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‘Sicario 3′ sigue adelante con el reparto original pero nuevo director y guionista: así será la esperada película con Emily Blunt, Josh Brolin y Benicio del Toro

La primera entrega estuvo a cargo de Denis Villeneuve (’Dune’) mientras que la segunda parte fue con Stefano Solima (’Gomorra’)

Imagen de 'Sicario'
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Sicario 3 avanza con la confirmación de que Emily Blunt, Josh Brolin y Benicio del Toro retomarán sus papeles originales, según informa Deadline. La tercera entrega de la saga llega con nuevo director y guionista, mientras continúa la búsqueda de un estudio que respalde el proyecto. Los rumores sobre una tercera película venían circulando desde hace años, pero ganaron fuerza este 2026. Brolin había adelantado en el verano que el filme “estaba por suceder pronto”, aunque sin revelar detalles concretos en ese momento.

El dato central de esta nueva entrega es la reunión de los tres protagonistas de la franquicia. Blunt, Brolin y Del Toro están atados para volver a Sicario 3 tras leer el guion, de acuerdo con el reporte de Deadline. El regreso de Blunt resulta particularmente notable porque la actriz estuvo ausente en Sicario: El día del soldado, la segunda entrega de la saga. Su personaje había completado su arco narrativo, lo que en su momento justificó la decisión de no incluirla. Sin embargo, algunos seguidores de la franquicia consideraron que esa ausencia le restó profundidad a la secuela y la acercó más a un filme de acción convencional. La vuelta de Blunt al elenco podría devolverle a la tercera película esa capa narrativa que algunos fans extrañaron en la anterior entrega.

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A diferencia de las dos primeras entregas, Sicario 3 tendrá un equipo creativo distinto. La dirección quedará en manos de Padraic McKinley, quien dirigió recientemente The Weight, un drama protagonizado por Ethan Hawke. McKinley es editor de formación y solo cuenta con dos películas como director hasta el momento. Sicario 3 será su tercer proyecto al frente de una producción. El guion correrá por cuenta de Steven Knight, creador de la serie Peaky Blinders y guionista de la próxima entrega de James Bond. Knight no participó en las dos primeras películas de la saga, que fueron escritas por Taylor Sheridan.

"Sicario 2: soldado" se mete en el ranking de las películas más vistas del momento. (Netflix)
"Sicario 2: soldado" se mete en el ranking de las películas más vistas del momento. (Netflix)

La diferencia con respecto a las anteriores entregas

Según reporta Deadline, los tres actores no solo aceptaron volver tras leer el guion de Knight, sino que también tuvieron participación directa en la elección del director. Blunt, Brolin y Del Toro entrevistaron a distintos candidatos antes de decidirse por McKinley. Actualmente, el guion continúa en proceso de edición e incorpora notas y sugerencias de los propios actores. Este nivel de involucramiento del elenco en decisiones creativas marca una diferencia respecto a las entregas anteriores de la franquicia.

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Con el guion en marcha, el reparto confirmado y un director elegido, el equipo detrás de Sicario 3 busca ahora un estudio dispuesto a producir la película. El proyecto se encuentra en etapa de negociación con distintas compañías, sin que se haya anunciado todavía un acuerdo cerrado. Uno de los puntos que Deadline no pudo confirmar es si Taylor Sheridan, guionista de las dos primeras películas de la saga, tendrá algún tipo de participación en esta tercera entrega. Sheridan escribió tanto Sicario (2015) como su secuela, pero en esta ocasión el guion quedó a cargo de Knight. No se descarta que Sheridan permanezca vinculado al proyecto como productor, aunque esto no fue confirmado y se trata, por el momento, de una posibilidad sin respaldo oficial.

La ausencia de confirmación se explica en parte por la agenda del guionista, quien actualmente tiene compromisos con varias series de televisión y proyectos cinematográficos, entre ellos una película basada en el videojuego Call of Duty.Por el momento, Sicario 3 no cuenta con una fecha de estreno. El proyecto todavía necesita encontrar un estudio que lo produzca antes de avanzar hacia etapas posteriores como el rodaje. A pesar de la falta de definiciones sobre distribución y calendario, el nivel de avance alcanzado (reparto confirmado, director elegido y guion en proceso de edición) sugiere que la producción atraviesa un momento de aceleración tras años de rumores sin concreción. Y no podría haber caído en mejores manos.

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