La oferta para trabajar en los conciertos de Shakira en Madrid: más de 100 euros brutos al día por un turno mínimo de 9 horas

Shakira durante su primera noche en su residencia en Madrid, el pasado 18 de septiembre. (REUTERS/Susana Vera)

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La residencia de Shakira en Madrid moviliza cada fin de semana desde el pasado viernes a más de 55.000 personas. Los 12 conciertos de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el Iberdrola Music de Villaverde, en lo que prevé un total de más de 600.000 asistentes, no se limitan a una jornada de conciertos: es toda una experiencia. Es un parque temático sobre la cultura latinoamericana; es Shakiralandia. Es Macondo Park.

Desde que, pasado el mediodía, se abren las puertas del recinto, las posibilidades para pasar las horas previas al concierto son casi infinitas: comer, recorrer sus distintos espacios, leer en La Biblioteca o escuchar en directo a artistas como Amaia o Yerai Cortés, según el día para el que se tenga entrada.

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Todo ello requiere también de cientos de trabajadores encargados de que el recinto funcione, desde la restauración hasta el control de accesos y la seguridad. Y, en pleno desarrollo de la residencia, todavía hay vacantes disponibles.

Resumen de la primera fecha de la residencia de Shakira en Madrid. La cantante colombiana inició su serie de doce presentaciones en España con un recorrido por sus principales éxitos.

La empresa Safeguard Global busca 50 auxiliares de seguridad para incorporarse al equipo que trabaja durante los conciertos de Shakira en el recinto madrileño. La oferta, publicada en InfoJobs a principios de septiembre, busca candidatos que puedan empezar a trabajar con disponibilidad inmediata y ofrece distintas opciones de horario en función de su disponibilidad. El salario asciende a 11,40 euros brutos por hora.

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Jornadas de mínimo 9 horas

Los seleccionados pueden optar por una jornada completa, con entrada a las 08.00 horas y salida “al finalizar el turno” -de cara al público, Macondo Park cierra a la 00:15-, o por un horario de tarde y noche, que se extiende aproximadamente desde las 17.00 hasta las 02.00 horas. Este último supondría, tomando como referencia las nueve horas indicadas en el anuncio, unos 102,60 euros brutos por jornada, siempre que todas ellas computen como horas efectivamente trabajadas.

Fans de Shakira en Madrid. (REUTERS/Susana Vera)

Por esto mismo, la compañía detalla que “es imprescindible disponer de vehículo propio”, debido a la dificultad de acceso en transporte público a la zona. Para esta ocasión especial, el metro cierra a la 1:30 horas y las líneas de cercanías que pasan por el Iberdrola Musican finalizan a las 23:45 horas.

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Tal y como explican en el anuncio, las funciones del puesto se centran principalmente en el control, la vigilancia y el apoyo durante el desarrollo del evento. Entre las tareas detalladas por la empresa se encuentran la cobertura de entradas y accesos, la orientación de los asistentes, el control de diferentes zonas del recinto y la vigilancia y supervisión de las áreas asignadas.

Los auxiliares también deberán colaborar con los responsables de seguridad y organización y cumplir las instrucciones de los encargados del servicio. Safeguard Global advierte, además, de que se trata de un empleo que “requiere permanecer de pie durante varias horas”, por lo que exige disponibilidad para cumplir con los horarios establecidos.

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