Acusan a Kiko Rivera de utilizar la IA para crear las canciones que dedica a Isabel Pantoja y su novia Lola: “Su voz y su forma de cantar no es esa”

Acusan a Kiko Rivera de crear con IA la canción que dedica a Isabel Pantoja (Europa Press)

Las últimas canciones de Kiko Rivera han reavivado no solo la atención sobre sus relaciones personales con su madre Isabel Pantoja y su novia Lola, sino también un debate inesperado sobre el papel de la Inteligencia Artificial en la producción musical. El esperado lanzamiento de No hay paz sin ti, presentado este mismo viernes, ha venido acompañado de sospechas y acusaciones sobre la posible utilización de tecnología de IA en su creación.

El DJ ha publicado recientemente No hay paz sin ti, tras un periodo de promoción que ha coincidido con la reconciliación con su madre, Isabel Pantoja. Rivera, que ha promocionado su tema como una composición íntima y emocional, ha asegurado que es “una canción que nace desde lo más profundo del corazón… De esas que no se escriben con la cabeza, se escriben con el alma".

Tanto en los créditos de esta última canción como los del tema anterior, Lola, que ya suma más de 150.000 reproducciones en Spotify, Kiko Rivera figura como artista, compositor, productor de estudio y vocalista, consolidando una imagen de autor total.

Kiko Rivera ha roto su silencio y ha hablado de los motivos que le llevaron a poner fin a su relación con la madre de sus hijas

Un productor acusa a Kiko Rivera

Las dudas sobre el origen de las nuevas canciones han aumentado tras la intervención de Virvi Fraga, productor musical, en el programa Y ahora Sonsoles. Fraga ha señalado que está seguro de que “eso está creado por Inteligencia Artificial”, refiriéndose a la reciente producción de Rivera. Según el productor, resulta evidente que “la voz y la forma de cantar de Kiko no es esa”, unas palabras que han acentuado la polémica sobre la autenticidad de la grabación.

El debate se ha intensificado debido a varios factores relacionados con el propio historial del músico. El pasado verano, Kiko Rivera anunció la creación de un alter ego, denominado D-Luz, desarrollado mediante Inteligencia Artificial, con la intención de “sacar las canciones que no puedo publicar como Kiko Rivera”.

Kiko Rivera con su novia Lola García (Europa Press)

A pesar de que el último contenido publicado bajo ese nombre data del 3 de agosto, con otro estreno el día 15 que apenas tuvo repercusión, la conexión del artista con la IA ha dejado huella. Toda la promoción visual de las últimas canciones, incluidas las portadas, se realizó empleando ilustraciones generadas por IA, lo que ha dado pie a sospechas sobre si la innovación tecnológica se ha extendido también a la música.

Las señales de que Kiko Rivera estaría usando la IA

El productor Virvi Fraga ha manifestado al programa Y ahora Sonsoles que ha identificado en la nueva canción expresiones latinas inusuales en el vocabulario andaluz de Kiko Rivera, lo que, en su opinión, refuerza la hipótesis de que tanto la letra como la música han sido producidas mediante IA. Fraga explica que “tú metes tu voz cantando o tarareando y la IA coge tu tono de voz”, aludiendo a una capacidad tecnológica capaz de reconstruir timbres y estilos a partir de muestras originales.

Las imágenes generadas por IA de Kiko Rivera para promocionar 'Lola' (Instagram)

La circunstancia de que Kiko Rivera figure como único responsable de todos los aspectos de la producción aumenta las dudas. Lo habitual en la industria es que artistas colaboren con productores y letristas, pero en los últimos lanzamientos de Rivera, el trabajo en solitario predomina, lo que contrasta con prácticas de grandes figuras internacionales y con el principio de su propia carrera.