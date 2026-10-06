Andrew Garfield sobre interpretar a Sam Altman en la película sobre OpenIA: “Al principio me parecía un tío genial... y luego conoces mejor a la persona”

El actor Andrew Garfield aparece en primer plano junto a un recuadro circular que contiene el retrato del empresario Sam Altman. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Andrew Garfield ha presentado Artificial en el Festival de Cine de Nueva York, una película a modo de indagación sobre el poder concentrado en torno a Sam Altman, consejero delegado de OpenAI: el actor ha defendido que la película examina a quién se entrega “nuestra autonomía, poder y datos” en plena expansión de la inteligencia artificial.

Artificial reconstruye la creación de OpenAI como organización sin ánimo de lucro en 2015 y el conflicto interno que apartó a Altman de la dirección ejecutiva antes de su regreso. Neon ha adquirido la película y la estrenará en salas el 25 de diciembre, tras la retirada de Amazon MGM del proyecto casi terminado.

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Garfield ha explicado que se preparó durante dos o tres meses mediante la escucha y el visionado de material de Sam Altman, con el propósito de hallar su propia interpretación del personaje. El actor ha definido esa responsabilidad como especialmente delicada al encarnar a una persona viva.

Durante el coloquio posterior a la proyección en el Alice Tully Hall del Lincoln Center, Garfield ha dicho que siente “una enorme compasión” por cómo puede recibir Altman el retrato. Aun así, ha sostenido que la obligación principal del equipo era “arrojar luz” sobre las personas a las que el público confía capacidad de decisión, poder y datos.

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Qué cuenta Artificial sobre OpenAI

La película de Luca Guadagnino sigue el camino que condujo al lanzamiento de la empresa matriz de ChatGPT y reúne a sus principales figuras fundacionales. Yura Borisov interpreta al cofundador Ilya Sutskever, Ike Barinholtz encarna a Elon Musk y Cooper Hoffman da vida al presidente de OpenAI Greg Brockman.

El guion sitúa a Sutskever como centro moral de la historia. El investigador se muestra cada vez más incómodo ante el avance de Altman con modelos de inteligencia artificial complejos que han aprendido a mentir, mientras se ignoran de forma deliberada los riesgos que plantean.

Andrew Garfield en 'Artificial', la película de Luca Guadagnino sobre OpenIA.

Sutskever encabeza un golpe interno breve y muy expuesto públicamente que expulsa a Altman del puesto de consejero delegado. El directivo recuperó el cargo después de que Microsoft le ofreciera un puesto y cientos de empleados de OpenAI amenazaran con dimitir para seguirle. Monica Barbaro, que interpreta a la directora de tecnología de OpenAI Mira Murati, no ha asistido al estreno.

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Garfield ha recordado la primera vez que vio a Altman declarar ante el Congreso de Estados Unidos. “Pensé: ‘Este tío parece cojonudo. Tiene las ideas claras, es honesto, transparente, habla de regulación... Necesitamos a más personas así al mando, con poder, y es increíblemente encantador y carismático’. Y luego sabes más de una persona”, ha afirmado.

Altman no ha visto Artificial y ha rebajado las expectativas sobre su fidelidad biográfica. En una entrevista con Vanity Fair, ha dicho que sus responsables intentan hacer “una buena película” y que quizá lo consigan, aunque ha advertido de que no será “una representación precisa”.

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El reparto aborda las figuras de Musk y Sutskever

Yuri Borisov, candidato reciente al Óscar por Anora, ha reconocido su inquietud ante la reacción de Sutskever y del público. “No puedo responder tan bonito como Andrew. Por eso él interpreta a Sam”, ha bromeado antes de comparar el primer visionado de la película con “un niño que acaba de nacer” y la espera de que empiece a respirar.

Barinholtz ha abordado su interpretación de Musk desde el contraste entre el fundador tecnológico de 2014 y su imagen actual. “No es Musk en la Convención Nacional Republicana con una motosierra. Es él en 2014, cuando mucha gente decía: ‘Este tipo es increíble. Va a salvarnos’”, ha señalado.

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Ike Barinholtz interpreta al empresario Elon Musk en la película de Luca Guadagnino. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni / AP Foto/Alex Brandon)

El actor ha contado que trasladó a Guadagnino que tenía opiniones “muy complicadas” sobre Musk. El director le respondió que el trabajo no consistía en determinar si le quería, sino en “encontrar qué ama Elon de sí mismo”.

Rich ha defendido que la comedia es una herramienta para acercarse a una amenaza tecnológica. “Hay una línea muy fina entre la comedia y el terror”, ha dicho el guionista, que ha citado episodios de Los Simpson basados en capítulos de Crepúsculo y ha atribuido a Guadagnino la capacidad de mantener al espectador entre la risa y el llanto.

El origen del guion de ‘Artificial’

Simon Rich ha vinculado el origen de Artificial a Danny Selsam, un amigo de infancia que empezó a alertarle sobre la inteligencia artificial en 2008. El guionista ha relatado que sus amigos llegaron a plantearse una intervención para medicarlo o internarlo porque creían que había perdido la razón.

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El grupo empezó a tomarle más en serio cuando Selsam se incorporó a la nueva organización sin ánimo de lucro llamada OpenAI. Un año antes del lanzamiento de ChatGPT, Rich ha asegurado que su amigo les mostró en el ordenador contenidos tan alarmantes que sintió la necesidad de advertir a otras personas.

El guionista intentó trasladar esas preocupaciones en artículos para medios como Time, pero ha considerado que no logró captar la atención pública. “Este es una especie de último intento desesperado de advertir a la humanidad. Escribí esta película y espero por Dios que un par de personas presten atención”, ha declarado.

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El director Luca Guadagnino. (REUTERS/Yves Herman)

Amazon MGM abandonó la película cuando estaba casi terminada al considerar que estaría mejor atendida por otro estudio. La decisión llegó después de que Amazon firmara una alianza de 50.000 millones con OpenAI, mientras Altman mantiene una relación cercana con el fundador de Amazon Jeff Bezos, cuya boda veneciana con Lauren Sanchez en 2025 contó con su asistencia.

Dennis Lim, director artístico del Festival de Cine de Nueva York, ha descrito la llegada de Artificial a la programación como una situación “realmente en el aire”. Guadagnino ya había estrenado en el certamen Call Me by Your Name, Bones and All, Queer y Caza de brujas. Lim ha definido la cinta como el relato de una trayectoria seguida con “claridad alarmante” y ha destacado su humor oscuro como una forma de abordar un presente distópico.

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