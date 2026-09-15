Cuántas series españolas han ganado un Emmy y dónde puedes verlas

'La casa de papel' es una de las pocas series en obtener el premio Internacional Emmy a Mejor Serie Dramática

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Tras la ceremonia de los Premios Emmy 2026, celebrada esta pasada noche en Los Ángeles, la televisión española vuelve a mirar una lista que reúne cinco producciones reconocidas por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión. Cuatro series y un telefilme español han obtenido un Emmy Internacional, desde el galardón pionero de La cabina en 1973 hasta los reconocimientos a ficciones, telenovelas y documentales de formato corto en los últimos años.

Los Emmy que entrega la Academia de Televisión de Estados Unidos y los Emmy Internacionales responden a certámenes distintos. Los primeros premian principalmente a producciones estadounidenses, mientras que los Internacionales distinguen programas realizados fuera de ese país. En ese segundo ámbito se concentran los cinco títulos españoles premiados. El primer reconocimiento llegó en 1973 para La cabina, el mediometraje dirigido por Antonio Mercero, escrito junto a José Luis Garci y protagonizado por José Luis López Vázquez. La obra, emitida por Televisión Española en diciembre de 1972, recibió el Emmy Internacional a mejor telefilme.

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La historia comienza con un hombre que entra en una cabina telefónica y descubre que no puede salir. A partir de esa situación, el relato desplaza la acción hacia un terreno inquietante, sin apartarse de su punto de partida. Con una duración de 34 minutos, la producción se convirtió en uno de los títulos más difundidos de la televisión española de los años 70. La cabina está disponible de forma gratuita en RTVE Play, dentro de las colecciones de archivo de la corporación pública.

Más de cuatro décadas después, Pulseras rojas llevó otra estatuilla a España. La ficción catalana, ganó el Emmy Internacional Kids a mejor serie en la edición de 2015. Creada por Albert Espinosa y dirigida por Pau Freixas, la producción sigue a un grupo de adolescentes que comparte la experiencia de una larga internación en un hospital. Televisió de Catalunya y Castelao Pictures figuraron como responsables de la obra reconocida por la Academia Internacional. La serie cuenta con dos temporadas y puede verse en España a través de Netflix, Filmin y Atresplayer. La disponibilidad puede variar según el país y los acuerdos de distribución vigentes.

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Imagen de 'La cabina', de Antonio Mercero.

‘La casa de papel’ fue la primera ficción española premiada como mejor drama

En 2018, La casa de papel obtuvo el Emmy Internacional a mejor serie dramática. La producción creada por Álex Pina para Antena 3 había comenzado su emisión en España en 2017 y alcanzó proyección global tras su incorporación al catálogo de Netflix. La serie narra el asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, planificado por un grupo de atracadores dirigido por El Profesor. El reconocimiento en Nueva York confirmó el alcance internacional de una ficción que, en ese momento, ya circulaba en decenas de mercados. Las cinco partes de La casa de papel están disponibles en Netflix.

La edición de 2024 de los Emmy Internacionales dejó dos reconocimientos para España. La Promesa, producida por RTVE, StudioCanal y Bambú Producciones, ganó en la categoría de mejor telenovela. La ficción de época se centra en Jana, una joven que llega al palacio de los Luján con el propósito de esclarecer la muerte de su madre. La serie diaria, creada por Josep Cister Rubio, se puede seguir en La 1 y en RTVE Play, donde están disponibles los capítulos emitidos.

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Ese mismo año, la docuserie catalana Punt de no retorn recibió el Emmy Internacional a mejor serie de formato corto. Dirigida por Raül Gallego, la producción aborda conflictos, cambios sociales y procesos políticos a través de reportajes centrados en personajes y territorios concretos. Las temporadas de Punt de no retorn se encuentran en la plataforma 3Cat. La edición más reciente de los Emmy Internacionales, cuyos ganadores se anunciaron el 24 de noviembre de 2025, tuvo tres producciones españolas candidatas. Valle Salvaje y Regreso a las Sabinas compitieron en la categoría de mejor telenovela, que finalmente ganó la producción turca Deha. El documental deportivo de Netflix en torno al Caso Rubiales Se acabó: Diario de las campeonas, fue nominado y obtuvo el premio en su categoría. Además, el actor español Oriol Pla ganó el Emmy a mejor interpretación masculina por su papel en Yo, adicto.