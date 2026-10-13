Habló Mariana Marx, la supuesta tercera en discordia en la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

En una entrevista con SQP, la mujer desmintió las versiones y explicó qué ocurrió en el estudio de grabación del músico y cómo fue el inesperado ingreso de Julieta Prandi al lugar (Video: SQP/ América TV)

Guardar

La separación anunciada por Julieta Prandi y Emanuel Ortega abrió paso a versiones televisivas sobre los motivos de la ruptura y puso en escena el nombre de Mariana Marx, señalada como una presunta tercera en discordia. La mujer, que es escritora e íntima amiga de Ana Paula Dutil, exesposa de Emanuel, rechazó esa hipótesis este martes en SQP (América TV), donde negó haber mantenido un vínculo sentimental con el músico y la definió como “una mentira total”.

“No me gusta, no me está gustando nada”, afirmó Marx al comienzo de la entrevista. Dijo que decidió comunicarse con el ciclo para responder a las versiones que la relacionaron con Ortega y cuestionó que se difundieran su identidad y su fotografía en ese contexto. Consultada por el ciclo de Yanina Latorre, que tuvo este miércoles la conducción de Sabrina Rojas, habló sobre el cambio que significó pasar de mantener un perfil bajo a ser señalada por una supuesta relación e insistió en que los trascendidos no son ciertos.

PUBLICIDAD

“No pasó nada malo”, remarcó Mariana Marx, la autora de La risa más triste y Nuestra sangre nazi, señalada como la tercera en discordia

Según había contando Ángel de Brito, una versión que aseguraba que Prandi estalló por una supuesta infidelidad de Emanuel con otra mujer en su estudio de grabación, Marx contó que la visita al estudio de grabación se originó en una propuesta de Ana Paula Dutil. “Somos como hermanas, somos amigas”, explicó sobre el vínculo entre ambas.

La escritora afirmó que Dutil la acompañó al estudio para grabar un proyecto de audiolibro y permaneció cerca, dentro de su auto, mientras ella realizaba la grabación. Marx contó que Prandi llegó al estudio de manera inesperada y que la situación sorprendió a quienes estaban allí. “No era nada de eso, de todo lo que se dijo”, expresó en alusión a los trascendidos. Además, rechazó que hubiera existido una situación íntima con el músico: “Estábamos leyendo y me preguntó de mi libro, y nada más”.

PUBLICIDAD

Ante una pregunta de Rojas sobre el intercambio con la conductora, Marx señaló que Prandi le pidió que leyera parte de su obra y comentó que sus textos eran trágicos. Según su relato, respondió con una broma sobre la vida de la actriz y luego se retiró para ir a la casa de Dutil. “No pasó nada malo”, remarcó la autora de La risa más triste y Nuestra sangre nazi. Al final de la comunicación, además, dijo que Prandi le pareció “muy linda, extremadamente linda”.

"Hace tus cuentitos que te quiero escuchar. Acá hay olor a algo raro. ¿Qué está pasando, Emanuel?”, aseguró Paula Varela sobre la frase de Julieta Prandi a la escritora (RSFotos)

Las declaraciones de Marx contrastan con versiones difundidas previamente en Intrusos (América TV), donde se la vinculó con el conflicto que habría derivado en la ruptura entre Prandi y Ortega. La versión que dieron sostiene que Marx se habría contactado con Ortega para producir un audiolibro de una de sus novelas. Ese trabajo, según lo informado en el ciclo, se realizó en el estudio del músico y habría motivado las sospechas sobre un vínculo entre ambos.

PUBLICIDAD

En el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares también se indicó que Prandi habría llegado al estudio durante una de las grabaciones y los habría enfrentado. “Hace tus cuentitos que te quiero escuchar. Acá hay olor a algo raro. ¿Qué está pasando, Emanuel?”, aseguró Paula Varela, sobre una de las frases que habría soltado Julieta en ese momento.

La escritora rechazó las acusaciones que circularon luego de la separación y relató su cruce con Julieta Prandi en el estudio (RSFotos)

La entrevistada también negó la versión de un encuentro íntimo y cuestionó la afirmación que atribuía a Prandi la percepción de “olor a sexo” en el lugar. “Nada que ver”, respondió Marx, quien sostuvo que la charla se limitó a la lectura de su obra y a preguntas sobre el contenido del libro.

PUBLICIDAD

De acuerdo con su relato, después de la llegada de Prandi le escribió a Dutil para ir a su casa. “Me fui y nada, no pasó nada malo”, concluyó. Por ahora, no hubo nuevas declaraciones públicas de Ortega, Prandi ni Dutil sobre las afirmaciones de Marx.