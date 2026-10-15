España

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora del Frente Amplio, los sondeos, las pensiones y la ley de nietos

Podemos se alía con ERC en Cataluña y rechaza el Frente Amplio, PP y UPN concurrirán juntos en Navarra y Ciudadanos vuelve. El Supremo mantiene suspendido el voto de 163.020 nacionalizados por la ley de nietos residentes en el extranjero. El CIS da ganador al PSOE y 40dB. al PP con Vox. Quedan 45 días para las elecciones generales

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El adelanto electoral mueve ya el tablero político. Los partidos encaran una campaña exprés con estrategias muy diferentes y apenas unas semanas por delante. (Fuente: Europa Press, PP, Sumar, Podemos, Vox, PNV, Junts)

A 45 días de las elecciones del 29 de noviembre y a uno del cierre del plazo para registrar coaliciones, el Frente Amplio se encamina a concurrir sin Podemos, aunque las conversaciones para acuerdos territoriales continúan abiertas. Los morados, que descartan integrarse por ahora en ese espacio pero mantienen “la mano tendida” a otras fuerzas de izquierdas, han alcanzado un acuerdo de colaboración con ERC: no presentarán candidaturas en Cataluña, pedirán el voto para los republicanos e incorporarán independientes a sus listas de Barcelona y Tarragona, e Irene Montero y Gabriel Rufián compartirán actos de campaña. PP y UPN concurrirán juntos en Navarra, mientras Ciudadanos regresará con Democracia 21 y la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), bajo la marca Democracia para el Siglo XXI.

El Supremo mantiene suspendido el derecho a voto de los españoles nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que no residan en España, los que consten en el CERA, y todo apunta a que no habrá tiempo para revisar los 163.020 expedientes afectados antes de las elecciones.

Mientras el CIS da la victoria al PSOE (34%) sobre el PP (22,2%) y Vox (17,1%), con Sumar/Frente Amplio en el 6,1%, por delante de Podemos y ERC; la encuesta de 40dB para El País y la SER invierte el resultado: PP (31,9%), PSOE (28,1%) y Vox (18,9%), con mayoría absoluta para una coalición PP-Vox, mientras Sumar y Podemos retroceden por separado, aunque mejorarían hasta el 9,5% si concurrieran unidos. En ambos sondeos, Sánchez se mantiene como el preferido para presidir el Gobierno.

En pocas líneas:

07:17 hsHoy

Ayuso agita las dudas sobre una posible “adulteración” de los censos de cara a las elecciones generales: “Pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”

La presidenta madrileña asegura que el PP estará “muy pendiente” del censo electoral ante los comicios del 29 de noviembre y vincula sus sospechas con la ley de nietos y las “regularizaciones masivas”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Ananda Manjón / Europa Press)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Ananda Manjón / Europa Press)

Isabel Díaz Ayuso ha agitado este lunes el fantasma de un posible fraude electoral a cuenta del voto por correo y los censos electorales. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido directamente a los ciudadanos que “ni se les ocurra votar por correo” en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, convocadas hoy por Pedro Sánchez. Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Ayuso ha planteado los comicios como un plebiscito entre “democracia o Sánchez” y ha avanzado que el PP estará “muy pendiente” de una posible “adulteración” de los censos.

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06:58 hsHoy

El PSOE alerta de los planes del PP para las pensiones y asegura que quiere privatizarlas: “Ya se oye la motosierra”

Los socialistas acusan a Feijóo de exigir sacrificios a los jubilados si llega al Gobierno, mientras el líder popular promete mantener la revalorización de las prestaciones conforme al IPC aprobada por el PSOE

Jubilados se manifiestan para defender la revalorización de las pensiones, frente a la sede nacional del PP. Alberto Ortega / Europa Press
Jubilados se manifiestan para defender la revalorización de las pensiones, frente a la sede nacional del PP. Alberto Ortega / Europa Press

El sistema público de pensiones se ha situado en el centro de la batalla política ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El PSOE ha acusado este miércoles al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo de pretender “privatizar” las pensiones y exigir “sacrificios” a los jubilados si llega al Gobierno. Los socialistas sostienen que las declaraciones de la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, sobre la necesidad de cambiar el modelo anticipan una política de recortes que, a su juicio, amenaza los derechos de los pensionistas.

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06:49 hsHoy

Los trabajadores de Correos denuncian una carga laboral “inasumible” en las elecciones: 4.700 empleados menos en cinco años y una hora extra que se paga a 13,8 euros

CGT reclama “un refuerzo urgente y masivo de personal” ante la ingente cantidad de trabajo que supondrá el proceso electoral, la campaña de paquetería derivada del ‘Black Friday’ y el inicio de las compras navideñas

Un cartero de Correos en un colegio electoral. (Europa Press)
Un cartero de Correos en un colegio electoral. (Europa Press)

España ya está en precampaña (de hecho, los partidos ya llevan mucho tiempo) a la espera de la campaña electoral oficial antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el censo asciende a 38,7 millones de personas, de los que 2,76 millones de ellos son residentes en el extranjero. Muchos de ellos, más otros que vivan en nuestro país y el 29-N no puedan ir a votar presencialmente a la urna, decidirán enviar su voto por correo. Y ahí entra el trabajo de una de las principales empresas públicas del país: Correos. En los pasados comicios, los de julio de 2023, un total de 2.622.808 solicitudes de voto por correo fueron admitidas (récord histórico), de las que finalmente fueron emitidas el 94,2%.

