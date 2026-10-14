El campo español puede perder ayudas de 1.500 millones al año si se aprueba el presupuesto para la UE propuesto por Irlanda

Un joven agricultor trabajando en un viñedo. REMITIDA / HANDOUT por UNIÓN DE UNIONES

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El campo español afronta una nueva batalla en Bruselas por el futuro de las ayudas agrícolas europeas. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha rechazado la propuesta de presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 impulsada por la presidencia irlandesa, al considerar que profundiza en los recortes planteados previamente por la Comisión Europea y pone en riesgo la Política Agraria Común (PAC). Según las estimaciones de la organización, España podría pasar de recibir unos 6.800 millones de euros anuales a contar con alrededor de 5.300 millones garantizados.

La diferencia supondría una reducción de unos 1.500 millones de euros al año, aproximadamente un 22%, en los fondos destinados al sector agrario español. UPA califica de “inaceptable” la propuesta irlandesa y advierte de que sus consecuencias irían más allá de una reducción de las ayudas directas: también afectarían a la modernización de las explotaciones, la incorporación de jóvenes al campo, las inversiones en regadío y las políticas medioambientales vinculadas al desarrollo rural.

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El debate se produce mientras los Estados miembros negocian las prioridades financieras de la Unión para los próximos siete años. La propuesta de Irlanda plantea reducir el presupuesto total europeo un 8% respecto a la propuesta inicial de la Comisión de julio de 2025, lo que equivaldría a 141.000 millones de euros menos a precios de 2025. Además, supondría un recorte adicional de 108.000 millones, cerca del 6%, respecto al planteamiento de la anterior presidencia chipriota, según las cifras difundidas por UPA.

El riesgo de una PAC más débil

La principal preocupación de los agricultores es que la reducción de fondos termine debilitando una política que consideran esencial para garantizar la producción de alimentos y la actividad económica en las zonas rurales. UPA sostiene que determinados intereses económicos están poniendo las partidas agrícolas en el punto de mira para trasladar recursos a otras prioridades europeas.

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“Es evidente que quieren desmantelar la política agroalimentaria para utilizar esos fondos en otras partidas como las fronteras o la defensa”, afirma la organización. Frente a esa orientación, los agricultores recuerdan que “la PAC está en la base de nuestra cadena agroalimentaria, de nuestro medio ambiente y de nuestra vertebración territorial”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)

Uno de los cambios que más inquieta a UPA es la posibilidad de que los Estados miembros dispongan de mayor margen para decidir cómo distribuyen las ayudas. La organización teme que esa renacionalización genere diferencias entre países y deje a las explotaciones dependiendo de la capacidad presupuestaria y de las prioridades de cada Gobierno. Si la propuesta prospera, advierte, el resultado podría ser un retroceso en la protección común del sector agrario europeo.

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Menos dinero para España y siete años de fondos congelados

El impacto para España no se limitaría a la reducción inicial de las cantidades garantizadas. Según los cálculos de UPA, los fondos quedarían congelados en euros de 2027 durante los siete años del nuevo marco financiero. Con esa fórmula, la pérdida de poder adquisitivo acumulada podría alcanzar el 12% en 2034, a medida que aumenten los costes y los precios.

La organización también alerta de que el desarrollo rural perdería una asignación presupuestaria propia. Las inversiones destinadas a jóvenes agricultores, modernización de explotaciones, regadíos y medidas ambientales tendrían que competir dentro de los planes nacionales con otras partidas, como carreteras, hospitales o fronteras. Para UPA, ese cambio reduciría la visibilidad y la protección financiera de actuaciones fundamentales para mantener la actividad agraria en el territorio.

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La propuesta incluye, además, una reducción del 30% en la reserva de crisis respecto al planteamiento de la presidencia chipriota. Este instrumento sirve para responder a situaciones que ponen en dificultades a determinados sectores. Su debilitamiento, sostiene la organización, limitaría la capacidad de reacción ante nuevas perturbaciones del mercado o problemas que comprometan la viabilidad de las explotaciones.

Más ayudas para las grandes explotaciones

Otro de los puntos polémicos es la propuesta de elevar el límite máximo de las ayudas, de 100.000 a 300.000 euros. UPA considera la medida “ineficiente e ilógico” y sostiene que podría beneficiar a los grandes propietarios en detrimento de las explotaciones familiares pequeñas y medianas, que constituyen una parte esencial del tejido agrario.

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La propuesta irlandesa también eliminaría la degresividad, el mecanismo que modula las ayudas a partir de determinados niveles de financiación. Para UPA, su desaparición supondría un cambio de orientación en la distribución de los recursos.

“Irlanda, en una decisión marcada por su ideología política de derechas, quiere volver a otorgar más ayudas de la PAC a los grandes tenedores de tierras. Lucharemos para que eso no ocurra”, ha señalado la organización, que considera que el cambio supondría un retroceso en la distribución de las ayudas.

Un agricultor conduce una cosechadora. REUTERS/Stephane Mahe

UPA anuncia una batalla en Bruselas

El secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha advertido desde el Congreso de Agricultores Europeos, que se celebra esta semana en Estocolmo, de que la organización “dará la batalla” para modificar una propuesta que considera perjudicial para el campo español y europeo. La delegación agraria también se ha reunido con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, para trasladarle sus preocupaciones.

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“Trabajaremos para que los Estados Miembros responsables y razonables que piensan en la soberanía alimentaria y en el bienestar de sus ciudadanos se opongan a los que quieren cargarse la principal política de apoyo al campo”, ha declarado Cano. El dirigente no ha descartado movilizaciones si las negociaciones no corrigen el planteamiento presupuestario.

La organización espera que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno permita avances para revisar los recortes. “Necesitamos un presupuesto más fuerte. No contemplamos otra opción. Nos jugamos el futuro de la Unión Europea. Nuestro futuro”, defiende UPA.