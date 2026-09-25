Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

Un hombre y una mujer examinan la información nutricional en la etiqueta de un paquete de alimentos en un supermercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hogar español destina de media 6.602 euros al año a la compra en el supermercado, una cifra que supone un salto de 342 euros respecto al ejercicio anterior y que equivale a un incremento del 5,18%. Así lo determina un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que subraya además que la elección de un supermercado y otro para realizar la compra puede representar una diferencia de hasta el 20% en el gasto total, unos 1.310 euros al año.

El estudio, presentado este viernes, analiza la evolución del gasto en la cesta de la compra durante el último año desde mayo de 2025 hasta el mismo mes de 2026, período en el que el incremento de los precios de alimentación e higiene se situó en el 1,8%.

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Según la organización, el ritmo de subida de precios se moderó respecto a 2025, aunque los resultados del estudio todavía no reflejan los efectos de la guerra en Irán, que aún no han llegado a los lineales, pero que, según advierte la OCU, “terminarán afectando” a la cesta de la compra.

Los supermercados en los que más se ahorra

Entre las cadenas, el reparto de precios y su evolución reciente dibuja un mapa de ganadores y perdedores. El supermercado andaluz Dani, absorbido por El Jamón, encabeza el listado como el más barato, seguido por Family Cash, Tifer, Alcampo, Supeco, Lidl, Mercadona y Aldi, en ese orden. En el extremo opuesto, se ubica Sánchez Romero, con los precios más caros, y completan el podio El Corte Inglés y Supercor.

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A esa fotografía se suma un dato de tendencia: en 2026, ocho de las 28 grandes cadenas analizadas bajaron precios, algo que no había ocurrido el año anterior. Carrefour Market lideró esas rebajas con un 2,7%, seguido por Lidl (1,9%), Mercadona (1,8%) y Aldi (1,4%), mientras que BM y Ahorramás registraron las mayores subidas, del 5,1% y el 4,4% respectivamente.

Facua critica la subida del precio de los huevos en los supermercados.

Madrid resume mejor que ninguna otra ciudad esta paradoja: es una de las plazas con la cesta más cara del país y, al mismo tiempo, la que ofrece el mayor margen de ahorro si el consumidor cambia de establecimiento, hasta 4.381 euros al año. El estudio se elaboró a partir de visitas a 690 establecimientos en 38 ciudades y supermercados con venta por internet, con un relevamiento de 101.520 precios sobre una cesta de 244 productos de alimentación, higiene y droguería.

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Los productos que más presionan el bolsillo del consumidor

Ese contraste entre cadenas conviene leerse junto al comportamiento de los precios por tipo de producto. Los productos frescos se encarecieron un 4,7% de media, muy por encima del 1,8% que registró el conjunto de la cesta. Dentro de esa categoría, el pescado subió un 8,6%, la carne un 3,7% y las frutas y verduras un 3,5%. En total, la OCU contabilizó 149 productos más caros que hace un año, frente a 92 que bajaron de precio; entre los mayores descensos figuran las servilletas de papel, con una caída del 30,4%, los plátanos de Canarias, con un 22,6% menos, las alcachofas, con un 15,1%, y el puré de patatas, con un 14,8%.

*Con información de Agencia EFE