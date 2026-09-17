Matthew Lillard admite que se arrepiente de haber aparecido en la última entrega de ‘Scream’: “Me siento avergonzado, debí haber dicho que no”

El post en redes con el que Matthew Lilard confirma su regreso a 'Scream'

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El actor Matthew Lillard lamentó su regreso a Scream y afirmó que debió rechazar su participación en la séptima película de la franquicia tras el despido de Melissa Barrera. El actor, que interpretó a Stu Macher en la cinta original de 1996, habló durante una sesión de preguntas y respuestas por los 30 años de Scream. Allí reconoció que aceptó volver al proyecto sin reparar en la situación de Barrera. Matthew Lillard sostuvo que se siente avergonzado por haber retomado su personaje en Scream 7. El actor relacionó su decisión con la salida de Melissa Barrera, apartada de la producción después de publicar mensajes de apoyo a Palestina y críticas a las acciones de Israel en la guerra entre Israel y Hamas. “Me siento mal por eso. Me siento avergonzado”, dijo Lillard ante el público. Según explicó, la posibilidad de regresar a la saga lo entusiasmó y no pensó en lo que atravesaba Barrera ni en las implicancias de aceptar el trabajo.

El intérprete afirmó que “debió haber dicho que no” a la propuesta. También reconoció que fue cuestionado por reincorporarse a la franquicia y sostuvo: “Me equivoqué. Estoy del lado equivocado de la historia en eso”. Lillard indicó que aún disfruta formar parte de la película, aunque admitió que su vuelta “quizás no fue la mejor idea”. Sus declaraciones surgieron cuando un asistente le preguntó por las dificultades que enfrentan las figuras públicas al pronunciarse sobre asuntos políticos.

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El actor dijo que procura defender a las comunidades queer y trans, así como manifestarse contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Aun así, reconoció que tomar posiciones públicas puede tener consecuencias laborales. Durante el encuentro, Lillard se refirió a Barrera como una actriz “hermosa” y cuestionó que fuera despedida luego de sus publicaciones. “Es una mierda y es muy duro”, afirmó sobre el caso. Spyglass Entertainment apartó a Barrera de Scream 7 a finales de 2023. La compañía señaló entonces que tenía “tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma”.

Matthew Lilard retomaba su papel como Stu Macher en 'Scream 7'

Los cambios que atravesó la última película

Barrera rechazó las acusaciones de antisemitismo y explicó que utilizaba su plataforma para visibilizar asuntos que le preocupaban. La actriz también sostuvo que el silencio no era una opción para ella. Lillard consideró que la industria del cine no reaccionó como debía ante la salida de Barrera. Según dijo, “todo el mundo” tendría que haber expresado respaldo a la actriz cuando perdió su puesto dentro de la saga. El actor añadió que Barrera anticipó un debate que luego se amplió en Hollywood. También recordó que, tras su despido, las ofertas de trabajo para la intérprete disminuyeron, de acuerdo con lo que ella misma había contado.

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Barrera encabezó el relanzamiento de la franquicia desde 2022 como Sam Carpenter, un personaje vinculado a Billy Loomis, uno de los asesinos Ghostface de la primera película. Participó en dos entregas antes de quedar fuera del proyecto. Su salida provocó cambios en la producción. El director Christopher Landon también abandonó la película, al igual que Jenna Ortega, quien interpretó a Tara Carpenter, hermana de Sam. La salida de Ortega fue atribuida en un primer momento a compromisos con la serie Miércoles, de Netflix. Más tarde, la actriz explicó que decidió no continuar porque el proyecto “se estaba desmoronando”.

Ortega declaró a The Cut que, si Scream 7 no iba a contar con el equipo de directores y las personas con las que había trabajado, no le parecía la decisión adecuada para su carrera en ese momento. La séptima entrega reorientó su historia hacia Sidney Prescott, el personaje interpretado por Neve Campbell. Kevin Williamson, guionista de la película original, volvió como coguionista y director de una trama en la que un nuevo Ghostface apunta contra Tatum, la hija de Sidney, interpretada por Isabel May.

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