La celebración del Día de la Hispanidad en Madrid se traslada a Madrid Río: la acampada por la vivienda obliga a reubicar los conciertos de Sol

La acampada de Sol obliga a trasladar diez conciertos por el Día de la Hispanidad. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

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Con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad, la Comunidad de Madrid tenía programados diez conciertos en la Puerta del Sol. Sin embargo, debido a la acampada por la crisis de la vivienda instalada desde el pasado 26 de septiembre, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha decidido trasladar estas actuaciones a la explanada multiusos de Madrid Río. Paralelamente, el montaje de la exposición al aire libre ’1776-We The Hispanics’ también se ha visto afectado, posponiéndose sin fecha definida.

Pese a este cambio, el resto de actuaciones y actividades del festival se mantendrán según lo previsto en los demás escenarios madrileños. La programación musical de Hispanidad 2026 se repartirá así entre cuatro grandes puntos de la capital.

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Las actuaciones inicialmente previstas en la Puerta del Sol se trasladan a la explanada multiusos de Madrid Río, que arrancará sus conciertos el viernes 9 de octubre con Lin Cortés y PATAX. El sábado 10 subirán al escenario Victorias, La Chica, Los Nikis de la Pradera y la veterana banda granadina 091.

Para la jornada del domingo 11, la música continuará de la mano de Comandante Twin, Jenny and The Mexicats, Aymée Nuviola y Cimafunk. Finalmente, el lunes 12, coincidiendo con la festividad del Día de la Hispanidad, el recinto acogerá las exhibiciones y actuaciones de los conservatorios profesionales de danza Mariemma, Carmen Amaya y Fortea.

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Cartel de la celebración del Día de la Hispanidad en Madrid. (Comunidad de Madrid)

El resto de escenarios se mantienen sin cambios

En la Plaza de España, la actividad dará comienzo el viernes 9 a las 19:00 horas con La Santa Cecilia, a quienes tomará el relevo Aterciopelados a las 21:00 horas. El sábado 10 será el turno de Nat Simons a las 13:00 horas y de Sebastián Yatra a las 20:30 horas. El domingo 11 pasarán por el escenario Marta Sánchez a las 13:00 horas, Tipa Tipo a las 19:00 horas y Los Cumbia Stars a las 21:00 horas. La jornada de clausura del lunes 12 contará con la intervención de Galdri Pereira junto al elenco del musical SIX, dejando el cierre definitivo de la programación en este espacio a Carlos Baute a las 20:00 horas.

Por su parte, la Plaza Mayor acogerá el viernes 9 a partir de las 18:00 horas la gala ‘Pioneros madrileños del pop’, seguida de la actuación de Xenia Rubinos. El sábado 10 la oferta continuará con Santi Comet, Ibérica Suite Jazz y el trompetista cubano Arturo Sandoval, mientras que el domingo 11 el escenario recibirá las propuestas de Tori Sparks y de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM).

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La música también se extenderá a otros espacios de la capital. El Corral de la Morería celebrará el lunes 12 la Gala de Estrellas del Flamenco, con un elenco compuesto por La Moneta, Diana Navarro, Mercedes Ruiz, Olga Pericet, José Maya y Jesús Carmona. Paralelamente, el Centro Cultural Pilar Miró albergará el sábado 10 el concierto de fusión latinoamericana y flamenca del dúo Emilia y Pablo, culminando su propuesta el lunes 12 con el espectáculo ‘American Jazz Standards’ a cargo del Ariel Brínguez Quartet.

Acampada en la Puerta del Sol. (REUTERS/Alejandro Martínez Vélez)

La exposición ’1776-We The Hispanics’, la otra afectada

El montaje de la exposición al aire libre ’1776-We The Hispanics’ ha tenido que ser aplazado debido a la imposibilidad de instalar las estructuras en la Puerta del Sol mientras continúe la acampada. Esta muestra artística estaba programada dentro del calendario del festival, según destaca la organización, para “rendir homenaje a la aportación hispana en la independencia estadounidense” en el marco del 250º aniversario de este hito histórico, coincidiendo con la elección de Estados Unidos como país invitado de honor.

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Al igual que ha ocurrido con la logística de los conciertos, la presencia de las tiendas de campaña instaladas en la Puerta del Sol desde el sábado 26 de septiembre —tras la manifestación convocada a raíz del desahucio de Maricarmen— ha impedido iniciar las labores previas de montaje técnico y carpintería en la plaza, obligando a la organización a paralizar su instalación a la espera de reprogramarla o reubicarla.

Pese al cambio de ubicación de su escenario neurálgico, Hispanidad 2026 desplegará una amplia oferta cultural. Celebrada del 2 al 12 de octubre bajo el lema “Porque todos los acentos del español caben en Madrid”, esta sexta edición reúne más de 200 actividades de música, danza, teatro y gastronomía distribuidas por todo el territorio.

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