A Rosalía ‘se le rompió el amor de tanto usarlo’: la artista estremece con su homenaje a Rocío Jurado en los Latin Grammy

Rosalía, durante su actuación de la gala de los Latin Grammy de Sevilla 2023

Ni un hola, y tampoco un adiós. Rosalía ha abierto la gala de los Latin Grammy, celebrados en Sevilla, llevándose a su terreno, el que le gusta, en la comodidad de las reinterpretaciones musicales a las que nos tiene acostumbrados, a la Jurado. La intérprete catalana ha cantado una versión más pausada de Se nos rompió el amor, uno de los temas de ‘la más grande’. Lo ha hecho delante de su expareja, Rauw Alejandro, presente entre los asistentes. Los aplausos se escuchaban incluso desde la retransmisión.

Rodeada de palmeros y de guitarristas, y enfundada en un look de Schiaparelli que resaltaba su pelo ondeado y su penetrante mirada, Rosalía ha vuelto a convertir una canción del imaginario folclórico en una interpretación mágica. La expectación de su actuación se ha saldado con una emoción tremenda, confirmando que cualquier cosa que la catalana toca se convierte en magia. Ya hizo lo propio en la capital hispalense en 2019 con motivo de la gala de los Premios Goya, cuando convirtió el Me quedo contigo de Los Chunguitos en un chorro de pasión y arte imparable, convirtiéndose en los mejor de una noche en la que no era protagonista.

Con Sevilla como telón de fondo, y el desamor como libro abierto, la intérprete ha cautivado a la audiencia con una pausada y sentida actuación, más sencilla de aquella que llevó a cabo hace precisamente un año, cuando Motomami era el motivo musical más relevante. Por aquel entonces, Despechá y el látex era los dos grandes ingredientes de su idiosincrasia.

No hay mejor manera de acallar los rumores y los palabreríos vertidos durante los últimos meses acerca de la ruptura de la pareja musical más mediática que hacerlo con un tema cuya letra no necesita explicación. Quizá lo único que pasó entre ella y el intérprete puertorriqueño fue un desgaste, un paso del tiempo irremediable, un distanciamiento irreversible.

