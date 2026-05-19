El director de culto Nicolas Winding Refn regresa a Cannes entre euforia y controversia: asesinos en serie, homenajes al cine y música de Pino Donaggio

Tráiler de 'Her Private Hell', la nueva película de Nicolas Winding Refn ('Drive') que se estrena mundialmente en el Festival de Cannes y se podrá ver pronto en España.

Había mucha expectación por saber cómo sería la nueva película de Nicolas Winding Refn, porque tiene la particularidad de que nunca deja indiferente. Presentaba en el Festival de Cannes, fuera de concurso, Her Private Hell y ha cosechado una ovación de siete minutos tras la proyección, pero también ha generado un intenso debate, lo que viene siendo un clásico en la división de opiniones que siempre han acompañado al cineasta.

Al parecer, el público recibió la película entre la euforia y la controversia, siguiendo una tendencia habitual en la trayectoria del director en Cannes donde presentó Drive (y ganó el premio al Mejor Director), Solo Dios perdona y The Neon Demon.

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Se trataba de su regreso a la gran pantalla después de una década centrado en la televisión (recordemos su serie Demasiado viejo para morir joven), un retorno caracterizado por su propuesta visual abrumadora y la colaboración musical de Pino Donaggio, que según Deadline se erige como el elemento que proporciona cohesión y emoción a la experiencia sensorial del largometraje.

Una película de terror que homenajea al cine

A lo largo de 107 minutos, el filme presenta a Elle, personaje interpretado por Sophie Thatcher, una estrella de cine atormentada por traumas familiares que debe afrontar una situación límite al descubrir que su mejor amiga, Hunter, contrae matrimonio con su propio padre. Paralelamente, un inquietante personaje apodado The Leather Man inicia una serie de asesinatos brutales en los cuales las víctimas exclaman “¡Papá!” antes de morir.

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Una imagen de 'Her Private Hell', de Nicolas Winding Refn

La trama conjuga elementos surrealistas y homenajes al cine clásico y experimental. Situada en una ciudad japonesa distópica, la historia conecta referencias a la mitología de Orfeo con guiños al universo de Persona, de Ingmar Bergman. Y, por supuesto, también está ahí el cine de terror italiano de los años setenta y ochenta.

El mito de Leather Man, adquirirá una importancia fundamental, un demonio atormentado que busca busca reemplazar a su hija perdida en el ‘inframundo’, entrelazándose con momentos como el rodaje de una película de ciencia ficción protagonizada por Elle. Pura locura made in Winding Refn.

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Que el gran compositor italiano Pino Donaggio, con 84 años, haya regresado a la música es uno de los grandes acontecimientos que ofrece la película. Recordemos que fue el responsable de bandas sonoras como la de Carrie, Vestida para matar (bueno, en realidad, casi todo Brian de Palma) y un sinfín de ‘giallos’, un género del que también bebe la película.

Una imagen promocional de 'Her Private Hell', de Nicolas Winding Renf

La partitura, según Deadline, en este caso, guía la narrativa y aporta cohesión al despliegue estilístico de Refn, evocando épocas del cine mudo y de creadores como Powell & Pressburger o Kenneth Anger. El largometraje apuesta por la ambigüedad psicológica, priorizando las sensaciones y asociaciones sobre una narración lineal convencional.

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El reparto incluye, además de Sophie Thatcher y Charles Melton, quien interpreta a un soldado estadounidense en busca de venganza tras la desaparición de su hija, a Havana Rose Liu, Kristine Froseth, Dougray Scott, Diego Calva, Shioli Kutsuna, Aoi Yamada y Hidetoshi Nishijima. El personaje de Melton, Private K, actúa como justiciero al margen de la trama principal, y su conexión con Elle se plantea como una posible proyección de las carencias paternales de la protagonista.

Durante la ovación en Cannes, Refn reivindicó el poder del cine como espacio de encuentro social y resistencia cultural frente a la polarización y el desencanto político contemporáneos. El realizador declaró: “Cuando todos los políticos han destrozado el mundo y robado nuestro dinero, sólo nos queda el arte. Lo único que nos une es sentarnos juntos a ver una película”. Aunque reconoció el auge del consumo fílmico en dispositivos móviles, defendió la experiencia colectiva de la sala como la esencia del séptimo arte.

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Nicolas Winding Refn en la alfombra roja de Cannes en la premiere de 'Her Private Hell' REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo

También relató ante la audiencia su experiencia personal al haber sufrido una parada cardiorrespiratoria que lo mantuvo 25 minutos clínicamente muerto antes de ser reanimado, y afirmó: “Eso te cambia. Me trajeron de vuelta con electricidad. Ahora sólo tengo 25 años más que vivir, pero voy a aprovecharlos al máximo”.

La película cuenta con el respaldo de la distribuidora independiente estadounidense Neon, ganadora consecutiva de la Palma de Oro desde 2019, aunque su inclusión fuera de competición la excluyó de la lista de premios oficiales. La película se estrenará en Estados Unidos el próximo 24 de julio.

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