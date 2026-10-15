Un pueblo madrileño del PSOE pide una piscina y luz gratis para sus vecinos a cambio de que una empresa pueda construir una incineradora tan grande como la de Valdemingómez

Fotomontaje de cómo quedaría la nueva incineradora que se quiere construir en Titulcia.

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Una empresa privada quiere construir una incineradora en el municipio madrileño de Titulicia (que apenas llega a los 1.400 habitantes), situado en el sur de la región y muy cerca de destinos tan turísticos como Aranjuez y Chinchón. Tan grande que sería capaz de gestionar 300.000 toneladas de residuos al año. A cambio, el Ayuntamiento de la localidad, del PSOE, va a exigir al promotor del proyecto una serie de condiciones para darle el visto bueno: que corra con los gastos de la luz de todos los residentes, los comercios y el alumbrado municipal; que contrate para la planta de tratamiento a vecinos del pueblo; y que construya “un centro de bienestar con gimnasio, spa y piscina de invierno”. La compañía que quiere construir esta incineradora es Prezero, propiedad del grupo alemán Schwarz, dueño de los supermercados Lidl.

La empresa Prezero, en UTE con Veolia, ya gestiona actualmente la incineradora de Las Lomas, una de las ocho plantas industriales de tratamiento de residuos que el Ayuntamiento de Madrid tiene en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. El Consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida quiere ahora adjudicar un nuevo contrato para gestionar esta instalación hasta 2040 valorado en 817 millones de euros. Prezero se presenta ahora en UTE con FCC. La incineradora de Las Lomas es capaz de gestionar entre 300.000 y 330.000 toneladas de residuos cada año, según datos municipales. Y ahora quiere repetir ahora la fórmula en Titulcia. Si finalmente sale el proyecto, la de Titulcia sería la planta de incineración número 12 en España (Francia tiene 131; Alemania, 108, y el Reino Unido alberga 129).

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La Dirección General de Transición Energética y Economía Circular de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid publicó el pasado 9 de octubre la resolución para someter a información pública toda la documentación del proyecto para que los interesados y afectados puedan presentar alegaciones antes de que se decida aprobar o no la autorización ambiental del proyecto. Los Ecologistas del Tajuña, integrados en la Plataforma Ecologista Madrileña, presentarán alegaciones y tienen este jueves 15 de octubre una reunión con los vecinos para informarles del proyecto. “La incineradora estará a 1,5 kilómetros del núcleo urbano”, señala su portavoz Paxti Ramírez.

Ubicación de la futura planta de residuos en la carretera M-404

Los ecologistas explican que la incineradora se levantaría en unos terrenos que limitan con las Zonas de Especial Conservación “Vegas, Cuestas y Paramos del Sureste” y de la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) de los “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”, además de estar a dos kilómetros de un refugio para la fauna silvestre como es la Laguna de San Juan. “La incineradora quiere gestionar 300.000 toneladas al año en dos hornos. Es la misma capacidad que Valdemingómez, lo que cambia es que aquí son dos hornos y en Valdemingomez son tres. En este caso quieren montar una chimenea de 70 metros, lo que es un peligro para las aves de la zona”, afirma Ramírez. El Ayuntamiento, por su parte, ya ha emitido un informe de compatibilidad urbanística porque el uso de las ocho parcelas que acogerían la incineradora (que suman 408.127 metros cuadrados) es compatible con su calificación.

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Preocupación de los vecinos

El Consistorio reconoce que el proyecto ha generado “preocupación” entre los vecinos y ha emitido un comunicado dejando claro que la incineradora aún “no está autorizada”. El Gobierno local, del PSOE, quiere iniciar reuniones informativas este viernes en los que estarán presentes técnicos de la empresa Prezero. “Podremos preguntar sobre emisiones, olores, ruido, tráfico de camiones, ubicación y controles ambientales, así como los posibles efectos en la salud y el entorno”, explican desde el Ayuntamiento. “Según el estudio plantean 411 desplazamientos diarios, 330 de ellos de vehículos pesados a través de una carretera secundaria”, argumentan los ecologistas.

El Consistorio recuerda que el proyecto se aprobó por todo el Pleno municipal, incluida la oposición, y que la última palabra para su autorización la tiene el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. Aun así, la alcaldesa, Francisca Suárez, enumera las condiciones que van a exigir a Prezero: un informe ambiental independiente realizado por una universidad, que la empresa asuma el gasto de luz de los hogares y comercios del pueblo, que también asuma el gasto de luz del alumbrado público, que el proyecto genere empleo en la localidad contratando a residentes para la plantilla que necesitará la incineradora, y la construcción de un centro social que incluya gimnasio, spa y piscina de invierno. Por último, la creación de un fondo financiado por Prezero que se nutra con el 1,5% de la cifra neta anual de negocio de la planta, para que revierta en mejoras en el municipio.

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La decisión judicial, que responde a varios recursos presentados por organizaciones e instituciones, concluye que el proceso de aprobación de la ordenanza incurrió en defectos graves que vulneran los derechos de participación de los ciudadanos.

Titulcia también tiene peticiones para la Comunidad de Madrid: el desdoblamiento de la carretera M-404, la única vía para llegar al pueblo y a la futura planta de tratamiento de residuos, la construcción de un carril bici en la misma carretera y la construcción de una residencia de mayores en el pueblo. “Creo firmemente que este proyecto puede marcar un antes y un después para Titulcia”, asegura la alcaldesa. La empresa ha bautizado el proyecto como ‘Centro de Tratamiento de Residuos Jarama’, “una planta de pretratamiento destinada al tratamiento de residuos comerciales e industriales no peligrosos”. El objetivo es convertir los residuos que ya no pueden ser reciclados (como plásticos, aluminio, papel, cartón y metales férricos) en un recurso energético o en nuevas materias primas.

En total, la instalación tendrá capacidad para tratar hasta 324.000 toneladas anuales de residuos, transformándolos en más de 200 GWh de electricidad para la red de distribución. Esta cifra equivale al consumo de unas 80.000 personas. La inversión será de 350 millones de euros. Según las previsiones de la compañía, solo la fase de construcción creará unos 1.000 puestos de trabajo, a los que se sumarán más de 100 empleos para la fase de operación y mantenimiento. Las arcas municipales recibirán 10 millones de euros únicamente en concepto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), casi diez veces más el presupuesto anual de este municipio.

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A 150 metros de una zona protegida

Aunque técnicamente el proyecto no se localiza en el interior de ningún espacio natural protegido de la Red Natura 2000, los ecologistas reconocen que la propia memoria del mismo destaca que se construirá “en un entorno inmediato de diversos espacios protegidos de elevada relevancia ambiental, asociados principalmente al corredor fluvial de los ríos Jarama y Tajuña: a 150 metros de una ZEPA, a 150 metros de una ZEC, a 800 metros del Parque Regional de los Cursos Bajos de los ríos Manzanares y Jarama (Parque Regional del Sureste); y a dos kilómetros del Refugio de Fauna de la Laguna de San Juan, un humedal protegido donde hay ejemplares del milano real, en peligro de extinción, el búho real y la nutria”. Se han catalogado en ese entorno 115 especies de aves, 13 de reptiles y 14 de mamíferos. El consumo total de agua de la instalación se ha estimado en 92.720 metros cúbicos al año, que podría llegar a 108.264 metros cúbicos.