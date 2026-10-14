España

El campo español puede perder ayudas de 1.500 millones al año si se aprueba el presupuesto para la UE propuesto por Irlanda

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos rechaza nuevos recortes porque reducirían los fondos garantizados para la agricultura española en torno a un 22%, amenazan el futuro de las explotaciones familiares y el desarrollo rural y “ponen en riesgo” la Política Agraria Común (PAC)

Un joven agricultor trabajando en un viñedo. REMITIDA / HANDOUT por UNIÓN DE UNIONES
Un joven agricultor trabajando en un viñedo. REMITIDA / HANDOUT por UNIÓN DE UNIONES
Guardar

El campo español afronta una nueva batalla en Bruselas por el futuro de las ayudas agrícolas europeas. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha rechazado la propuesta de presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 impulsada por la presidencia irlandesa, al considerar que profundiza en los recortes planteados previamente por la Comisión Europea y pone en riesgo la Política Agraria Común (PAC). Según las estimaciones de la organización, España podría pasar de recibir unos 6.800 millones de euros anuales a contar con alrededor de 5.300 millones garantizados.

La diferencia supondría una reducción de unos 1.500 millones de euros al año, aproximadamente un 22%, en los fondos destinados al sector agrario español. UPA califica de “inaceptable” la propuesta irlandesa y advierte de que sus consecuencias irían más allá de una reducción de las ayudas directas: también afectarían a la modernización de las explotaciones, la incorporación de jóvenes al campo, las inversiones en regadío y las políticas medioambientales vinculadas al desarrollo rural.

PUBLICIDAD

El debate se produce mientras los Estados miembros negocian las prioridades financieras de la Unión para los próximos siete años. La propuesta de Irlanda plantea reducir el presupuesto total europeo un 8% respecto a la propuesta inicial de la Comisión de julio de 2025, lo que equivaldría a 141.000 millones de euros menos a precios de 2025. Además, supondría un recorte adicional de 108.000 millones, cerca del 6%, respecto al planteamiento de la anterior presidencia chipriota, según las cifras difundidas por UPA.

El riesgo de una PAC más débil

La principal preocupación de los agricultores es que la reducción de fondos termine debilitando una política que consideran esencial para garantizar la producción de alimentos y la actividad económica en las zonas rurales. UPA sostiene que determinados intereses económicos están poniendo las partidas agrícolas en el punto de mira para trasladar recursos a otras prioridades europeas.

PUBLICIDAD

“Es evidente que quieren desmantelar la política agroalimentaria para utilizar esos fondos en otras partidas como las fronteras o la defensa”, afirma la organización. Frente a esa orientación, los agricultores recuerdan que “la PAC está en la base de nuestra cadena agroalimentaria, de nuestro medio ambiente y de nuestra vertebración territorial”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)

Uno de los cambios que más inquieta a UPA es la posibilidad de que los Estados miembros dispongan de mayor margen para decidir cómo distribuyen las ayudas. La organización teme que esa renacionalización genere diferencias entre países y deje a las explotaciones dependiendo de la capacidad presupuestaria y de las prioridades de cada Gobierno. Si la propuesta prospera, advierte, el resultado podría ser un retroceso en la protección común del sector agrario europeo.

Menos dinero para España y siete años de fondos congelados

El impacto para España no se limitaría a la reducción inicial de las cantidades garantizadas. Según los cálculos de UPA, los fondos quedarían congelados en euros de 2027 durante los siete años del nuevo marco financiero. Con esa fórmula, la pérdida de poder adquisitivo acumulada podría alcanzar el 12% en 2034, a medida que aumenten los costes y los precios.

La organización también alerta de que el desarrollo rural perdería una asignación presupuestaria propia. Las inversiones destinadas a jóvenes agricultores, modernización de explotaciones, regadíos y medidas ambientales tendrían que competir dentro de los planes nacionales con otras partidas, como carreteras, hospitales o fronteras. Para UPA, ese cambio reduciría la visibilidad y la protección financiera de actuaciones fundamentales para mantener la actividad agraria en el territorio.

La propuesta incluye, además, una reducción del 30% en la reserva de crisis respecto al planteamiento de la presidencia chipriota. Este instrumento sirve para responder a situaciones que ponen en dificultades a determinados sectores. Su debilitamiento, sostiene la organización, limitaría la capacidad de reacción ante nuevas perturbaciones del mercado o problemas que comprometan la viabilidad de las explotaciones.

Más ayudas para las grandes explotaciones

Otro de los puntos polémicos es la propuesta de elevar el límite máximo de las ayudas, de 100.000 a 300.000 euros. UPA considera la medida “ineficiente e ilógico” y sostiene que podría beneficiar a los grandes propietarios en detrimento de las explotaciones familiares pequeñas y medianas, que constituyen una parte esencial del tejido agrario.

La propuesta irlandesa también eliminaría la degresividad, el mecanismo que modula las ayudas a partir de determinados niveles de financiación. Para UPA, su desaparición supondría un cambio de orientación en la distribución de los recursos.

“Irlanda, en una decisión marcada por su ideología política de derechas, quiere volver a otorgar más ayudas de la PAC a los grandes tenedores de tierras. Lucharemos para que eso no ocurra”, ha señalado la organización, que considera que el cambio supondría un retroceso en la distribución de las ayudas.

Un agricultor conduce una cosechadora. REUTERS/Stephane Mahe
Un agricultor conduce una cosechadora. REUTERS/Stephane Mahe

UPA anuncia una batalla en Bruselas

El secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha advertido desde el Congreso de Agricultores Europeos, que se celebra esta semana en Estocolmo, de que la organización “dará la batalla” para modificar una propuesta que considera perjudicial para el campo español y europeo. La delegación agraria también se ha reunido con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, para trasladarle sus preocupaciones.

