España

Un experto confirma cuánto le ha costado a Shakira las 13 noches en Madrid: “Hablamos de un recinto para más de 50.000 personas levantado en menos de dos meses”

La construcción y el desmontaje, el equipo técnico, la logística, los servicios para el público y el caché de la artista colombiana forman parte del cálculo

La cantante Shakira actúa durante el primer concierto de su residencia en Madrid
La cantante Shakira actúa durante el primer concierto de su residencia en Madrid (Montaje Infobae con imágenes de @jaimepla.74 / TikTok y Ricardo Rubio / Europa Press
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Las trece noches de conciertos de Shakira en Madrid han exigido un despliegue poco habitual, incluso para una gira de grandes estadios. El ingeniero industrial y empresario Jaime Pla ha calculado en un vídeo publicado en su perfil de TikTok que la residencia de la artista en Macondo Park ha superado los 109 millones de euros de coste total.

El experto analiza las partidas de gasto de la residencia de la cantante colombiana celebrada en el recinto temporal de Villaverde. Pla, que en sus redes asegura que “le pone números a las cosas que nadie calcula”, comienza con una descripción del espacio: “Hablamos de un recinto para más de 50.000 personas levantado en menos de dos meses”.

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El montaje de Macondo Park concentró buena parte de la inversión

El empresario sitúa en más de 37 millones de euros la construcción y posterior desmontaje del llamado Estadio Shakira, junto con la instalación del parque temático que acompañó los conciertos.

Macondo Park acogió trece actuaciones de la artista colombiana entre el 18 de septiembre y el 12 de octubre. El programa inicial preveía doce citas, aunque se sumó un último concierto pocos días antes del cierre de la residencia.

El espacio incluyó propuestas de gastronomía, música, literatura, cine y moda relacionadas con la cultura latina. También contó con zonas para fotografías, una exposición de vestuarios y objetos de la cantante y una gran figura hinchable de una loba.

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Más de 10.000 personas participaron en la construcción de esta ciudad temporal. La propia Shakira afirmó que el montaje se realizó “mientras Madrid dormía”.

Resumen de la primera fecha de la residencia de Shakira en Madrid. La cantante colombiana inició su serie de doce presentaciones en España con un recorrido por sus principales éxitos.

Pantallas, luces y equipo artístico sumarían 17 millones

Pla atribuye otros 17 millones de euros a las pantallas, la iluminación y el equipo de la cantante. Los conciertos superaban las dos horas, con una treintena de canciones, cambios de vestuario y una producción visual que transformaba el escenario durante el repertorio.

El último espectáculo reunió a más de 55.000 personas y contó con invitados como Maluma, Bizarrap, Dani Martín, Beéle y Laura Pausini. “No me puedo creer que ya estemos en nuestro último concierto de esta residencia europea”, dijo Shakira desde el escenario en la despedida.

El análisis del experto contempla también 19 millones de euros para seguridad, limpieza, seguros, alquiler del terreno y marketing. A ello añade otros 11,1 millones de euros destinados a comida y merchandising.

El caché estimado de Shakira elevaría el coste a 109 millones

“Y falta la protagonista”, apunta Pla antes de estimar en 25 millones de euros el pago a Shakira por sus trece conciertos madrileños. Con todas las partidas, concluye que el coste de la residencia fue de “más de 109 millones de euros”, lo que equivale a cerca de 8,4 millones por noche.

Estas cantidades son cálculos realizados por el empresario a partir de su análisis y no cifras oficiales comunicadas por Shakira, su equipo o la organización de Macondo Park.

Pla también estima que la venta de entradas habría generado más de 123 millones de euros. La residencia superó el medio millón de localidades vendidas, con una asistencia final por encima de 700.000 personas.

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