Viajes

Planes gratis en Madrid este fin de semana: desde un mercado popular, pasando por un taller de cerámica, hasta la visita de patrimonio nacional

La capital despliega una programación variada que incluye música en vivo, arte contemporáneo y visitas a edificios históricos

Vista aérea de la ciudad de Madrid
Siete propuestas gratuitas para disfrutar el fin de semana en Madrid. (Adobe Stock)
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Madrid tiene mucho que ofrecer, todos los días y a todas horas. Quien ha pasado 24 horas en la capital, lo sabe. Entre talleres, exposiciones, catas y cine, esto es una selección de planes culturales para el fin de semana del 16 al 18 de octubre. Para quien viva en Madrid y quien lo visite en el día.

La agenda de este fin de semana combina un mercadillo artesanal en pleno centro histórico con la posibilidad de recorrer edificios patrimoniales que normalmente permanecen cerrados al público. Y lo mejor de todo: sin coste alguno.

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Siete propuestas gratuitas para disfrutar el fin de semana

Desde el Barrio de las Letras hasta Vallecas, pasando por una excursión de una hora hasta la localidad de Parla, Madrid y su región ofrecen opciones para distintos públicos y franjas horarias durante estos tres días.

Historias de videojuegos, en AN-A Fundación

Esta muestra repasa la evolución del videojuego como forma de expresión cultural y permanecerá abierta hasta el 30 de octubre. La exposición se encuentra en AN-A Fundación, un espacio dedicado al arte contemporáneo en Madrid, y el acceso no requiere reserva previa.

Madrid en el Siglo de Oro, en la Real Academia de Bellas Artes

La exposición traslada al Madrid de los Austrias, en los siglos XVI y XVII, donde el esplendor y dinamismo de la Corte la convierten en protagonista del Siglo de Oro. (Real Academia de Bellas Artes)
La exposición traslada al Madrid de los Austrias, en los siglos XVI y XVII, donde el esplendor y dinamismo de la Corte la convierten en protagonista del Siglo de Oro. (Real Academia de Bellas Artes)

La muestra recorre la historia de la capital durante los siglos XVI y XVII a través de pinturas, documentos y objetos de la época, con entrada libre hasta el 1 de diciembre. La exposición se presenta en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, una de las instituciones culturales más antiguas de Madrid, e incluye piezas vinculadas al desarrollo urbano y artístico del Madrid de los Austrias.

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Masterclass de modelado de arcilla en el Centro Ouka Leele

El Centro Intergeneracional Ouka Leele ofrece una clase introductoria de modelado en arcilla abierta a distintas edades, dentro de una programación que se extiende hasta diciembre. La actividad no tiene coste y busca acercar técnicas artesanales a quienes se inician en esta disciplina.

Mercado de las Ranas, comercio y artesanía en el Barrio de las Letras

El Mercado de las Ranas
El Mercado de las Ranas

El sábado 17 de octubre regresa el Mercado de las Ranas, una iniciativa de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras que convierte las calles del barrio en un escaparate abierto. Entre las 12:00 y las 19:00 u 20:00 horas, según la luz solar, los propios comercios locales exhiben sus productos en la vía pública, con una oferta que combina moda independiente, joyería de autor, arte y gastronomía. El acceso a la calle Huertas y sus aledaños es posible a través de las estaciones de metro Antón Martín, Sevilla o Sol.

Madrid Otra Mirada abre 205 espacios patrimoniales

El frontón Beti Jai simboliza el interés que hubo un día en Madrid por la pelota vasca. (Ayuntamiento de Madrid)
El frontón Beti Jai simboliza el interés que hubo un día en Madrid por la pelota vasca. (Ayuntamiento de Madrid)

Hasta el 18 de octubre, la iniciativa Madrid Otra Mirada 2026 permite el acceso gratuito a 205 edificios y rincones patrimoniales de la ciudad, entre ellos palacios, iglesias y archivos que normalmente no están abiertos al público general. El programa constituye una oportunidad para conocer espacios singulares del patrimonio histórico madrileño durante una semana limitada.

ParlaDrums, percusión brasileña gratuita en Parla

El sábado 17 de octubre, la Plaza de Toros de Parla acoge la sexta edición de ParlaDrums, un encuentro de percusión y cultura brasileña organizado por la asociación Bloco Manglar y la tienda Percuforum. A partir de las 19:00 horas, una vez concluidos los talleres formativos, las exhibiciones y los conciertos pasan a ser de acceso gratuito para el público general. Entre los participantes figuran los grupos Kayê, Frente Malabar, Bloco Manglar, Bloco Mojubá y Baque Manglar, además de la agrupación belga Reipik. El cierre musical corre a cargo de la artista Edna Free.

Escuela de Teatro, formación escénica en Vallecas

Dos restauradoras del Museo del Prado nos abren las puertas de su taller para compartir los secretos de su profesión. Un viaje al corazón del museo donde la ciencia y el arte se unen para sanar las heridas del tiempo en los lienzos de grandes maestros.

El Teatro Municipal de Vallecas mantiene abierta su Escuela de Teatro, con sesiones formativas de acceso libre dirigidas a quienes quieran acercarse al mundo de la interpretación. La actividad forma parte de la programación estable del teatro y se desarrolla en fechas disponibles a lo largo de la temporada.

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