“Trabajaremos para que los Estados Miembros responsables y razonables que piensan en la soberanía alimentaria y en el bienestar de sus ciudadanos se opongan a los que quieren cargarse la principal política de apoyo al campo”, ha declarado Cano. El dirigente no ha descartado movilizaciones si las negociaciones no corrigen el planteamiento presupuestario.

La organización espera que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno permita avances para revisar los recortes. “Necesitamos un presupuesto más fuerte. No contemplamos otra opción. Nos jugamos el futuro de la Unión Europea. Nuestro futuro”, defiende UPA.

Temas Relacionados

AgriculturaGanaderíaPACUnión EuropeaEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales de 2026 en directo y última hora sobre las coaliciones y encuestas para el 29-N: Podemos se abre a pactar con Frente Amplio sin renunciar al liderazgo de Irene Montero

Miércoles de CIS y de negociaciones en la izquierda para tratar de alcanzar un consenso. La campaña continúa hablando de la ley de nietos y de las pensiones

Elecciones generales de 2026 en directo y última hora sobre las coaliciones y encuestas para el 29-N: Podemos se abre a pactar con Frente Amplio sin renunciar al liderazgo de Irene Montero

La Justicia condena a cinco años de cárcel a un agente inmobiliario por apropiarse de más de 53.000 euros de sus clientes: falsificó documentos para ocultarlo

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial, que además de la pena de prisión impuso una multa y la inhabilitación para ejercer como vendedor de inmuebles, tras probar que el dinero correspondía a tres operaciones distintas en Lodosa, Viana y Sartaguda

La Justicia condena a cinco años de cárcel a un agente inmobiliario por apropiarse de más de 53.000 euros de sus clientes: falsificó documentos para ocultarlo

José Carbonell, psiquiatra: “Tenemos normalizado que las relaciones de pareja duren poco. Solemos acomodarnos y no valorar a la otra persona”

El experto profundiza en las consecuencias de una infidelidad y cómo puede cambiar nuestra vida

José Carbonell, psiquiatra: “Tenemos normalizado que las relaciones de pareja duren poco. Solemos acomodarnos y no valorar a la otra persona”

Lucía Martínez, enfermera en silla de ruedas: “Tuve que aparcar ocupando dos plazas ordinarias al estar todas las plazas PMR ocupadas”

La normativa vial exige que estas plazas tengan espacios de 5 metros de largo, 2,20 metros de ancho y una zona de transferencia

Lucía Martínez, enfermera en silla de ruedas: “Tuve que aparcar ocupando dos plazas ordinarias al estar todas las plazas PMR ocupadas”

Avance de ‘La Promesa’ del jueves 15 de octubre: Curro revela quién mató a Jana y Leocadia rompe su compromiso con Máximo

La ficción de La 1 afronta un capítulo decisivo con María acorralada por las amenazas de Leocadia

Avance de ‘La Promesa’ del jueves 15 de octubre: Curro revela quién mató a Jana y Leocadia rompe su compromiso con Máximo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales de 2026 en directo y última hora sobre las coaliciones y encuestas para el 29-N: Podemos se abre a pactar con Frente Amplio sin renunciar al liderazgo de Irene Montero

Elecciones generales de 2026 en directo y última hora sobre las coaliciones y encuestas para el 29-N: Podemos se abre a pactar con Frente Amplio sin renunciar al liderazgo de Irene Montero

Estados Unidos propone un arancel de 200.000 dólares por cada buque con bandera de España y adelanta restricciones a productos

La Guardia Civil señala a la DGT: denuncia que los recortes abocan a Tráfico a desaparecer

La Comunidad de Madrid pone una querella ante la Fiscalía por los insultos y amenazas hacia Ayuso en la acampada de Sol

Los vehículos que odian los mecánicos: “Hay coches en los que cambiar una bombilla te obliga a quitar una rueda”

ECONOMÍA

La Justicia condena a cinco años de cárcel a un agente inmobiliario por apropiarse de más de 53.000 euros de sus clientes: falsificó documentos para ocultarlo

La Justicia condena a cinco años de cárcel a un agente inmobiliario por apropiarse de más de 53.000 euros de sus clientes: falsificó documentos para ocultarlo

Un experto confirma cuánto le ha costado a Shakira las 13 noches en Madrid: “Hablamos de un recinto para más de 50.000 personas levantado en menos de dos meses”

Adiós al spam telefónico: las llamadas comerciales para captar clientes empezarán con el prefijo 400 desde este sábado

La nueva cuenta Financia Europa permitirá invertir hasta 150.000 euros con ventajas fiscales: aplazará los impuestos y dejará exenta parte de las ganancias tras cinco años

Hacienda tranquiliza a los jubilados y afirma que las pensiones se revalorizarán en función del IPC: “El Gobierno cumplirá la ley”

DEPORTES

De debutar en el Real Madrid de Mourinho en 2012 a triunfar en el Atleti y ser pilar de la Roma: la evolución del “gladiador” Mario Hermoso

De debutar en el Real Madrid de Mourinho en 2012 a triunfar en el Atleti y ser pilar de la Roma: la evolución del “gladiador” Mario Hermoso

Nahuel Molina, el jugador de la Roma que vivió un asalto a punta de pistola e inició la tangana en la final del Mundial 2026 ante España

Roma - Real Madrid, en directo: previa y última hora del partido de Champions de la fase liguera

La confesión de José Mourinho sobre su familia y la convivencia: “En casa soy un inútil; no ayudo, pero tampoco molesto”

Las palabras del árbitro que supervisó el combate en Casa Blanca al hermano de Topuria: “Gracias, Aleks, buena decisión”