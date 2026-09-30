David Fincher podría salir de Netflix tras el estreno de ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth presenta su tráiler.

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El director David Fincher ha decidido no renovar su contrato de exclusividad con Netflix, según informó Bloomberg el 29 de septiembre. La decisión llega justo antes del estreno de su próxima película con la plataforma, Las nuevas desventuras de Cliff Booth, protagonizada por Brad Pitt, lo que podría marcar el cierre de más de una década de trabajo conjunto entre el director y el servicio de streaming. El acuerdo actual entre Fincher y Netflix se firmó en 2020 y vence el próximo año. Aunque el director optó por no extenderlo, ambas partes todavía tienen margen para negociar nuevos términos antes de esa fecha.

La relación entre David Fincher y Netflix se remonta a 2013, cuando el director dirigió el piloto de House of Cards, la serie que le dio a la plataforma su primer gran éxito original. Desde entonces, Fincher se convirtió en una de las figuras más asociadas a la identidad creativa del servicio de streaming. Bajo el contrato firmado en 2020, el cineasta dirigió tres películas para Netflix: Mank, The Killer y la aún no estrenada Las nuevas desventuras de Cliff Booth. Esta última, con Pitt como protagonista, funciona como una suerte de secuela espiritual de Érase una vez en… Hollywood, aunque desarrollada de forma independiente al universo de Quentin Tarantino.

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El director también dejó su marca en otros proyectos de la plataforma. Fue productor ejecutivo de la antología animada de culto Love, Death & Robots y dirigió el piloto de Mindhunter, serie procedimental por la que ganó un Emmy. La salida de Fincher de Netflix respondería, en parte, a la recepción limitada que tuvieron sus últimos trabajos para la plataforma. Ni Mank ni The Killer contaron con un estreno amplio en salas de cine ni con edición en formato físico Blu-ray.

David Fincher en la presentación de 'The Killer' en el Festival de Venecia REUTERS/Yara Nardi

El peso de Cliff Booth en la decisión

Mank llegó en plena pandemia, un contexto que restringió su exhibición en cines. The Killer, por su parte, solo tuvo una breve exhibición orientada a calificar para premios, sin una distribución teatral significativa. La respuesta del público fue tibia en ambos casos. Mank generó un interés limitado entre los espectadores, mientras que The Killer pasó relativamente desapercibido pese a su buen recibimiento crítico. La ausencia de ediciones físicas también habría afectado el tipo de seguimiento de culto que caracterizó a películas anteriores del director, como Zodiac y El club de la lucha, títulos que construyeron su reputación a largo plazo gracias en parte a su circulación en formatos físicos y su exhibición sostenida en salas.

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Las nuevas desventuras de Cliff Booth se perfila como la última producción de Fincher bajo el contrato vigente con Netflix. La película, con Brad Pitt nuevamente en el papel de Cliff Booth, representa uno de los estrenos más esperados del director en los próximos meses. El desenlace de este proyecto podría funcionar como un punto de inflexión: si la película logra una recepción más sólida que sus antecesoras, no se descarta que ambas partes reconsideren la posibilidad de extender la relación. De lo contrario, marcaría el cierre definitivo de un ciclo que comenzó con House of Cards.

El caso de Fincher se inscribe en una tendencia más amplia dentro de la industria audiovisual. Varios cineastas de renombre que en su momento firmaron acuerdos de exclusividad con plataformas de streaming han comenzado a reevaluar esas alianzas. El acuerdo original de Fincher con Netflix, firmado en 2020, se dio en un momento en que los servicios de streaming competían de forma agresiva por atraer a directores de prestigio, ofreciendo contratos económicamente atractivos y libertad creativa como principales incentivos. Ese escenario habría cambiado con el correr de los años. La eventual salida de Fincher podría interpretarse como una señal de que parte de los directores de mayor perfil vuelve a priorizar la distribución teatral por encima de los acuerdos exclusivos con plataformas digitales. Por el momento, ni Fincher ni Netflix se pronunciaron públicamente sobre el futuro de la relación tras el estreno de Las nuevas desventuras de Cliff Booth.

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