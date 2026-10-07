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El artista ‘fantasma’ del Primavera Sound 2027 se llama Headache: un sonido único que utiliza IA sobre unos versos de un poeta desconocido

Entre artistas de renombre como Phoebe Bridgers, Massive Attack o Bad Gyal, el secreto mejor guardado del festival es este proyecto a cargo del productor británico Vegyn

Headache, un artista fantasma que utiliza IA sobre versos de un poeta desconocido
Headache, un artista fantasma que utiliza IA sobre versos de un poeta desconocido
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El anuncio del cartel del Primavera Sound 2027 era de lo más especial, pues había muchas expectativas puestas sobre él. No todos los día se cumplen 25 años, y con un aniversario tan especial cabía esperar que grandes artistas ocupasen su ya esperadísimo lineup. Más de uno se llevó alguna que otra decepción al no ver nombres de estrellas del pop como Madonna o Charli XCX en su cartel, mientras que otros celebraron que sí entrasen los de Phoebe Bridgers, Fontaines D.C. o Doechii. Sea como fuere, hubo un nombre que pasó desapercibido y que bien podría ser el tapado de la próxima edición, aunque solo sea por la historia que esconde detrás.

En la tercera sección del cartel, entre los nombres de artistas patrios como Axolotes Mexicanos -proyecto paralelo de dos de los miembros de Carolina Durante-, El Buen Hijo o Irenegarry -actual miembro de la banda Shego, casi pasa desapercibido el nombre de Headache, y el misterio solo se acrecienta al entrar en el perfil de Spotify y comprobar que cuenta con 355 mil oyentes -la mayoría de ellos ubicados en países angloparlantes-, que solo tiene dos álbumes y que no parece haber un grupo o cantante detrás. Solo un enigmático mensaje.

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“Imagina que había un hombre. Un hombre totalmente normal. Un hombre totalmente común. Una noche, este hombre no podía dormir y no sabía qué hacer, así que cogió una moneda y la lanzó una y otra vez hasta que se aburrió y la tiró a su regadera. Se sintió muy desafortunado y se dijo a sí mismo que era solo porque estaba cansado porque no podía dormir porque era muy malo escribiendo. Pero eso era mentira”, arranca el texto que tiene como biografía, y que describe una historia a medio camino entre lo surrealista y lo onírico. El hombre detrás de ese artista existe, aunque el autor detrás de esas letras y sobre todo la persona que les pone voz está más en entredicho.

El productor musical Joseph Winger Thornalley es el hombre detrás del proyecto Headache.
El productor musical Joseph Winger Thornalley es el hombre detrás del proyecto Headache.

El hombre detrás de éxitos de Travis Scott o Frank Ocean

Headache nació en 2023 como el proyecto paralelo de Vegyn, un productor musical de origen británico que en los últimos años se ha convertido en todo un referente dentro de la industria gracias a producir para artistas como Travis Scott, Shygirl o Frank Ocean, para el cual produjo el que está considerado uno de los mejores álbumes de la música alternativa contemporánea, Blonde. El álbum que sacó Vegyn como Headache en 2023 llevaba por título The Head Hurts but the Heart Knows the Truth, pero lo que realmente llamaba la atención era su particular propuesta: un sonido envolvente con base electrónica sobre la que una voz empezaba a recitar versos de lo más llamativos, casi apelando directamente al oyente.

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“¿Alguna vez te has despertado y te has preguntado dónde estás y por qué estás desnudo? Ahora estás escuchando Headache", es lo primero que se podía escuchar en The beginning of the end, primera canción del primer disco de Headache, que el año pasado lanzó Thank Your for Almost Everything, de nuevo acreditando a Vegyn -de nombre real Joseph W. Thornalley- pero también a un supuesto letrista llamado Francis Hornsby Clark. Decimos supuesto porque no hay constancia alguna de Hornsby en internet y otros medios como Rolling Stone han intentado indagar sobre la figura de este presunto poeta sin éxito. Vegyn aseguraba a la revista que se trata de un buen amigo suyo que simplemente no tiene Instagram, aunque más de tres años después del inicio del proyecto Francis Hornsby Clark no se ha dejado ver en ningún concierto de los que Vegyn ha ido dando bajo Headache. ¿Será el Primavera el momento o quizá sea el rumor de que ni siquiera existe?

A la izquierda, el logo de Headache en su perfil. A la derecha, la carátula de su último álbum publicado el año pasado, 'Thank your for Almost Everything'.
A la izquierda, el logo de Headache en su perfil. A la derecha, la carátula de su último álbum publicado el año pasado, 'Thank your for Almost Everything'.

Cuando la IA abre un nuevo camino

A este ‘escritor fantasma’ hay que sumar un hecho sí reconocido por Vegyn, y es que la voz que se escucha en las canciones de Headache está generada por inteligencia artificial, lo cual no hace más que incentivar el misterio sobre Hornsby Clark. “No hay ninguna gran misión detrás de Headache. Nunca nos sentamos a decir: “Vale, y ahora vamos a hacer esto”. Simplemente sucedió muy rápido y con mucha facilidad. Simplemente nos pareció muy divertido. Es una voz humana. Es una IA, pero es una voz humana. No es como la voz de un perro ni nada por el estilo. Ya sabes, ¿cuál es la diferencia?“, se defendía Vegyn para la revista.

La pregunta es, ¿por qué un productor reconocido iba a recurrir a la IA pudiendo contar con cualquier profesional? No parece un proyecto hecho para ganar más dinero ni tampoco se publicita demasiado. “Hago música porque eso me hace feliz. Me dedico al diseño gráfico porque eso me hace feliz. Diseño ropa porque eso me hace feliz. Me gusta cocinar, me gusta leer y me gusta ver películas y todas esas otras cosas”, cuenta Vegyn, quien encapsula este sentimiento en una de las canciones más populares de Headache, Truism 4 dummies: I don’t know much about anything really But I do know how life makes me feel It makes me feel both dead and alive (La verdad es que no sé mucho de nada, pero sí sé cómo me hace sentir la vida. Me hace sentir a la vez muerto y vivo).

Sean cuales sean las verdaderas intenciones de Vegyn y la identidad de Francis Hornsby Clark, lo cierto es que el Primavera Sound ya ha derribado una gran puerta al incluir en su cartel a un artista que se ayuda de inteligencia artificial para sus canciones. En una época en la que esta herramiente está cada vez más a la orden del día, el arte de momento se ha mantenido como férrea barrera a la incorporación de IA, pero puede que artistas como Vegyn ayuden a romper ciertos prejuicios en torno a ella y, quien sabe, si señalar el camino hacia un nuevo futuro para la industria musical. Como dice en Ninety Sixty Five: That’s for me to know / And you to try to find out / Good luck.

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