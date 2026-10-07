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La familia de C.S. Lewis alaba el trabajo de Greta Gerwig en ‘Las Crónicas de Narnia’: “Hemos visto su pasión sincera, será una película de enorme éxito”

Los herederos del prestigioso escritor han bendecido el proyecto que lleva a cabo Netflix con la directora de ‘Mujercitas’ al frente

Greta Gerwig ha obtenido la bendición de la familia para 'Las Crónicas de Narnia'
Greta Gerwig ha obtenido la bendición de la familia para 'Las Crónicas de Narnia'
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La familia de C.S. Lewis difundió un comunicado oficial a través de Netflix en el que respaldó el trabajo de Greta Gerwig al frente de Narnia: El sobrino del mago. El mensaje llega días después de que el fundador de Movieguide, Ted Baehr, asegurara que los herederos del escritor estaban molestos con la producción. En el texto, difundido por los descendientes de David y Douglas Gresham, hijastros del autor británico, se destaca la “pasión sincera” de la directora por la saga y se expresa entusiasmo por el resultado del rodaje. El comunicado señala que la familia mantiene “conversaciones continuas” con la directora y que fue testigo directo de su compromiso con la obra durante una visita al set de filmación en Londres. “De nuestras conversaciones continuas con Greta Gerwig, hemos sido testigos personales de su pasión sincera por la serie de Narnia”, indica el texto. “Su amor de toda la vida por C.S. Lewis es evidente para todos los involucrados en esta película.”

La familia de C.S. Lewis emitió un comunicado en el que respalda a Greta Gerwig como directora de la nueva adaptación de Narnia. El mensaje, difundido a través de Netflix, surge luego de versiones que apuntaban a un conflicto interno por la elección de Meryl Streep como voz de Aslan. El texto agrega: “Estamos encantados de trabajar con una directora y un equipo de producción tan talentosos y consumados, y estamos ansiosos por continuar trabajando con ellos en futuros proyectos. Nuestra visión es que esta película sea enormemente exitosa y que este nivel de talento se aplique a todas las Crónicas de Narnia”. El medio NarniaWeb también mantuvo contacto con la familia, que precisó que todavía no vio imágenes ni escuchó audio alguno de la producción.

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La semana anterior, Baehr había declarado a CBN que integrantes de la familia Lewis se encontraban “muy molestos” por la elección de Meryl Streep como voz de Aslan. El fundador de Movieguide afirmó que estaban “preocupados por eso, porque temen que destruya la marca”, y sostuvo que la familia buscaba “recuperar el control” de la compañía que administra los derechos literarios y audiovisuales de la obra de Lewis. Baehr mantiene vínculos personales de larga data con la familia, en particular con Douglas Gresham, de quien es padrino de al menos uno de sus nietos. También fue presidente de la compañía que produjo la versión animada de 1979 de The Lion, the Witch and the Wardrobe, un filme que, según sus palabras, Gerwig “amó”.

Greta Gerwig en el set de 'Las Crónicas de Narnia' (Netflix)
Greta Gerwig en el set de 'Las Crónicas de Narnia' (Netflix)

Quiénes son los hijastros de C.S. Lewis

C.S. Lewis no tuvo hijos biológicos. A través de su matrimonio con Joy Davidman Gresham, se convirtió en padrastro de los dos hijos de ella, David y Douglas Gresham, a quien está dedicado The Horse and His Boy, publicado en 1954. David murió en 2014. Douglas, por su parte, estuvo asociado durante décadas a la C.S. Lewis Company como consultor creativo y participó de cerca en las películas de Narnia producidas entre 2005 y 2010. Conserva actualmente un crédito de productor ejecutivo en la producción de Netflix.

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En 2024, la esposa y los hijos de Douglas anunciaron que padecía demencia frontotemporal y mostraba signos iniciales de Parkinson. Según informaron en ese momento a NarniaWeb, es cuidado en su casa por su esposa y su hijo mayor, y no se espera que presente mejoría. La C.S. Lewis Company, que posee los derechos de las obras literarias del autor y participa de la producción del filme, cuenta actualmente con cuatro empleados. Entre ellos figuran el codirector Vincent Sieber-Smith, en el cargo desde 2012, y el codirector Graham Williams, incorporado en 2025, quien ha estado vinculado a organizaciones cristianas como Compassion UK y Hillsong Church London.

La compañía ya había manifestado previamente: “Es increíblemente conmovedor ver cuán profundamente Greta Gerwig ha abrazado el mundo de C.S. Lewis, y ha infundido en Narnia: el sobrino del mago alegría, corazón y amor genuino por la historia”. Una fuente que trabajó en el filme señaló a NarniaWeb que representantes de la compañía estuvieron presentes en el set “todos los días” y participaron activamente de las discusiones creativas sobre la película. Narnia: El sobrino del mago se estrenará en salas de cine e IMAX en todo el mundo el 12 de febrero de 2027, antes de su llegada a Netflix el 2 de abril de ese mismo año.

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