derecho de sus clientes a adoptar el apellido de sus padres, pero acceder a su dinero es algo diferente.

Aunque la legislación española obliga a que cada descendiente reciba un tercio de la hacienda de sus progenitores, “estos padres egoístas y, sobre todo, los hijos matrimoniales, no quieren que esa herencia tenga un invitado más”, denuncia Osuna en una conversación telefónica con Infobae. Las estrategias son diversas y, en muchas ocasiones, fraudulentas, pero consiguen repartir el dinero antes de que los demandantes puedan llegar siquiera a reclamarlo.

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Para alertar de estas prácticas e intentar frenarlas, los hijos ilegítimos se han juntado junto con Fernando Osuna en una asociación. “Es un apoyo espiritual, anímico, que ayuda principalmente a compartir el dolor moral que sufren estas personas”, reivindica el letrado. “A todos les une una cuestión muy importante: las dificultades que tienen para conseguir la herencia”, explica Osuna.

Ventas y donaciones para repartir el patrimonio antes de morir

“El primer daño que sufren estos hijos es que se han criado sin un padre. La mayoría, en cuanto sabe que la madre ha quedado embarazada, se olvida de ella y del niño”, lamenta el letrado. Con esta primera herida, Osuna comienza un proceso judicial para conseguir la filiación. Una vez demostrado el parentesco con una prueba de ADN, “hay un juicio para que te declaren hijo de ese padre que no te quiere o no te ha reconocido y ya tienes el derecho a usar sus apellidos y a considerarte hijo de ese señor”, explica.

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Con ello, vienen unos derechos hereditarios. “Cualquier hijo tiene derecho, por lo menos, a la tercera parte del patrimonio que tenga su padre”, indica el letrado. Así pues, el objetivo de muchas de estas familias es deshacerse del patrimonio antes de que pueda convertirse en herencia.

El abogado Fernando Osuna, en una imagen de archivo. (Joaquín Corchero / Europa Press)

¿Cómo lo consiguen? “Simulan la compra de una casa o unos terrenos por parte de los hijos matrimoniales, para que ya estén a su nombre y que los hijos extramatrimoniales no puedan heredar”, explica. Estos traspasos en vida son, en muchas ocasiones, fraudulentos. “Hay casos flagrantes”, afirma el letrado. “Por ejemplo, cuando la venta se hace a un hijo de 18 o 19 años, que es imposible que lo pueda comprar porque no tiene dinero suficiente. Además, ¿para qué lo va a comprar, si cuando se muera el padre lo hereda gratis?“, dice.

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En otros casos, directamente los regalan o los donan, de forma que dañan los derechos hereditarios del nuevo hijo. “También esto un juez lo puede declarar nulo. Un padre puede donar a un hijo dentro de su matrimonio un piso. Pero si esa donación perjudica, daña, lesiona los derechos hereditarios del nuevo hijo, esa donación sería nula”, explica.

Del empresario sevillano al millonario de León: los padres egoístas de España

Los clientes de Osuna se reparten por todo el país. “Hay personas en Galicia, Aragón, Extremadura, Cataluña, el País Vasco... estamos coordinándonos todos e incluso vamos a crear un grupo de WhatsApp para comunicarnos”, explica. Aunque no quieren dar nombres, sí que comparten detalles para conseguir “que a ese padre s ele caiga la cara de vergüenza”.

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Pone como ejemplo un caso en Sevilla, donde un conocido empresario de la construcción, a sus 95 años, ha repartido un patrimonio de 200 millones de euros entre sus hijos matrimoniales para que la clienta de Osuna, una mujer de unos 40 años, no pueda heredar nada.

En Granada, el letrado cuenta con un caso similar: un padre de unos 90 años que ya ha repartido sus 50 millones de patrimonio entre sus dos hijos matrimoniales. “Y eso coincidió con la prueba de ADN de mi clienta, que demostró que este señor era su padre”, puntualiza Osuna. “No es justo que los hijos matrimoniales estén disfrutando de ese patrimonio cuando mi clienta lo está pasando muy mal económicamente”, lamenta.

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Uno de los errores más frecuentes que se cometen en la herencia.

Es por ello que Osuna cobra “muy poquito” y cuando puede. “Aunque yo quisiera pedir más, no podría; mis clientes me van pagando lo que pueden y ya, cuando reciben los derechos hereditarios, ahí les cobro”, explica. El dinero no llega hasta que hay sentencia, que puede tardar hasta 15 años.

En otros casos, los padres pagan antes de tiempo para intentar que su imagen no se vea dañada. “Recuerdo a un empresario español que pasaba seis meses al año en Miami. Tenía allí una familia no reconocida, que ignoraba por completo. Después de muchas gestiones, conseguimos convencer al empresario de que pagase un millón y medio de dólares a cada uno de sus hijos para evitar reconocerlos”, asegura Osuna.

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Con la nueva asociación, el letrado sevillano espera continuar acumulando victorias judiciales y lograr que estos hijos ilegítimos cobren lo que se les debe por derecho.