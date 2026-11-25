Una receta que, en palabras de Loli Domínguez, "rinde mucho, se prepara sin complicaciones y viste tu mesa de fiesta". (YouTube/Loli Domínguez)

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Hay algunos platos que logran sorprender a los comensales sin dar quebraderos de cabeza al que cocina. El asado de cerdo a la naranja es uno de ellos. Su piel brillante y dorada, bañada en un glaseado cítrico que se carameliza en el horno, convierte cualquier mesa en un festín navideño sin necesidad de pasar el día entero pegado a los fogones.

El maridaje de cerdo y naranja tiene raíces profundas en la cocina mediterránea, donde los cítricos siempre acompañaron las carnes grasas para equilibrar su sabor. De todas las recetas navideñas que se pueden preparar en las fiestas, esta, por su sencillez en el proceso de elaboración es una gran opción para quienes buscan un plato que resalte en la mesa. Sólo se necesita paciencia hasta probar el primer bocado, porque la preparación es corta, pero el maridaje es lento y deja un resultado sabroso.

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Loli Domínguez, creadora del canal de YouTube La cocina de Loli Domínguez, compartió una receta de asado de cerdo a la naranja pensada para las cenas navideñas. El plato combina un marinado cítrico con especias, un glaseado de naranja y miel, y una técnica de horneado que busca garantizar una carne jugosa y fácil de cortar.

Al añadir el marinado tiene que estar muy bien impregnado. (Youtube/Loli Domínguez)

El marinado combina naranja, mostaza y hierbas aromáticas

El primer paso consiste en preparar un marinado a base de 125 mililitros de zumo de naranja recién exprimido, sin necesidad de colarlo. A esa base se suman tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra, tres cucharadas de mostaza y dos cucharadas de salsa de soja.

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El resto de los ingredientes del marinado aporta el perfil aromático de la receta: cuatro dientes de ajo machacados, una cucharadita de tomillo seco, una cucharadita de romero seco y una cucharadita de pimentón dulce. Domínguez recomendó el pimentón de la Vera en particular, ya que “le va a dar un sabor ahumado riquísimo”, según explicó en el video.

Una vez mezclados todos los componentes, la carne salpimentada se cubre por completo con el marinado dentro de un recipiente ajustado a su tamaño, para que el líquido la cubra en la mayor proporción posible. El conjunto se tapa con papel film y se lleva a la nevera durante un mínimo de seis horas, aunque la cocinera aclaró que dejarlo reposar doce horas, con un volteo a mitad de tiempo, mejora el resultado final.

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El sellado y el horneado determinan la textura final de la carne

Tras el reposo en frío, la carne se dora en una sartén con una cucharada de aceite a fuego fuerte, un paso que sella la superficie antes de pasar al horno. Ese mismo jugo de la sartén se incorpora después a la bandeja de horneado junto con el marinado reservado y 250 mililitros de caldo de carne, que también puede sustituirse por caldo de pollo o de verduras.

La bandeja se cubre con papel de aluminio y se hornea a 180 grados centígrados, con el horno previamente precalentado a la misma temperatura, durante una hora. Este primer tramo de cocción permite que la carne absorba los líquidos sin perder humedad por evaporación directa.

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El glaseado con naranja y miel aporta la salsa agridulce característica de este plato principal para Navidad. (Youtube/Loli Domínguez)

Mientras la carne se cocina, en la misma sartén donde se selló se prepara el glaseado. Allí se derrite una cucharada de mantequilla a fuego medio, se añade la piel rallada de una naranja y 375 mililitros adicionales de zumo de naranja, junto con tres cucharadas de miel. La mezcla se cocina a fuego medio hasta que rompe en hervor y después se mantiene entre diez y quince minutos más, hasta que reduce y adquiere un aspecto brillante y concentrado.

El glaseado y el reposo final son claves para la jugosidad

Pasada la primera hora de horno, la bandeja se retira para quitar el papel de aluminio y voltear la pieza de carne con ayuda de dos tenedores. Sobre esa superficie se vierte el glaseado de naranja preparado previamente, que se distribuye por encima y cae de forma natural hacia los laterales de la carne.

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Con el glaseado ya incorporado, la carne regresa al horno a la misma temperatura de 180 grados centígrados durante 30 minutos adicionales. Durante ese segundo tramo de cocción, Domínguez recomendó abrir el horno cada cierto tiempo para regar la pieza con la salsa, un paso que permite que el sabor se impregne de manera uniforme en toda la superficie.

Al retirar la carne del horno, el siguiente paso resulta determinante para la textura final: envolverla en papel de aluminio y dejarla reposar entre cinco y siete minutos antes de cortarla. Según explicó la cocinera, ese reposo retiene los jugos internos y evita que se pierdan al momento del corte, lo que se traduce en una carne más jugosa.

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La salsa se espesa con maicena antes de emplatar

El líquido de cocción que queda en la bandeja se traslada a una sartén para convertirlo en la salsa final. Quien prefiera una consistencia más ligera puede servirla tal cual, sin modificaciones. Domínguez, en cambio, optó por espesarla con una cucharadita de maicena diluida en agua fría, que incorporó de a cucharadas mientras la salsa hervía, hasta alcanzar el punto de espesor deseado.

Con la salsa lista tras un par de minutos de hervor, la carne se cortó en porciones y se sirvió acompañada de patatas, una guarnición que, según mostró la cocinera, complementa el conjunto y suma volumen al plato para una mesa navideña.

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Ingredientes

125 ml (1/2 taza) de zumo de naranja recién exprimido (para el marinado).

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra .

3 cucharadas de mostaza .

2 cucharadas de salsa de soja .

4 dientes de ajo .

1 cucharadita de tomillo seco .

1 cucharadita de romero seco .

1 cucharadita de pimentón dulce (paprika).

1,5 kg aproximados de cabezada de cerdo de la parte del lomo .

Sal , cantidad al gusto.

Pimienta recién molida, cantidad al gusto.

1 cucharada de aceite .

250 ml (1 taza) de caldo de carne .

1 cucharadita de maicena o almidón de maíz.

1 cucharada de mantequilla (para el glaseado).

La piel rallada de 1 naranja .

375 ml (1 y 1/2 tazas) de zumo de naranja recién exprimido (para el glaseado).

3 cucharadas de miel.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones generosas, ideales para una cena de Nochebuena en familia.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El asado de cerdo a la naranja se conserva en la nevera hasta 3 días, bien tapado en un recipiente hermético. También se puede congelar, ya cocinado y cortado en lonchas, hasta 2 meses. Para recalentarlo, lo mejor es hacerlo al horno a baja temperatura con un poco de su propia salsa, para que no se seque.