Renfe y Adif sufren un ciberataque que habría extraído 500 GB de información y comprometido datos limitados de usuarios

Trenes de Renfe. (Jesús Hellín - Europa Press)

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Renfe y Adif han sufrido un ciberataque que ha comprometido información limitada de usuarios y ha obligado a aislar sistemas conectados entre ambas entidades, sin afectar a la circulación ferroviaria ni a la prestación del servicio a los viajeros. Renfe sitúa el origen del incidente en servidores de Adif que ya habían sido atacados y mantenían interconexión con los sistemas de la operadora.

La intrusión habría permitido la sustracción de 500 gigabytes de información, aunque todavía se desconoce qué archivos contienen esos datos. Fuentes próximas a la investigación, citadas por El Mundo, sitúan el momento de mayor extracción el jueves y mantienen sin identificar la procedencia del grupo responsable.

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Renfe ha indicado que los atacantes pudieron acceder principalmente a nombres y direcciones de correo electrónico. La operadora no ha identificado pruebas concluyentes de que esa información se haya divulgado públicamente ni evidencias de acceso a datos bancarios, financieros, medios de pago, documentos nacionales de identidad u otros datos especialmente sensibles.

Según los indicios técnicos disponibles, los sistemas de Renfe interconectados con los de Adif fueron objeto del ataque. La compañía activó sus protocolos de respuesta, aisló los entornos afectados y desplegó medidas extraordinarias de protección con el apoyo de especialistas independientes en ciberseguridad.

La vía de acceso, bajo investigación

Adif detectó actividad inusual en sus sistemas en la noche del 24 de septiembre. Sus herramientas de ciberseguridad trabajaron para contenerla, responder a los ataques y limitar sus posibles efectos, según fuentes de la entidad.

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La investigación sitúa el posible acceso inicial en la página web de Adif. Desde allí, los responsables habrían entrado en su infraestructura en la nube y, después, en sistemas vinculados a Renfe. Los investigadores analizan si utilizaron un sistema de inteligencia artificial para identificar vulnerabilidades hasta encontrar una vía de acceso, según publicó El Mundo.

El procedimiento presenta similitudes con operaciones de intrusión apoyadas en inteligencia artificial, aunque también se investiga si un error humano dentro de Adif pudo facilitar el acceso inicial. Las pesquisas deben determinar todavía cómo se produjo la entrada en los sistemas y cuál fue el papel de la inteligencia artificial, si lo tuvo.

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Varios intentos continuados

Adif presentó una denuncia y puso la información recopilada a disposición del Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia. La empresa trabaja con sus proveedores tecnológicos para recuperar la web, que permanece inoperativa.

Los ciberataques contra operadores esenciales subieron un 43% en España en 2024 y siguen al alza.

Ninguna aplicación ni sistema relacionado con la explotación ferroviaria se ha visto afectado, según Adif. La circulación ferroviaria se desarrolla con normalidad y la página web de Renfe continúa operativa.

Renfe ha vinculado el incidente con varias semanas de intentos continuados contra sus sistemas. La compañía ha asegurado que había detectado y bloqueado esos ataques mediante sus mecanismos de protección antes de esta intrusión.

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