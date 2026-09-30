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Fátima Zahra el Mansouri se convierte en la primera mujer en ser primera ministra de Marruecos tras el nombramiento de Mohamed VI: “Es un momento histórico”

La nueva jefa del Ejecutivo señaló que el nombramiento transmite un mensaje a las mujeres marroquíes y defendió la necesidad de trabajar “dentro de una sociedad armoniosa”

Mohammed VI y Fátima Ezzahra El Mansouri en su nombramiento (Reuters)
Mohammed VI y Fátima Ezzahra El Mansouri en su nombramiento (Reuters)
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Fátima Ezzahra El Mansouri se ha convertido en la primera mujer designada jefa del Gobierno de Marruecos. El rey Mohamed VI la nombró este martes primera ministra en el Palacio Real de Rabat. La coordinadora de la dirección del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), ganador de los comicios, pasará a la historia. El PAM obtuvo 97 escaños, un resultado que lo situaba como la formación en posición de encabezar la siguiente etapa política. El Mansouri tendrá que formar el nuevo Ejecutivo y asumirá ahora la tarea de buscar acuerdos parlamentarios, para lo que ya ha confirmado que conversará con todas las formaciones, siguiendo el orden de número de votos conseguidos.

Este es un momento histórico para nuestro país”, afirmó la dirigente tras la audiencia real. “Esta es la primera vez que una mujer es nombrada jefa de Gobierno, lo cual es motivo de orgullo para mí y para todas las mujeres del país”, añadió. La nueva jefa del Ejecutivo señaló que el nombramiento transmite un mensaje a las mujeres marroquíes y defendió la necesidad de trabajar “dentro de una sociedad armoniosa con todas sus fuerzas vitales”. También subrayó que recibió del rey las directrices para afrontar la próxima fase política. El monarca tiene el poder de elegir tanto el líder del Gobierno como los ministros de Defensa, Interior, Exteriores y Asuntos Religiosos.

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El Mansouri promete soluciones para los jóvenes

Tras su reunión con Mohamed VI, El Mansouri aseguró que trabajará para presentar un Gobierno que responda a las expectativas del monarca y de la ciudadanía. La dirigente reconoció la dimensión del encargo y las expectativas que genera la futura acción del Ejecutivo. “Somos plenamente conscientes de la importancia de este paso”, señaló. El Mansouri añadió que el futuro gabinete elaborará “un programa que proponga soluciones realistas y concretas”.

De esta manera, su primera declaración sitúa entre las prioridades del nuevo Gobierno la respuesta a las demandas de la población joven. La participación ha caído hasta el 38% en estas elecciones, siendo los jóvenes los que más desinterés han mostrado. El Khattat Yanja, una de las figuras del PAM, defendió que El Mansouri es la figura adecuada y celebró la decisión del rey y felicitó a El Mansouri por “esta muestra de confianza real”. También destacó el papel interno de la nueva jefa del Gobierno dentro de la formación.

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Ronda de contactos con todos los partidos

La dirección del Partido Autenticidad y Modernidad confirmó que El Mansouri pilotará las conversaciones con el resto de las fuerzas políticas. Tras una reunión celebrada en la sede regional de la formación en Agdal, un barrio de Rabat, la dirigente anunció que comenzaría los contactos internos y externos para configurar una propuesta de Gobierno. “El buró político me ha encargado emprender los contactos con las fuerzas políticas, y tendré la ocasión de informarles sobre el avance de estas rondas de consultas”, declaró a Le360 después de su designación.

El también miembro de la dirección colegiada del PAM, Mehdi Bensaïd, confirmó que las reuniones comenzarán este miércoles. Según explicó, la formación seguirá “el orden de clasificación y de escaños obtenidos por las formaciones políticas” en las legislativas. “Vamos a dialogar con todos”, sostuvo Bensaïd, en una referencia al islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), que el pasado sábado decidió pasar a la oposición. La nueva responsable del Ejecutivo deberá comprobar hasta qué punto los partidos están dispuestos a sumarse a una coalición encabezada por el PAM.

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