Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora del Frente Amplio, los sondeos, las pensiones y la ley de nietos

A 45 días de las elecciones del 29 de noviembre y a uno del cierre del plazo para registrar coaliciones, el Frente Amplio se encamina a concurrir sin Podemos, aunque las conversaciones para acuerdos territoriales continúan abiertas. Los morados, que descartan integrarse por ahora en ese espacio pero mantienen “la mano tendida” a otras fuerzas de izquierdas, han alcanzado un acuerdo de colaboración con ERC: no presentarán candidaturas en Cataluña, pedirán el voto para los republicanos e incorporarán independientes a sus listas de Barcelona y Tarragona, e Irene Montero y Gabriel Rufián compartirán actos de campaña. PP y UPN concurrirán juntos en Navarra, mientras Ciudadanos regresará con Democracia 21 y la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), bajo la marca Democracia para el Siglo XXI.
El Supremo mantiene suspendido el derecho a voto de los españoles nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que no residan en España, los que consten en el CERA, y todo apunta a que no habrá tiempo para revisar los 163.020 expedientes afectados antes de las elecciones.
Mientras el CIS da la victoria al PSOE (34%) sobre el PP (22,2%) y Vox (17,1%), con Sumar/Frente Amplio en el 6,1%, por delante de Podemos y ERC; la encuesta de 40dB para El País y la SER invierte el resultado: PP (31,9%), PSOE (28,1%) y Vox (18,9%), con mayoría absoluta para una coalición PP-Vox, mientras Sumar y Podemos retroceden por separado, aunque mejorarían hasta el 9,5% si concurrieran unidos. En ambos sondeos, Sánchez se mantiene como el preferido para presidir el Gobierno.
En pocas líneas:
Isabel Díaz Ayuso ha agitado este lunes el fantasma de un posible fraude electoral a cuenta del voto por correo y los censos electorales. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido directamente a los ciudadanos que “ni se les ocurra votar por correo” en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, convocadas hoy por Pedro Sánchez. Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Ayuso ha planteado los comicios como un plebiscito entre “democracia o Sánchez” y ha avanzado que el PP estará “muy pendiente” de una posible “adulteración” de los censos.
El sistema público de pensiones se ha situado en el centro de la batalla política ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El PSOE ha acusado este miércoles al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo de pretender “privatizar” las pensiones y exigir “sacrificios” a los jubilados si llega al Gobierno. Los socialistas sostienen que las declaraciones de la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, sobre la necesidad de cambiar el modelo anticipan una política de recortes que, a su juicio, amenaza los derechos de los pensionistas.
España ya está en precampaña (de hecho, los partidos ya llevan mucho tiempo) a la espera de la campaña electoral oficial antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el censo asciende a 38,7 millones de personas, de los que 2,76 millones de ellos son residentes en el extranjero. Muchos de ellos, más otros que vivan en nuestro país y el 29-N no puedan ir a votar presencialmente a la urna, decidirán enviar su voto por correo. Y ahí entra el trabajo de una de las principales empresas públicas del país: Correos. En los pasados comicios, los de julio de 2023, un total de 2.622.808 solicitudes de voto por correo fueron admitidas (récord histórico), de las que finalmente fueron emitidas el 94,2%.
Los trabajadores en los consulados españoles advierten de que la revisión del censo electoral para identificar a los beneficiados por la ley de nietos a través de la polémica instrucción del Ministerio de Justicia llevará “años”. “Es imposible que realicemos una tarea que duró tres años en cinco días”, afirma una fuente en el consulado español en Buenos Aires consultada por Infobae.
El Tribunal Supremo ha dado cinco días hábiles a los 163.020 afectados por la suspensión del voto de la ‘ley de nietos’ para que puedan personarse en la causa y presentar alegaciones. No obstante, la Administración no sabe exactamente quiénes son todos los ciudadanos a los que afecta la medida y, por tanto, no puede comunicarles individualmente que tienen que defender sus intereses ante el tribunal. La decisión del Alto Tribunal llega a menos de siete semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, con el censo ya cerrado y sin que el Gobierno haya aclarado cuántas inscripciones ha conseguido revisar desde que el Supremo ordenó suspender sus efectos electorales.
La ‘ley de nietos’ ha impulsado la incorporación de unos 40.000 electores al censo exterior gallego, un aumento que sitúa el foco en una comunidad donde el voto emigrante tiene un peso especialmente relevante. En las elecciones autonómicas de febrero de 2024, el PP obtuvo 11.308 votos desde el extranjero, casi la mitad de los emitidos. No obstante, se desconoce qué orientación política tienen los nuevos nacionalizados y si su comportamiento electoral seguirá la tendencia de los últimos comicios.
El futuro de las pensiones, la presión fiscal y la deuda pública se perfilan como algunos de los grandes desafíos económicos de España en vísperas de las próximas elecciones generales. En un contexto marcado por la polémica sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y las promesas de rebajas de impuestos por parte de algunos partidos políticos, Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España, sostiene la necesidad de que el nuevo Gobierno que salga de los comicios mejore la recaudación, gaste de forma más eficiente y afronte reformas estructurales como la de la vivienda. Todo ello bajo una condición que considera clave para la economía: la estabilidad política.
El adelanto electoral beneficiaría ligeramente al PSOE, pero no lo suficiente como para que volviese a gobernar una coalición de izquierda, según una encuesta flash de 40dB. para El País y la Cadena SER. La muy posible alianza entre PP y Vox superaría la mayoría absoluta con 198 escaños, lo que allanaría el camino de Alberto Núñez Feijóo hacia La Moncloa y descartaría cualquier escenario de reedición del Gobierno de Pedro Sánchez.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hace su apuesta*: el PSOE es en este momento la primera fuerza con un 34% de apoyos, seguida de PP (22,2%) y Vox (17,1%), según el primer barómetro con intención de voto tras el desahucio de Maricarmen, la acampada en la Puerta del Sol y la caída de los decretos de vivienda en el Congreso, previo eso sí a la convocatoria de elecciones generales.