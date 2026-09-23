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Netflix lanza las primeras imágenes oficiales de ‘Narnia: el sobrino del mago’: así será la esperada película de Greta Gerwig

En el primer vistazo a la ambiciosa producción se puede ver a Emma Mackey como la Bruja o a Daniel Craig como el mago Andrew

Imagen de 'Narnia: el sobrino del mago'
Imagen de 'Narnia: el sobrino del mago'
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Se ha hecho de rogar, pero por fin está aquí el primer vistazo a la que es ya una de las películas más esperadas del próximo año. Hablamos, por supuesto, del primer capítulo de la saga Narnia, el cual llega de la mano de Greta Gerwig bajo el sello Netflix, que se ha encargado de lanzar las primeras imágenes oficiales de la producción. Entre ellas, nada menos que sus jóvenes protagonistas, el misterioso personaje de Daniel Craig o la malvada Bruja Blanca, aquí interpretada por Emma Mackey.

La película, que verá la luz primero en cines después de la gran insistencia de Gerwig para lanzarse en salas antes que la plataforma, se podrá ver desde el día 12 de febrero, previo a su estreno en Netflix durante el mes de abril. Mientras tanto, las primeras imágenes han dado ya muchas pistas de cómo será esta ambiciosa película que aspira a reiniciar la saga de C.S. Lewis que ya contaba con varias adaptaciones al cine, pero ninguna como esta historia.

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El sobrino del mago fue la sexta publicación de la saga de fantasía juvenil creada por el escritor británico, pero en realidad se trataba de la primera historia en orden cronológico dentro de su vasto universo, justo por delante de El león, la bruja y el armario. En ella se narra la gran aventura de Digory Kirke y su vecina Polly Plummer, dos niños ingleses que, por invervención del tío de Digory, Andrew, viajan a un mágico mundo lleno de criaturas fantásticas. Entre ellas el rey-león Aslan, o la poderosa Jadis, la Bruja Blanca. El sobrino del mago es el libro que da origen a la saga, pues en él Aslan crea el mundo de Narnia de la nada gracias a su poderosa canción.

Imagen de 'Narnia: el sobrino del mago'
Imagen de 'Narnia: el sobrino del mago'

Un regreso a un universo olvidado

No hay que olvidar que esta no es la primera vez que se lleva al cine la saga de C.S. Lewis, aunque sí será la primera que lo haga con esta historia de orígenes. Narnia llegó al cine por primera vez en 2005, con el estreno de El león, la bruja y el armario, que presentaba la historia de los hermanos Pevensie, interpretados por William Moseley (Peter), Anna Popplewell (Susan), Skandar Keynes (Edmund) y Georgie Henley (Lucy), además de Tilda Swinton como Jadis. La película tendría una secuela en El príncipe Caspian (2008) y una tercera entrega en 2010 con La travesía del viajero del alba, ya con solo los dos hermanos pequeños de los Pevensie y su primo Eustace (Will Poulter) como protagonistas.

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El sobrino del mago supone el regreso a un universo que llevaba tiempo dormido, pero que durante muchos años alimentó las ilusiones y fantasías de millones de niños tanto en el Reino Unido como en todo el mundo. Un mundo que ahora volverá a lucir de la mano de Greta Gerwig y que contará con los jóvenes David McKenna y Beatrice Campbell en los papeles de Digory y Polly, así como con Carey Mulligan como la madre de Digory, Daniel Craig como el tío Andrew y Emma Mackey como Jadis, además de Meryl Streep poniendo voz al león Aslan.

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