Alcaraz y Mensík consiguen el tercer punto para Europa en la Laver Cup tras derrotar a Fritz y Búblik

Alcaraz y Mensik vencen a Alexander Búblik y Taylor Fritz (REUTERS/Dylan Martinez)

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Carlos Alcaraz ha formado pareja con Jakub Mensík para dar a Europa una ventaja de 3-1 al término de la primera jornada de la Laver Cup en el O2 Arena de Londres. El triunfo del viernes sitúa al equipo europeo por delante antes de que los partidos del sábado repartan dos puntos y los del domingo, tres.

Alcaraz y Mensík han derrotado a Alexander Búblik y Taylor Fritz por 6-4 y 6-4 en 1 hora y 28 minutos. La victoria ha cerrado la jornada inaugural con Europa al frente y ha sido el primer encuentro de dobles disputado en esta edición.

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El partido ha tenido dos tramos diferenciados, ya que Búblik y Fritz han dispuesto de varias opciones de rotura en los primeros juegos, pero Alcaraz y Mensík las han neutralizado antes de quebrar el servicio rival y adjudicarse el primer set.

La segunda manga ha comenzado con una rotura de la pareja europea, que ya no ha cedido la iniciativa. El resultado ha dejado como única derrota europea del viernes la de Mensík frente a Brandon Nakashima, mientras que Alexander Búblik ha cerrado el día con dos derrotas en sets corridos.

Alexander Bublik y Taylor Fritz disputan un punto con Alcaraz (REUTERS/Dylan Martinez)

Cómo queda la Laver Cup tras el 3-1 de Europa

La ventaja de dos puntos no decide el torneo, pues los cuatro encuentros programados para el sábado valdrán dos puntos cada uno, y los cuatro del domingo otorgarán tres, una distribución que mantiene abierta la competición pese a la renta obtenida en la primera jornada.

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El escenario reproduce varios elementos de la Laver Cup de 2025 en la que Europa también terminó aquel primer día con un 3-1, Alcaraz y Mensík jugaron juntos el primer dobles del viernes y Taylor Fritz estuvo en la pareja rival, entonces acompañado por Alex Michelsen. Europa acabó perdiendo el título en aquella edición y este año, la ausencia de Michelsen ha dado entrada a Búblik junto a Fritz en el primer duelo de dobles de la jornada inaugural.

Alcaraz y Jakub Mensik (REUTERS/Dylan Martinez)

El sábado están previstos los estrenos en individuales de Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Miñaur y Alcaraz. La jornada concentrará buena parte de la disputa por la ventaja con la que ambos equipos afrontarán el último día.

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Alcaraz se acerca a Federer en la clasificación histórica

El resultado amplía el balance de Alcaraz en la competición por equipos, ya que el murciano acumula 16 puntos para Europa en sus tres participaciones en la Laver Cup, un registro que le deja a dos de Roger Federer en la clasificación histórica. Roger Federer ocupa la tercera plaza con 18 puntos. Por delante figuran Alexander Zverev, con 21, y Jack Sock, con 20.

Carlos Alcaraz y Serena Williams coincidieron en la pista central del US Open en la modalidad de dobles mixto y atrajeron la atención del público en Nueva York.

Alcaraz alcanzará a Federer si gana el sábado su partido individual y todavía puede acabar como el jugador con más puntos de la historia del torneo, en función de los resultados de Zverev, que llega al torneo como el vigente campeón de Roland Garros y del US Open.

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