El emotivo encuentro de los actores de ‘Las Crónicas de Narnia’ por el 20 aniversario de la película: “Qué afortunados fuimos”

Los jóvenes Pevensie ya han crecido, y aunque algunos llevan años fuera del gran foco, se han vuelto a juntar para recordar los viejos tiempos

Imagen de 'Las Crónicas de
Imagen de 'Las Crónicas de Narnia'

“Cuando cuentas con la magia, el paso de los años se convierte en una anécdota”, escribió Georgie Henley en su más reciente publicación de Instagram, según recogió Variety, tras publicar la esperada fotografía que reúne a los cuatro hermanos Pevensie originales junto al director Andrew Adamson. La imagen, tomada al cumplirse el vigésimo aniversario del estreno de Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario, marca no solo un reencuentro visual para sus seguidores, sino también una memoria colectiva ligada al fenómeno global que supuso la película desde su estreno el 9 de diciembre de 2005.

La escena, revelada en la red social de Henley, muestra a la actriz junto a Skandar Keynes (Edmund), Anna Popplewell (Susan) y William Moseley (Peter), envueltos en un ambiente distendido y nostálgico. Al centro, Adamson, el director neozelandés que dirigió las dos primeras entregas de la saga cinematográfica inspirada en las novelas de C.S. Lewis, sonríe junto a su reparto juvenil ya convertido en adultos, reconociendo dos décadas de historia fílmica y personal. Henley, recordada por encarnar a Lucy, acompañó la imagen con un texto en el que agradece: “Gracias, Andrew, por crear magia real y dejarnos formar parte de ella, y gracias a quienes aman la película tanto como nosotros disfrutamos hacerla. Qué afortunados fuimos”. La intérprete prometió además compartir nuevas fotos próximamente, generando expectativa entre miles de seguidores que respondieron con mensajes de reconocimiento y emoción según Variety.

El estreno de El león, la bruja y el armario en 2005 marcó un hito: la adaptación superó los 745 millones de dólares en taquilla mundial, situándose rápidamente como uno de los títulos de fantasía de mayor impacto cultural de la década. La película narra la historia de los hermanos Pevensie —Peter, Susan, Edmund y Lucy— enviados al campo durante la Segunda Guerra Mundial, quienes accidentalmente descubren una puerta a Narnia a través de un viejo armario, embarcándose en una lucha épica junto al león Aslan (con voz original de Liam Neeson) para liberar ese mundo de la tiranía de la Bruja Blanca (interpretada por Tilda Swinton). La cinta, basada en el relato más popular de la saga literaria de Lewis, logró conquistar audiencias infantiles y adultas, obteniendo premios y extendiéndose a dos secuelas.

No obstante, el brillo de la franquicia empezó a desvanecerse con las entregas posteriores: El Príncipe Caspian (2008) y La travesía del viajero del alba (2010) sufrieron caídas progresivas en la taquilla y en la crítica, provocando la interrupción del desarrollo de una cuarta entrega, según detalla The Hollywood Reporter. Durante estos años, los intérpretes de Peter y Susan vieron reducida su presencia en pantalla, y la saga quedó en pausa, atrapada en el llamado ‘development hell’.

Imagen del reencuentro entre los
Imagen del reencuentro entre los actores de 'Las Crónicas de Narnia'

Una nueva Narnia

Pese al tiempo transcurrido y la incertidumbre sobre nuevas adaptaciones, la pasión por la franquicia se avivó nuevamente gracias a un clima de nostalgia y a la expectación por el anunciado reinicio cinematográfico. El proyecto, esta vez producido por Netflix, tiene como directora a Greta Gerwig y prepara el estreno de “The Magician’s Nephew” para la próxima temporada navideña, según información de Deadline. El nuevo elenco confirmado incluye nombres como Emma Mackey, Denise Gough, Daniel Craig y Carey Mulligan, mientras que surgen rumores de la posible participación de Meryl Streep como la voz de Aslan, detalles que mantienen el entusiasmo y las especulaciones en redes sociales.

Mientras el público aguarda el regreso de Narnia bajo un nuevo enfoque y con otros protagonistas, las imágenes del reencuentro entre Henley, Keynes, Popplewell y Moseley (junto a Adamson) vuelven a poner el foco en el legado perdurable de una película que marcó a toda una generación. Según declaraciones de la propia Henley, las canciones, las historias tras bambalinas y la camaradería siguen tan vivas como entonces, en una travesía que, dos décadas después, aún viaja a través del tiempo y la memoria colectiva.

