La Delegación del Gobierno en Madrid rechaza levantar la acampada de Sol por motivos de seguridad

Imagen de la acampada en la Puerta del Sol en Madrid tras el rechazo de Junts, PP y Vox a los decretos de vivienda. (Fernando Sánchez / Europa Press)

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La Delegación del Gobierno en Madrid se ha opuesto a la petición de la Comunidad de Madrid de disolver la acampada en la Puerta del Sol, al considerar que podría acarrear mayores perjuicios que beneficios para la seguridad ciudadana, según informa la agencia EFE.

Este es uno de los argumentos que esgrime en su escrito para rechazar el desalojo, solicitado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso como medida cautelar. La Comunidad de Madrid había presentado un recurso contra la Delegación del Gobierno por su presunta “inactividad” en disolver esta protesta por la vivienda, ubicada frente a la sede del Ejecutivo regional.

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La Abogacía del Estado, en representación de la Delegación del Gobierno, alega en su escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia que se considera que la mejor opción es no disolver porque las “medidas de compulsión física sobre las personas acampadas que pudieran ser necesarias” podrían derivar en “incidentes de fuerza con peligro físico para las personas allí presentes, así como para los edificios y el mobiliario urbano”.

(Noticia en ampliación)