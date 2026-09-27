De la ganadora ‘Tender Loving Care’ a ‘Club Kid’, estas son las grandes películas que deja el Festival de San Sebastián y cuándo se podrá verlas

Imagen de 'Club Kid'

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El Festival de San Sebastián toca a su fin, pero deja tras de sí una larga lista de tareas pendientes. Además de su Concha de Oro, el certamen donostiarra ha proyectado algunos de los títulos más interesantes de lo que queda de año, o de lo que está por venir en 2027. Grandes directores, excelentes actores e historias llenas de emoción y ternura, como la que acaba de llegar a cines con La bola negra, que precisamente se estrenó en nuestro país a través del Festival de San Sebastián y ha ganado el premio del público. Pero, ¿qué otras películas hay que tener en el radar para estos meses?

‘Tender Loving Care’

Imagen de 'Tender Loving Care'

Gran ganadora del festival, Tender Loving Care suponía el regreso del veterano director británico Mike Leigh con este humanista drama. Amy (Kate O’Flynn), trabajadora social en el servicio público de protección a la infancia, regresa a vivir con su alegre mejor amiga, Rosie (Alice Bailey Johnson), tras el fracaso de una relación amorosa. Rosie, que trabaja como asistente social, se enfrenta a diario a la ira y el resentimiento de las personas a las que atiende. A su vez, los padres de Amy (Marion Bailey y Paul Jesson), ya mayores y preocupados por la felicidad de su hija, se ven obligados de pronto a afrontar una crisis propia. La película aún no cuenta con fecha de estreno en nuestro país, pero en Estados Unidos estará en cartelera desde el 4 de diciembre.

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‘5 minutos más’

El guionista y protagonista Berto Romero y el director Javier Ruiz Caldera explican cómo nació la idea de '5 minutos más', una historia que mezcla ciencia ficción, una trama con pocos personajes y la sensación de encierro vivida tras la pandemia.

Berto Romero y Belén Cuesta dan vida a un matrimonio en crisis que decide pasar un fin de semana de turismo rural en una casa aislada en el campo. Allí se reúnen con un encargado de la agencia que les enseña la casa y les entrega las llaves. Pero antes de que los deje solos, sucede una cosa extraordinaria: el mundo entero entra en un bucle temporal. Los últimos cinco minutos se repiten una y otra vez como si saltara la aguja de un tocadiscos. Dirigida por el siempre ingenioso Javier Ruiz Caldera, esta comedia podrá verse en cines el próximo 22 de enero de 2027.

‘El debut’

Julianne Moore y Paul Giamatti fueron elegidos por Eisenberg para encabezar una historia ambientada en el peculiar mundo del teatro comunitario (IMDb)

Julianne Moore protagoniza la segunda película como director de Jesse Eisenberg tras A real pain. Cuando Mona Friedman consigue un pequeño papel en un teatro comunitario, pasa de ser una ama de casa tímida y discreta a convertirse en una apasionada actriz, dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger la integridad artística de su papel, aunque eso signifique entrar en guerra con el autoritario director de la obra. El debut ya ha apuntalado a Moore como una de las más que posibles candidatas al Oscar, aunque para ver su actuación habrá que esperar al 29 de enero de 2027.

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‘Ruega por nosotras’

Avance cinematográfico del largometraje titulado 'Ruega por nosotras', la nueva película de Daniel Monzón ('Celda 211') que narra la historia del Patronato de protección a la Mujer, institución especializada en “mujeres caídas o en riesgo de caer".

Daniel Monzón (Celda 211) dirige este drama sobre la histórica institución del Patronato de Protección a la Mujer. Ana tiene 19 años, vive en Barcelona y es una chica rebelde. Tras una fuga nocturna, su padre decide ponerla en manos del Patronato de Protección a la Mujer, institución especializada en “mujeres caídas o en riesgo de caer”. Ana es trasladada a Madrid para ser internada en un reformatorio regentado por monjas y sometida a un brutal régimen disciplinario. Allí tratará de sobrevivir buscando consuelo y apoyo en la amistad de otras chicas en su misma situación, especialmente la de Sole, una chica de pueblo con una vitalidad contagiosa que conecta al instante con ella. Esa luminosa amistad será lo que mantendrá a Ana a flote.

‘Ceniza en la boca’

Diego Luna dirige a Anna Díaz en 'Ceniza en la boca'

El actor mexicano Diego Luna debuta como director en este drama que combina México con Madrid. En busca de una vida mejor, Lucila viaja con su hermano Diego desde México para encontrarse con su madre en Madrid, quien lleva ahí ocho años trabajando ilegalmente para mantenerlos. Al llegar, la vida que los espera resulta más dura de lo que imaginaban. No habrá que esperar mucho para verla, ya que se estrena en cines el próximo 9 de octubre.

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‘Fatherland’

Una escena en blanco y negro de la película 'Fatherland' de Pawel Pawlikowski, mostrando a dos personajes principales sentados en una mesa con expresiones serias, con un tercer personaje en el fondo.

El director polaco Pawel Pawlikowski, quien compartió el premio a Mejor dirección con los Javis en Cannes, se encarga de este drama de época centrado en la figura de Thomas Mann. El escritor alemán y su hija realizan una gira para recibir dos premios honoríficos bien distintos. Uno, el del lado occidental, y otro del lado soviético, mientras la repentina muerte del hijo empieza a crear un gran conflicto entre Mann y su hija Erika, intérprete y confidente del escritor, además de actriz y escritora. Se podrá ver en cines el próximo 4 de diciembre.

‘De repente’

Imagen de 'De repente', de Ryusuke Hamaguchi.

Tras asombrar a todo el mundo con su última película, Drive my car, el director japonés Ryusuke Hamaguchi regresa con esta De repente, basada en la correspondencia entre la antropóloga médica Maho Isono y la filósofa Makiko Miyano. En París, Marie-Lou Fontaine, directora de una residencia de ancianos, se esfuerza por implementar una filosofía de atención innovadora basada en la escucha activa y el respeto a la dignidad de los residentes, a pesar de la escasez de medios y la resistencia de parte de su personal. En medio de estos problemas, su encuentro con Mari Morisaki, una directora de teatro japonesa que lucha contra el cáncer, transformará profundamente su vida. Al forjar una profunda amistad, ambas mujeres unen fuerzas en una lucha compartida para lograr lo imposible. Esta película de la que todo el mundo habla maravillas podrá verse a partir del próximo año, el 19 de febrero de 2027.

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‘Club Kid’

Imagen de 'Club Kid'

Sin duda una de las grandes sorpresas de este Festival de San Sebastián, quien la ha podido ver ya la mantendrá en su corazón durante mucho tiempo. El actor y comediante Jordan Firstman (I love L.A.) escribe, dirige y protagoniza esta historia sobre un promotor de fiestas homosexual en Nueva York, quien de la noche a la mañana recibe la noticia de que tiene un hijo de diez años del que tiene que hacerse cargo. Comenzará entonces una bonita relación entre dos desconocidos mientras lucha por salir de la espiral de drogas y fiesta de la que no quiere hacer partícipe a su nuevo hijo. Club Kid llegará a los cines el próximo 4 de diciembre.