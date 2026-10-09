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Matthew Lilard confiesa que pasó apuros económicos tras el fracaso comercial de ‘Scooby-Doo 2′: “Vendimos la casa, los coches y mi mujer volvió a trabajar”

El actor, que también lamentó hace unos meses aparecer en la saga ‘Scream’, reconoce ahora que su obsesión con la fama le jugó una mala pasada

Mathhew Lillard en 'Scooby-Doo'
Mathhew Lillard en 'Scooby-Doo'
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El actor Matthew Lillard reconoció que atravesó una crisis económica severa tras el fracaso comercial de Scooby-Doo 2: Desatado, al punto de tener que vender su casa y sus autos para sostener a su familia. Lillard hizo estas declaraciones durante su participación en la serie de videos Know Their Lines de Variety, conducida por Nick Stango. Allí repasó su relación con la franquicia que lo catapultó a la fama y que después, según relató, estuvo a punto de hundir su carrera.

El intérprete de Shaggy explicó que tras el estreno de Scooby-Doo en 2002, película que recaudó 275 millones de dólares en todo el mundo junto a Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar y Linda Cardellini, esperaba convertirse en una estrella de taquilla. Sin embargo, la secuela de 2004 no cumplió esas expectativas y marcó el inicio de un estancamiento prolongado. “Sentí mucha presión para no arruinarla”, confesó Lillard sobre su primer gran papel. La ilusión de convertirse en una gran figura del cine se desvaneció poco después del estreno de la segunda película.

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Matthew Lillard admitió haber pensado que podía convertirse en uno de esos actores de los años 90 que nunca logran recuperar su carrera. El fracaso comercial de Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed coincidió con el inicio de ese prolongado bache profesional, según su propio relato. El actor explicó que durante años culpó directamente a la franquicia por la falta de trabajo. “Resentí a ‘Scooby-Doo’ durante mucho tiempo”, dijo, aunque aclaró que nunca llegó a arrepentirse de haber participado en el filme.

La crisis económica que atravesó Lillard tras el fracaso de la secuela lo obligó, junto a su esposa, a vender su casa y sus autos, además de reducir drásticamente sus gastos. El propio actor reconoció que sin el dinero ganado en esa segunda película, su familia no habría logrado sostenerse durante ese período de inactividad laboral. “Mi esposa y yo habríamos tenido que vender todo. Eventualmente vendimos gran parte de eso. Vendimos los coches, vendimos la casa”, relató Lillard en la entrevista. “Básicamente achicamos nuestras vidas para poder vivir de una manera muy económica.”

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Imagen de la película de 'Scooby-Doo'
Imagen de la película de 'Scooby-Doo'. (Warner Bros.)

La obsesión con la fama

El actor agregó que su esposa debió volver a trabajar en ese momento, algo que definió como un punto clave en su vida personal y profesional. Según explicó, antes de la secuela se consideraba a sí mismo “un tipo grande” dentro de la industria, pero la realidad terminó siendo distinta. “Siempre fui un actor de reparto, y pensé que era más que eso”, admitió Lillard. El actor describió ese período como un proceso de humildad forzada que, con el tiempo, aprendió a valorar.

En declaraciones previas recogidas por Business Insider el año pasado, Lillard había contado que esperaba que la secuela lo convirtiera en el nombre principal de los repartos durante la siguiente década de su carrera. En cambio, ocurrió lo contrario: no consiguió papeles protagónicos durante un largo tramo de tiempo. “Estaba atrapado en este impulso de ser, entre comillas, famoso”, reconoció el actor. Según su relato, tuvo que dejar de perseguir la fama para poder reconstruir su carrera como actor de reparto.

El cambio de mentalidad permitió a Lillard reinsertarse en la industria de formas que no esperaba. Mientras continuaba poniendo voz a Shaggy en distintas películas animadas de la franquicia, el actor comenzó a sumar papeles secundarios en producciones de peso. Entre ellos se destacan su participación en Los descendientes, ganadora del premio Oscar, y en Golpe de efecto, dirigida por Clint Eastwood. Ambos trabajos marcaron su consolidación como actor de reparto tras los años de dificultades posteriores al fracaso de Scooby-Doo 2: Desatado.

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