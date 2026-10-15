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Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche revelan en ‘El Hormiguero’ cómo fue su primer beso: “Me hizo una cobra monumental”

El chef y la presentadora se han convertido en los protagonistas de la noche en el programa de Pablo Motos, donde han recordado los inicios de su historia de amor

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche en 'El Hormiguero'. (Flickr)
Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche en 'El Hormiguero'. (Flickr)
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Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche han protagonizado una de esas entrevistas en las que las anécdotas personales terminan acaparando todas las miradas. La pareja ha visitado El Hormiguero este miércoles, 14 de octubre, para conversar con Pablo Motos sobre sus respectivos proyectos profesionales, pero también para echar la vista atrás y recordar algunos de los episodios más curiosos de su relación.

Entre ellos, el primer beso que compartieron hace más de una década y que, según ha contado el chef, estuvo precedido por un rechazo en toda regla.

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“El primer día que nos besamos, me dio Cristina Pedroche el beso porque cuatro horas antes me hizo una cobra monumental”, ha relatado el propietario de DiverXO, que ha arrancado las risas en el plató al recordar cómo fueron aquellos primeros acercamientos. Una confesión que ha dado pie a que ambos reconstruyeran una escena que, con el paso de los años, se ha convertido en una divertida anécdota de los comienzos de su historia de amor.

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche en 'El Hormiguero'. (Flickr)
Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche en 'El Hormiguero'. (Flickr)

Para entender lo que sucedió aquella noche hay que remontarse a los primeros encuentros de la pareja, cuando todavía estaban empezando a conocerse. Según ha explicado Dabiz, llevaban varias semanas hablando cuando Cristina acudió a su casa. El cocinero decidió entonces dar un paso adelante e intentar besarla, pero la respuesta de la presentadora no fue la que esperaba.

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“Yo llegué a su casa y, según subo, me vino a dar un beso”, ha contado Pedroche, que ha matizado que no se esperaba aquella iniciativa por parte del chef. Muñoz ha intervenido para puntualizar su versión de los hechos: “Llegó a mi casa después de que llevábamos hablando ya varias semanas y entonces, sorpresa: le intenté dar un beso”. Fue en ese momento cuando, según su relato, recibió la célebre cobra.

La historia, sin embargo, tuvo un desenlace mucho más romántico. Apenas cuatro horas después, ambos terminaron besándose, esta vez por iniciativa de Cristina. La presentadora también ha recordado otro detalle de aquella velada: acudió a casa del cocinero con una bufanda del Rayo Vallecano, ya que él le había contado que era seguidor del equipo madrileño, aunque en realidad es del Atlético de Madrid y se lo dijo para terminar de conquistarla.

El debut de Cristina Pedroche como DJ y el apoyo de su marido

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche en 'El Hormiguero'. (Flickr)
Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche en 'El Hormiguero'. (Flickr)

La visita a El Hormiguero también ha permitido hablar de uno de los retos profesionales más recientes de la presentadora: su debut como DJ en StreetXO Ibiza. Pedroche ha reconocido que al principio se sintió nerviosa ante la cantidad de gente que había acudido a la fiesta. “Cuando empecé, pensé que todo el mundo se iba a venir arriba, pero estaban con el móvil”, ha explicado, antes de reconocer que, poco a poco, fue disfrutando más de la experiencia.

La madrileña ha contado que quería que todo saliera bien porque era su primera vez y ha adelantado que repetirá la experiencia en Madrid el próximo 29 de octubre, justo en la víspera de su cumpleaños.

Muñoz, por su parte, no ha dudado en mostrar su apoyo a su mujer y afirmar muy seguro que “lo hizo muy bien”. “El mood de la fiesta fue increíble. Un closing party siendo un restaurante de Ibiza, no se había hecho. Nos lo pasamos increíble”, ha asegurado el chef, que ha acompañado a Pedroche en esta nueva aventura profesional.

La curiosa memoria del chef y la afición de su hija por la cocina

Otro de los asuntos abordados durante la entrevista ha sido la hipertimesia de Dabiz Muñoz, una condición relacionada con la capacidad de recordar con gran detalle experiencias autobiográficas. El cocinero ha explicado cómo esa manera de procesar y almacenar información influye también en su trabajo entre fogones.

“Yo cocino todos los días muchas horas, pero cocino más con la cabeza que con las manos”, ha señalado. Según ha contado, pasa buena parte del día imaginando sabores, pensando en cómo combinar ingredientes y buscando nuevas posibilidades para platos que ya ha elaborado anteriormente.

Paella y croquetas de Dabiz Muñoz en StreetXO
Paella y croquetas de Dabiz Muñoz en StreetXO (Instagram / @dabizdiverxo)

“Yo soy obsesivo diagnosticado, para lo bueno y para lo malo”, ha reconocido. El chef ha explicado que, en ocasiones, es capaz de terminar un plato sin probarlo porque ya ha construido mentalmente el resultado a partir de los sabores que conoce de cada ingrediente.

La conversación también ha dejado espacio para hablar de Laia, la hija mayor de la pareja, que con tres años ya muestra interés por el mundo de la cocina. Según ha contado su padre, la pequeña disfruta ayudándole y jugando con las sartenes y las ollas. “La niña cocina con sus tres años. Le he comprado un delantal y una chaquetilla, se lo he hecho yo. A la niña le encanta ayudarme a cocinar”, ha compartido Muñoz, orgulloso de una afición que parece haber heredado de él.

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