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06:39 hsHoy

Los consulados españoles alertan de que llevará años identificar a los nacionalizados por la ley de nietos que no tienen derecho a voto: “Es imposible en cinco días”

El Tribunal Supremo mantiene suspendido el derecho de voto de 163.020 personas ante el riesgo de irregularidades en el censo electoral

Imagen ilustrativa de un funcionario consular sepultado por pilas de expedientes de nacionalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Imagen ilustrativa de un funcionario consular sepultado por pilas de expedientes de nacionalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trabajadores en los consulados españoles advierten de que la revisión del censo electoral para identificar a los beneficiados por la ley de nietos a través de la polémica instrucción del Ministerio de Justicia llevará “años”. “Es imposible que realicemos una tarea que duró tres años en cinco días”, afirma una fuente en el consulado español en Buenos Aires consultada por Infobae.

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06:26 hsHoy

El Supremo mantiene la suspensión del voto de 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ y da cinco días para personarse a unos afectados que no puede identificar

Los ciudadanos tendrán cinco días hábiles para personarse con abogado y procurador y defender su derecho al voto, pero deberán enterarse a través de la publicación de los autos en el BOE y el tablón judicial

Cartel en la fachada del Consulado de España en Buenos Aires. (Matías Baglietto / Europa Press)
Cartel en la fachada del Consulado de España en Buenos Aires. (Matías Baglietto / Europa Press)

El Tribunal Supremo ha dado cinco días hábiles a los 163.020 afectados por la suspensión del voto de la ‘ley de nietos’ para que puedan personarse en la causa y presentar alegaciones. No obstante, la Administración no sabe exactamente quiénes son todos los ciudadanos a los que afecta la medida y, por tanto, no puede comunicarles individualmente que tienen que defender sus intereses ante el tribunal. La decisión del Alto Tribunal llega a menos de siete semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, con el censo ya cerrado y sin que el Gobierno haya aclarado cuántas inscripciones ha conseguido revisar desde que el Supremo ordenó suspender sus efectos electorales.

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06:16 hsHoy

La ‘ley de nietos’ suma 40.000 electores al censo gallego, donde el PP tiene su principal bastión entre el voto emigrante

El censo de residentes ausentes supera los 513.000 inscritos en Galicia, donde el voto exterior tiene un peso muy superior al del resto de comunidades autónomas

Escrutinio de votos en las elecciones autonómicas de Galicia. (Adrián Irago / Europa Press/ Montaje Infobae)
Escrutinio de votos en las elecciones autonómicas de Galicia. (Adrián Irago / Europa Press/ Montaje Infobae)

La ‘ley de nietos’ ha impulsado la incorporación de unos 40.000 electores al censo exterior gallego, un aumento que sitúa el foco en una comunidad donde el voto emigrante tiene un peso especialmente relevante. En las elecciones autonómicas de febrero de 2024, el PP obtuvo 11.308 votos desde el extranjero, casi la mitad de los emitidos. No obstante, se desconoce qué orientación política tienen los nuevos nacionalizados y si su comportamiento electoral seguirá la tendencia de los últimos comicios.

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06:06 hsHoy

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El sistema público de pensiones no está quebrado, va a seguir existiendo”

El presidente del Consejo General de Economistas de España reconoce que, de cara a las próximas elecciones generales, “no existen grandes diferencias en política económica entre que gane un partido de izquierdas o uno de derechas porque la UE marca la ruta”

Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España, sostiene que el sistema de pensiones público no desaparecerá, pero sí sufrirá tensiones.

El futuro de las pensiones, la presión fiscal y la deuda pública se perfilan como algunos de los grandes desafíos económicos de España en vísperas de las próximas elecciones generales. En un contexto marcado por la polémica sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y las promesas de rebajas de impuestos por parte de algunos partidos políticos, Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España, sostiene la necesidad de que el nuevo Gobierno que salga de los comicios mejore la recaudación, gaste de forma más eficiente y afronte reformas estructurales como la de la vivienda. Todo ello bajo una condición que considera clave para la economía: la estabilidad política.

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06:02 hsHoy

Pedro Sánchez apenas remonta 7 décimas con Maricarmen y los decretos: una encuesta de ‘El País’ y la SER da 198 escaños a PP y Vox

El sondeo da la mayoría absoluta a una coalición de PP-Vox incluso en sus cálculos más bajos, con una gran fuga de votantes hacia el partido de Abascal. El PSOE es el partido que más crece y Sánchez sigue siendo el favorito para ser presidente, con un 32,2% frente al 29,3% de Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes el adelanto de las elecciones generales, que se celebrarán el próximo 29 de noviembre de 2026. La convocatoria activa el calendario previsto por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece que, en caso de disolución anticipada, los comicios deben celebrarse 54 días después de la convocatoria. (Fuente: PSOE/Congreso/Europa Press)

El adelanto electoral beneficiaría ligeramente al PSOE, pero no lo suficiente como para que volviese a gobernar una coalición de izquierda, según una encuesta flash de 40dB. para El País y la Cadena SER. La muy posible alianza entre PP y Vox superaría la mayoría absoluta con 198 escaños, lo que allanaría el camino de Alberto Núñez Feijóo hacia La Moncloa y descartaría cualquier escenario de reedición del Gobierno de Pedro Sánchez.

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05:56 hsHoy

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%

El barómetro de octubre es previo a la convocatoria de las generales y a la muerte de Maricarmen

El PSOE sube 3 puntos en el CIS con casi 12 puntos sobre el PP (Europa Press)

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hace su apuesta*: el PSOE es en este momento la primera fuerza con un 34% de apoyos, seguida de PP (22,2%) y Vox (17,1%), según el primer barómetro con intención de voto tras el desahucio de Maricarmen, la acampada en la Puerta del Sol y la caída de los decretos de vivienda en el Congreso, previo eso sí a la convocatoria de elecciones generales.

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