Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora del Frente Amplio, los sondeos, las pensiones y la ley de nietos

El adelanto electoral mueve ya el tablero político. Los partidos encaran una campaña exprés con estrategias muy diferentes y apenas unas semanas por delante. (Fuente: Europa Press, PP, Sumar, Podemos, Vox, PNV, Junts)

A 45 días de las elecciones del 29 de noviembre y a uno del cierre del plazo para registrar coaliciones, el Frente Amplio se encamina a concurrir sin Podemos, aunque las conversaciones para acuerdos territoriales continúan abiertas. Los morados, que descartan integrarse por ahora en ese espacio pero mantienen “la mano tendida” a otras fuerzas de izquierdas, han alcanzado un acuerdo de colaboración con ERC: no presentarán candidaturas en Cataluña, pedirán el voto para los republicanos e incorporarán independientes a sus listas de Barcelona y Tarragona, e Irene Montero y Gabriel Rufián compartirán actos de campaña. PP y UPN concurrirán juntos en Navarra, mientras Ciudadanos regresará con Democracia 21 y la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), bajo la marca Democracia para el Siglo XXI.

El Supremo mantiene suspendido el derecho a voto de los españoles nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que no residan en España, los que consten en el CERA, y todo apunta a que no habrá tiempo para revisar los 163.020 expedientes afectados antes de las elecciones.

Mientras el CIS da la victoria al PSOE (34%) sobre el PP (22,2%) y Vox (17,1%), con Sumar/Frente Amplio en el 6,1%, por delante de Podemos y ERC; la encuesta de 40dB para El País y la SER invierte el resultado: PP (31,9%), PSOE (28,1%) y Vox (18,9%), con mayoría absoluta para una coalición PP-Vox, mientras Sumar y Podemos retroceden por separado, aunque mejorarían hasta el 9,5% si concurrieran unidos. En ambos sondeos, Sánchez se mantiene como el preferido para presidir el Gobierno.