El autor acusado de escribir con IA la ‘novela del año’ en Francia se queda sin optar al premio Goncourt

A copie of the book "C'etait ca ou mourir", a novel by author Thelyson Orelien, is displayed on a table inside a bookstore in Paris, France, September 22, 2026. REUTERS Sarah Meyssonnier

Guardar

Fue eso o morir (C’était ça ou mourir) tenía todos los ingredientes para convertirse en la novela del año en Francia. El novelista y poeta canadiense Thélyson Orélien (Haití, 1988) debutó en la novela de ficción el mes de marzo en Canadá, obra que llegó al país galo el 19 de agosto. En apenas cinco semanas, la historia sobre la dura travesía de un profesor de Historia que huye de Haití rumbo a Canadá vendió 35.000 ejemplares, cosechó elogios de la crítica y se llevó varios premios, entre ellos el Fnac de Novela 2026, el Méduse y el Plume. Todo parecía encaminar al escritor hacia una temporada literaria de ensueño. Hasta que llegó la cuenta de X Balance ton Claude.

Este lunes, el mismo día que el novelista recibió el galardón de Fnac, esta cuenta acusó a Orélien de haber escrito su primera novela “casi en su totalidad por una inteligencia artificial”. “Probamos varios pasajes, en distintos puntos del manuscrito, y obtuvimos casi siempre el mismo resultado: 100 % IA. Recordemos que Pangram es, con diferencia, el detector de IA más fiable”, escribieron en una publicación, adjuntando capturas de pantalla con el resultado del análisis de la web que analiza si un contenido está realizado con IA.

PUBLICIDAD

Thélyson Orélien (François Couture / Wikipedia)

La polémica ha quedado servida y las repercusiones no han tardado en llegar. La Academia Goncourt ha decidido retirar su título de la primera fase de obras que optan al premio, cuyos cuatro finalistas se conocerían el 27 de octubre. En un comunicado hecho público este viernes, la institución alude tanto a los plagios atribuidos al autor como al “resultado convergente de varios análisis de investigadores y periodistas” que, a su juicio, apuntan a que la novela es “con toda probabilidad, en gran medida producto” de una IA.

El autor asegura que empezó a escribir la novela en 2017

La Academia explica que su decisión busca “preservar la integridad del Premio Goncourt” y lanza una advertencia que va mucho más allá del caso Orélien: “No respaldamos ni avalamos de ninguna manera la creación de textos generados con ayuda de la IA”. El que hace apenas unos días era uno de los grandes aspirantes de la temporada literaria francesa se ha quedado así, de golpe, fuera de la carrera por el premio más prestigioso de las letras francesas.

PUBLICIDAD

El autor, que ha negado la acusación, ha asegurado que empezó a escribir la obra en 2017, mucho antes de que se desarrollara la IA generativa, y el primer borrador se terminó en 2019. “Siempre me ha gustado la creación y la escritura, no veo por qué recurriría a una máquina”, aseguró a Libération un día después de que arrancase la polémica. “Desde mi reciente llegada a Francia, he sido objeto de numerosos ataques racistas, no de lectores, sino de personas ajenas que buscan perjudicarme. Al principio no les presté atención. Pero no esperaba ataques de este tipo. No estoy triste, sino enfadado. Actualmente estoy recopilando un expediente con mis editores en Francia y Quebec para demostrar mis afirmaciones.”

Sin embargo, a raíz de esto han comenzado a salir a la luz acusaciones de plagio sobre sus textos previos. El diario La Presse aseguró haber comprobado que una columna firmada por el escritor en 2013 era, “en su práctica totalidad”, una traducción ligeramente modificada de un artículo publicado cinco días antes en The Philippine Star.

PUBLICIDAD