Teleshow

Habló Mariana Marx, la supuesta tercera en discordia en la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

En una entrevista con SQP, la mujer desmintió las versiones y explicó qué ocurrió en el estudio de grabación del músico. Cómo fue el inesperado ingreso de la animadora al lugar

En una entrevista con SQP, la mujer desmintió las versiones y explicó qué ocurrió en el estudio de grabación del músico y cómo fue el inesperado ingreso de Julieta Prandi al lugar (Video: SQP/ América TV)
Guardar

La separación anunciada por Julieta Prandi y Emanuel Ortega abrió paso a versiones televisivas sobre los motivos de la ruptura y puso en escena el nombre de Mariana Marx, señalada como una presunta tercera en discordia. La mujer, que es escritora e íntima amiga de Ana Paula Dutil, exesposa de Emanuel, rechazó esa hipótesis este martes en SQP (América TV), donde negó haber mantenido un vínculo sentimental con el músico y la definió como “una mentira total”.

“No me gusta, no me está gustando nada”, afirmó Marx al comienzo de la entrevista. Dijo que decidió comunicarse con el ciclo para responder a las versiones que la relacionaron con Ortega y cuestionó que se difundieran su identidad y su fotografía en ese contexto. Consultada por el ciclo de Yanina Latorre, que tuvo este miércoles la conducción de Sabrina Rojas, habló sobre el cambio que significó pasar de mantener un perfil bajo a ser señalada por una supuesta relación e insistió en que los trascendidos no son ciertos.

PUBLICIDAD

Mariana Marx
“No pasó nada malo”, remarcó Mariana Marx, la autora de La risa más triste y Nuestra sangre nazi, señalada como la tercera en discordia

Según había contando Ángel de Brito, una versión que aseguraba que Prandi estalló por una supuesta infidelidad de Emanuel con otra mujer en su estudio de grabación, Marx contó que la visita al estudio de grabación se originó en una propuesta de Ana Paula Dutil. “Somos como hermanas, somos amigas”, explicó sobre el vínculo entre ambas.

La escritora afirmó que Dutil la acompañó al estudio para grabar un proyecto de audiolibro y permaneció cerca, dentro de su auto, mientras ella realizaba la grabación. Marx contó que Prandi llegó al estudio de manera inesperada y que la situación sorprendió a quienes estaban allí. “No era nada de eso, de todo lo que se dijo”, expresó en alusión a los trascendidos. Además, rechazó que hubiera existido una situación íntima con el músico: “Estábamos leyendo y me preguntó de mi libro, y nada más”.

PUBLICIDAD

Ante una pregunta de Rojas sobre el intercambio con la conductora, Marx señaló que Prandi le pidió que leyera parte de su obra y comentó que sus textos eran trágicos. Según su relato, respondió con una broma sobre la vida de la actriz y luego se retiró para ir a la casa de Dutil. “No pasó nada malo”, remarcó la autora de La risa más triste y Nuestra sangre nazi. Al final de la comunicación, además, dijo que Prandi le pareció “muy linda, extremadamente linda”.

"Hace tus cuentitos que te quiero escuchar. Acá hay olor a algo raro. ¿Qué está pasando, Emanuel?”, aseguró Paula Varela sobre la frase de Julieta Prandi a la escritora (RSFotos)
"Hace tus cuentitos que te quiero escuchar. Acá hay olor a algo raro. ¿Qué está pasando, Emanuel?”, aseguró Paula Varela sobre la frase de Julieta Prandi a la escritora (RSFotos)

Las declaraciones de Marx contrastan con versiones difundidas previamente en Intrusos (América TV), donde se la vinculó con el conflicto que habría derivado en la ruptura entre Prandi y Ortega. La versión que dieron sostiene que Marx se habría contactado con Ortega para producir un audiolibro de una de sus novelas. Ese trabajo, según lo informado en el ciclo, se realizó en el estudio del músico y habría motivado las sospechas sobre un vínculo entre ambos.

En el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares también se indicó que Prandi habría llegado al estudio durante una de las grabaciones y los habría enfrentado. “Hace tus cuentitos que te quiero escuchar. Acá hay olor a algo raro. ¿Qué está pasando, Emanuel?”, aseguró Paula Varela, sobre una de las frases que habría soltado Julieta en ese momento.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi posan juntos; ella sostiene una copa y viste un vestido claro de encaje
La escritora rechazó las acusaciones que circularon luego de la separación y relató su cruce con Julieta Prandi en el estudio (RSFotos)

La entrevistada también negó la versión de un encuentro íntimo y cuestionó la afirmación que atribuía a Prandi la percepción de “olor a sexo” en el lugar. “Nada que ver”, respondió Marx, quien sostuvo que la charla se limitó a la lectura de su obra y a preguntas sobre el contenido del libro.

