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Esto es lo que opina Christopher Nolan de la inteligencia artificial: “Es un caballo de Troya de cristal”

El director de ‘La Odisea’, que nunca ha sido fan de algunos avances en la industria cinematográfica, no cree ahora en que la IA sea el camino al cine del futuro

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La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.

Christopher Nolan ha comparado la inteligencia artificial con un “caballo de Troya de cristal”, advirtiendo sobre el riesgo que percibe en su avance y la desconfianza generalizada que ha despertado, especialmente entre los jóvenes. El director británico, ganador de dos premios Oscar, utilizó esta metáfora durante una entrevista en el canal de YouTube Hugo Décrypte para explicar cómo la IA, aunque aparentemente transparente, representa un peligro que todos pueden ver venir.

Según Nolan, la IA funciona como un regalo sospechoso que, al igual que el mítico caballo de Troya, contiene en su interior intenciones ocultas. El cineasta afirmó: “Creo que la IA es un caballo de Troya en el que todos saben que los griegos están dentro. Es un caballo transparente, hecho de cristal. Todos pueden ver lo que ocurre en su interior”. Esta declaración surge en un contexto donde la inteligencia artificial ha irrumpido en distintos ámbitos, desde la creación artística hasta las finanzas, generando debates sobre sus posibles consecuencias.

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Nolan eligió la figura del caballo de Troya “de cristal” para subrayar la paradoja de una tecnología que no esconde su funcionamiento, pero cuya finalidad sigue siendo motivo de sospecha. Para el director, la transparencia de la IA no elimina el temor a sus implicaciones. La referencia histórica evoca la estrategia griega para conquistar Troya, presentando un obsequio engañoso que ocultaba un ataque desde el interior. El realizador de Oppenheimer y Interestelar advirtió que la inteligencia artificial, aunque expuesta y discutida públicamente, sigue siendo vista como una amenaza potencial por amplios sectores de la población. Nolan manifestó que la sociedad no acepta de manera pasiva los avances tecnológicos, sino que observa con atención quiénes los impulsan y cuáles son sus verdaderas motivaciones.

El director destacó la desconfianza creciente hacia la IA, especialmente entre las nuevas generaciones. Nolan afirmó que nunca había observado una tecnología que, avanzando tan rápido, fuera “tan completamente rechazada por el público”. Según sus palabras, la reacción de los jóvenes frente a los videos y contenidos generados por inteligencia artificial es inmediata y crítica, calificando estos productos como “AI slop” y confinándolos a un espacio de desconfianza y recelo. Para Nolan, este escepticismo resulta saludable, ya que impide que la sociedad acepte sin cuestionamientos los “regalos” tecnológicos. El cineasta considera que la vigilancia y la duda son esenciales para aprovechar los beneficios de las innovaciones sin caer en una fe ciega. “La reacción de los jóvenes es alentadora. Es positivo ver a las nuevas generaciones tan suspicaces”, expresó durante la entrevista.

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Retrato de Christopher Nolan con el cuadro Odiseo y Polifemo de Arnold Böcklin de fondo, que muestra un barco, el mar, rocas y un gigante.
Christopher Nolan posa con el cuadro "Odiseo y Polifemo" del pintor suizo Arnold Böcklin como telón de fondo, mostrando una escena mitológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La metáfora del caballo de Troya y el avance de la IA

En paralelo, la industria cinematográfica debate el papel de la inteligencia artificial en la creatividad y la autoría. Elon Musk, fundador de X (antes Twitter), ha anunciado que su herramienta Grok Imagine generará una versión de La Odisea creada íntegramente por IA antes de fin de año, prometiendo fidelidad histórica y respeto al arte de Homero. Musk ha criticado abiertamente la versión dirigida por Nolan, especialmente en lo relativo a la elección de su elenco, polémica que el director ha calificado de “irrelevante”.

La controversia sobre la adaptación de La Odisea y el uso de inteligencia artificial en el cine pone de relieve las tensiones existentes entre los defensores de la innovación tecnológica y quienes defienden la preservación de ciertos valores artísticos y culturales. Nolan, por su parte, reiteró que la adaptación y la reinterpretación forman parte esencial del proceso creativo y rechazó los cuestionamientos centrados en el reparto. El debate sobre la inteligencia artificial no se limita a la esfera artística. Organizaciones como SAG-AFTRA han manifestado su apoyo a un marco regulatorio propuesto por la administración Trump, que contempla medidas para proteger los derechos de autor, introducir controles parentales y fomentar el desarrollo de la fuerza laboral especializada en IA.

En junio, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que promueve la cooperación voluntaria de las empresas del sector, obligándolas a presentar sus nuevos modelos de inteligencia artificial al gobierno para una revisión de 30 días antes de su lanzamiento público. Este marco busca equilibrar la innovación tecnológica con la protección de intereses sociales y culturales, reflejando la inquietud creciente sobre el impacto de la IA en todos los ámbitos, desde la economía hasta la cultura popular. La postura de Christopher Nolan, al comparar la inteligencia artificial con un “caballo de Troya de cristal”, sintetiza el sentimiento de alerta y escepticismo que recorre tanto la industria cinematográfica como la sociedad en general frente a una tecnología cuyo alcance y consecuencias aún están en discusión.

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