Marc Márquez posa con su novia Gemma Pinto Gasulla tras finalizar en primer lugar en la carrera al sprint previa al Gran Premio de las Américas de MotoGP de 2025. (Jerome Miron-Imagn Images)

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Marc Márquez vuelve a reinar en MotoGP. El piloto español ha conquistado su décimo título mundial, el octavo en la categoría reina, después de una temporada en la que ha demostrado que todavía tiene mucho que decir sobre el asfalto. Su octavo puesto en el Gran Premio de Portugal, celebrado en el circuito de Portimão, fue suficiente para asegurar matemáticamente el campeonato a falta de una carrera. Una celebración histórica que tuvo una espectadora muy especial: su pareja, Gemma Pinto, con quien lleva compartiendo su vida desde 2023 y que se ha convertido en uno de sus grandes apoyos dentro y fuera de los circuitos.

La pareja no pudo contener la alegría después de conocer el resultado. Con el trofeo de campeón entre las manos, ambos protagonizaron varias imágenes llenas de complicidad y cariño. Gemma, vestida con la camiseta roja de Ducati, acompañó al piloto en uno de los momentos más importantes de su trayectoria. También estuvieron presentes los padres de Marc, Julià Márquez y Roser Alentà, que quisieron vivir junto a su hijo una jornada que ya forma parte de su historia deportiva.

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Pero ¿cómo empezó esta relación que hoy atraviesa uno de sus momentos más felices? Aunque ninguno de los dos ha explicado con detalle las circunstancias exactas en las que se conocieron, todo apunta a que fueron amigos en común quienes propiciaron el encuentro. Su historia habría comenzado durante la primavera de 2023, aunque no fue hasta unos meses después cuando decidieron dejar de esconder su relación y mostrarse juntos públicamente.

La fecha que marcó un antes y un después fue septiembre de aquel año. Marc y Gemma acudieron juntos a la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, donde posaron como pareja y confirmaron así los rumores que llevaban tiempo circulando. Desde entonces, sus apariciones y publicaciones en redes sociales han permitido conocer algunos detalles de su día a día, aunque ambos han optado por mantener una parte importante de su intimidad lejos de la exposición pública.

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Marc Márquez, del equipo Ducati Lenovo, celebra con su compañera Gemma Pinto tras ganar el Campeonato del Mundo de MotoGP 2025 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon).

En el momento en que sus caminos se cruzaron, el piloto atravesaba una etapa especialmente complicada en el terreno profesional. La grave lesión en el brazo derecho que sufrió en 2020 había condicionado su regreso a la competición. Tras varias intervenciones quirúrgicas y temporadas marcadas por las dificultades, Márquez necesitaba recuperar sensaciones y encontrar de nuevo su lugar entre los mejores. Su relación con Gemma comenzó precisamente en ese periodo de incertidumbre, antes de que llegaran los grandes éxitos de su nueva etapa.

Su cómplice vida en común

La catalana, por su parte, también había comenzado a ganar protagonismo en las redes sociales. Graduada en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing, había trabajado como responsable de marca en el sector de la cosmética antes de consolidar su faceta como creadora de contenido. Su amistad con Laura Escanes, a quien conoció durante sus años universitarios, contribuyó a que su perfil adquiriese mayor visibilidad. Actualmente, comparte publicaciones sobre moda, belleza y estilo de vida, además de algunos momentos de su relación con el deportista.

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El deporte es una de las grandes aficiones que comparten. En sus redes sociales han mostrado que disfrutan entrenando juntos, saliendo a correr o montando en bicicleta. También han encontrado la manera de acompañarse en sus respectivos compromisos profesionales. Gemma suele estar presente en algunas de las citas más importantes de Marc y ha vivido de cerca tanto sus momentos difíciles como su regreso a la primera línea del motociclismo.

Marc Márquez y Gemma Pinto en su casa en La Finca, Madrid (INSTAGRAM).

En una entrevista con ¡Hola!, la influencer describió al piloto con unas palabras que dejan entrever la complicidad que existe entre ambos: “Él es superfácil, un trozo de pan. Es como lo ves. Siempre está de buen rollo, y eso me da muchísima paz”. . Marc, por su parte, ha hablado de lo bien que se encuentra en esta etapa personal: “Nos encontramos en el momento perfecto para nosotros”, aseguró a 20 Minutos.

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La pareja reside junta en una lujosa mansión en La Finca, Madrid; y, por ahora, prefiere disfrutar de su relación sin hacer planes a largo plazo. “Vivimos el día a día, estamos bien así“, explicó Gemma en la misma publicación al ser preguntada por una posible boda. Una filosofía que parece funcionarles. Mientras Marc vuelve a escribir su nombre en la historia de MotoGP, ambos celebran juntos una etapa en la que los éxitos deportivos y la estabilidad personal parecen ir de la mano.