España

La Aemet prevé una jornada de lluvias en toda España por el paso de un frente: estas son las regiones más afectadas

Tras una pasada jornada de precipitaciones intensas que provocaron crecidas e inundaciones al noroeste de la península, Cataluña no cuenta con avisos activos

Una calle de Barcelona durante el temporal de lluvia, a 29 de septiembre de 2026. (EFE/Alejandro García)
Una calle de Barcelona durante el temporal de lluvia, a 29 de septiembre de 2026. (EFE/Alejandro García)
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Este caluroso mes de septiembre se despide bajo la lluvia y con temperaturas mucho más bajas a las registradas durante las pasadas semanas. El tiempo ha dado un giro radical: los cielos despejados han dado paso a unos con nubes que están descargando agua con fuerza. El lunes, las lluvias ya fueron intensas y afectaron especialmente al norte de Extremadura, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el nivel rojo (peligro extraordinario). No obstante, el martes se activo en Cataluña, donde las consecuencias fueron peores.

Durante la pasada jornada, el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) observó los acumulados más intensos en el noreste de la comunidad, sobre todo en la comarca del Baix Empordà, donde se llegaron a registrar más de 90 litros por metro cuadrado en tres horas. Hubo además desbordamientos de agua que afectaron a varios municipios y carreteras. El teléfono de Emergencias 112 recibió 1.768 llamadas por incidencias hasta las 21:00 horas debido a las fuertes precipitaciones. Los Bomberos también recibieron 864 avisos y tuvieron que rescatar a una mujer y un bebé que habían quedado atrapados en la riera de Canyars, en Gavà (Barcelona) y que fueron trasladas al Hospital de Sant Boi. No obstante, no hay víctimas mortales.

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Vista de Barcelona, a 29 de septiembre de 2026. (EFE/Marta Pérez)
Vista de Barcelona, a 29 de septiembre de 2026. (EFE/Marta Pérez)

Este miércoles, Protección Civil mantendrá la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Cataluña (INUNCAT), debido a las lluvias que todavía se esperaban en la comunidad autónoma durante la noche y por las incidencias que aún quedan por resolver, ha informado el Govern. El Ejecutivo, a través de un comunicado, ha informado que prevé dar por finalizada la alerta a lo largo de la mañana. De hecho, la Aemet no tiene avisos activos en la comunidad autónoma. Solo el norte de Navarra está en nivel amarillo (peligro bajo) por lluvias que pueden dejar 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Pese a que solo hay una alerta activa por lluvias, las precipitaciones se extenderán por todo el país a lo largo de la jornada. El paso de un frente atlántico desde el noroeste dará pie a inestabilidad en la península, con predominio de cielos cubiertos y precipitaciones persistentes, puntualmente fuertes en el Cantábrico oriental y Pirineo occidental.

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La Generalitat ha pedido “máxima precaución” ante el episodio de lluvias intensas, que han dejado al menos siete heridos durante la madrugada del sábado

La nubosidad general tenderá a disminuir de norte a sur con el paso de las horas, pero dejará precipitaciones en la mitad noroeste con acumulados significativos el Cantábrico oriental y, algo menos importantes, en Galicia y el oeste del sistema central. De forma más aislada, habrá chubascos en el interior este peninsular, con tormentas que pueden ser fuertes en el este de Castilla-La Mancha e Ibérica sur.

En Canarias, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en el interior de las islas más montañosas donde se podría dar algún chubasco; y alisio moderado.

Las máximas descenderán en el noroeste, pero ascenderán en los extremos sureste y nordeste y sin cambios, salvo algún ascenso ligero, en el resto de la Península; las mínimas ascenderán en el centro peninsular y descenderán en el oeste; sin cambios en las islas.

El otoño llega para quedarse

España no se va a despedir de la lluvia en los próximos días. El jueves el frente dejará precipitaciones en el Cantábrico, nordeste peninsular y área mediterránea, con chubascos que podrán ser fuertes. Este día bajarán las temperaturas notablemente en el tercio norte, pero subirán en el resto. “Habrá un contraste importante entre norte y sur, mientras que Oviedo, León o Lugo a duras penas llegarán a 18 o 20 grados, en Sevilla, Córdoba o Murcia se llegarán a 33 grados”, apunta Del Campo.

Según la actual previsión, el tiempo inestable continuará durante el viernes y el fin de semana, con precipitaciones que regarían buena parte de la península y Baleares. “Todo esto con temperaturas en general algo más bajas, pero con ambiente suave en general, que distará bastante de ser frío”, concluye el portavoz.

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