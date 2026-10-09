Los estrenos más esperados de la semana en cines: de la secuela de ‘La red social’ con el escándalo de Facebook al debut en la dirección de Diego Luna

De 'El precio de la red' a 'Ceniza en la boca', estos son los estrenos de la semana.

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El mes de octubre apenas acaba de echar a andar, pero ya ha dejado algún que otro título para el recuerdo como Digger, la alocada nueva película de Alejandro González Iñárritu con un irreconocible Tom Cruise o Verity, el nuevo thriller erótico de Dakota Johnson y Anne Hathaway que pretende replicar el éxito de La asistenta. Mientras que La bola negra de los Javis sigue dominando en taquilla y ya se prepara para su asalto a Estados Unidos y resto del mundo, que se producirá el próximo 16 de octubre, estos son los nuevos estrenos a tener en cuenta.

Historias digitales, crónicas de conflictos, madres del terror o historias de migrantes protagonizan las nuevas caras de esta semana. Nombres como los de Jeremy White Allen y Mikey Madison, Jessica Chastain, Sophie Thatcher o Diego Luna e historias que se entrecruzan para seguir alimentando a los espectadores en estas semanas anteriores a Halloween. Antes del terror hay que enfrentarse a aventuras reales.

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El precio de la red

Como complemento de la exitosa película The Social Network, el guion original de Sorkin se basa en los hechos que dieron origen al impactante reportaje del Wall Street Journal, Los archivos de Facebook. La película se inspira en la historia real de cómo Frances Haugen (Madison), una joven ingeniera de Facebook, recluta a Jeff Horwitz (White), un reportero del Wall Street Journal, para emprender un peligroso viaje que termina por revelar los secretos mejor guardados de la red social.

Pensábamos que la historia había acabado, pero quedaba mucho por contar. La red social no solo fue una de las mejores películas cuando se estrenó en 2010, sino que fue la crónica de toda una generación cuya vida siguió como si nada y en realidad tuvo sus consecuencias de quedar enganchado a una nueva droga, las redes sociales. Más de quince años después, el guionista original Aaron Sorkin retoma la historia para ver el impacto de Facebook en la sociedad a partir de la relación entre una ingeniera y un periodista que anda detrás de sacar a la luz todo lo que Mark Zuckerberg y su compañía no querían que supiésemos.

La otra madre

Jessica Chastain en 'La otra madre'

Jessica Chastain regresa a un género en el que apenas se ha prodigado pero en el que ha cuajado como ninguna como es el terror. Tras La cumbre escarlata y la segunda parte de It, la actriz ganadora del Oscar vuelve al género con La otra madre. En ella da vida a dos personajes: por un lado, la madre de Bela, una niña de ocho años que vive con unos padres que mantienen constantes discusiones. Por otro, una siniestra entidad que solo la niña puede ver y a la que llama la Otra Mamá. ¿Es real o solo producto de su imaginación? Poco a poco, esta extraña presencia se va adueñando de la consciencia de una niña cuya madre real no sabe qué hacer.

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Naza

Esta imagen, difundida por el Festival de Cine de Venecia, muestra una escena de "NAZA", un documental de The Guardian dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor. (Venice Film Festival via AP)

Tras llevarse el Premio Especial del Jurado en el pasado Festival de Venecia y el del público a mejor filme europeo en San Sebastián -donde solo La bola negra causó mayor emoción-, este documental sobre el conflicto en Gaza se presenta como uno de los documentos más importantes de nuestro presente. Dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor (No man’s land), narra la noche en los tejados de Tel Aviv, revelando con detalle los mecanismos que hay detrás del asesinato en masa y deliberado de civiles palestinos en Gaza por parte de las tropas de Israel. Naza es la palabra utilizada por el ejército israelí para denominar a las víctimas civiles como ‘daños colaterales’.

Su propio infierno

Sophie Thatcher en 'Her Private Hell', de Nicolas Winding Refn

Tras encargarse de dos miniseries tan de su particular estilo como Demasiado viejo para morir joven y Cowboy de Conpenhagen, el director danés Nicolas Winding Refn regresa al largometraje con Su propio infierno. El autor de Drive presenta aquí otra nueva historia de lo más oscura y ambientada en los márgenes de la sociedad, en la que se entrecruzan las historias de una joven en busca del paradero de su padre o un soldado que pretende rescatar a su hija del mismísimo infierno. Sophie Thatcher, Charles Melton y Kristine Froseth protagonizan este slasher que contará con la presentación del propio Winding Refn en algunos cines de Madrid y Barcelona.

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Ceniza en la boca

El director Diego Luna profundiza sobre los temas centrales de su película 'Ceniza en la boca', destacando la historia de la distancia entre una madre y una hija, la ausencia como tema recurrente en su trabajo y el contexto de la migración latinoamericana.

El actor mexicano Diego Luna, conocido por películas como Y tu mamá también o series como Andor del universo Star Wars, debuta como director con este largometraje que transita entre México y Madrid. Lucila (Anna Díaz) es una joven de 21 años que intenta encontrar su lugar en el mundo frente a la presión familiar, la misoginia y el racismo. Junto a su hermano pequeño, Diego, viaja a España para reencontrarse con su madre, Isabel (Adriana Paz), que emigró ocho años atrás en busca de un futuro mejor. La llegada de Lucila está lejos de ser tranquila. Las circunstancias a las que se enfrenta a diario le recuerdan constantemente sus orígenes, para bien y para mal. Esta carga despierta en ella la necesidad de emanciparse, vivir una vida acorde a su edad y dejar de ejercer de falsa madre de su hermano o de sobrevivir con trabajos precarios.