De acuerdo con su relato, después de la llegada de Prandi le escribió a Dutil para ir a su casa. “Me fui y nada, no pasó nada malo”, concluyó. Por ahora, no hubo nuevas declaraciones públicas de Ortega, Prandi ni Dutil sobre las afirmaciones de Marx.

Temas Relacionados

Mariana MarxSQPEmanuel OrtegaJulieta Prandi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El romántico momento que se vivió en un concierto de Ángela Torres y se hizo viral: la reacción de la cantante

La sobrina de Diego Torres dio un show en Santa Fe y, mientras cantaba “Vértigo”, una pareja dio un importante paso en su relación

El romántico momento que se vivió en un concierto de Ángela Torres y se hizo viral: la reacción de la cantante

Premios Ídolo 2026: estos son los nominados en las 29 categorías

Con más de 290.000 votos del público, el certamen que reconoce a los mayores referentes del universo digital argentino suma por primera vez las categorías Mejor Comunidad e Ídolo Notero/a. La gala se realizará el 28 de octubre en la Usina del Arte con Sofía Gonet y Grego Rosello como conductores

Premios Ídolo 2026: estos son los nominados en las 29 categorías

Mariano Peluffo habló sobre cómo está Julieta Prandi tras el anuncio de su separación: “La respeto”

El conductor de La 100 reveló detalles de la charla que tuvo con su compañera un día antes de que confirmara la ruptura con Emanuel Ortega en las redes sociales

Mariano Peluffo habló sobre cómo está Julieta Prandi tras el anuncio de su separación: “La respeto”

El enojo de Nora Colosimo con Mauro Icardi: “La nena llama llorando a la mamá y le dice: ‘Papá se fue a Disney con los nenes de su pareja’”

La madre de Wanda Nara habló acerca de la decisión del delantero de adelantar las vaaciones que tenía pactadas y contó cómo lo vivió la niña menor que tiene con la conductora

El enojo de Nora Colosimo con Mauro Icardi: “La nena llama llorando a la mamá y le dice: ‘Papá se fue a Disney con los nenes de su pareja’”

El orgullo de Benjamín Vicuña por el logro de su hijo Bautista en las artes marciales

El adolescente sumó un nuevo triunfo en el cuadrilátero y su papá volvió a mostrar en redes el orgullo que le genera verlo crecer en el deporte que eligió

El orgullo de Benjamín Vicuña por el logro de su hijo Bautista en las artes marciales

AMÉRICA

El Salvador: Bukele anunció una inversión de USD 2,900 millones de Grupo COX en energía, gas natural y agua

El Salvador: Bukele anunció una inversión de USD 2,900 millones de Grupo COX en energía, gas natural y agua

Ucrania golpeó tres centros de datos de Yandex y desató apagones digitales en toda Rusia

El salario promedio en Cuba equivale a nueve dólares al cambio informal, menos de lo que cuesta un cartón de huevos

FMI proyecta que la economía salvadoreña crecerá 4.5% en 2026 y se moderará al 4.0% en 2027

Terremoto en Panamá provocó una ruptura de falla estimada en 73 kilómetros

MALDITOS NERDS

‘Squadron 42′ muestra combates y a su reparto de Hollywood en un nuevo tráiler

‘Squadron 42′ muestra combates y a su reparto de Hollywood en un nuevo tráiler

SEGA muestra Brasil en el nuevo tráiler de ‘Crazy Taxi: World Tour’

No Man’s Sky llega a iOS con prueba gratis y más de 40 actualizaciones

Bitmap Bureau confirma cuándo sale He-Man: Dragon Pearl of Destruction

‘Marvel Tokon: Fighting Souls’ presenta su calendario de personajes DLC hasta 2027

DEPORTES

Boca Juniors confirmó su formación para enfrentar a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana

Boca Juniors confirmó su formación para enfrentar a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana

La inesperada crítica de Lisandro Martínez a la dirigencia del United tras la derrota frente al Atlético de Madrid: “Realmente pobre”

Fernando Alonso deslumbró en Mónaco al pasearse con su Mercedes-Benz de USD 13 millones: los detalles exclusivos

Los “chispazos” entre Lisandro Martínez, Julián Álvarez y el Cuti Romero en el triunfo de Atlético de Madrid ante Manchester United

Franco Mastantuono sufrió una fractura y debió ser operado: el comunicado de la Fiorentina