Una experta en marca, sobre Rodolfo Sancho: “Su verdadera batalla no consiste en conseguir que dejemos de asociarlo con Daniel, sino en que esa asociación deje de ser la única”

Rodolfo Sancho durante el estreno en 2025 de la película 'Los Futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata'. (Europa Press)

Guardar

La vida pública de Rodolfo Sancho cambió radicalmente en agosto de 2023. Hasta entonces, su nombre estaba ligado principalmente a su extensa trayectoria como actor, a su pertenencia a una conocida saga de intérpretes y a algunos de los personajes que había interpretado durante décadas. Sin embargo, el caso de su hijo, Daniel Sancho, condenado en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta, desplazó prácticamente todos esos logros.

Para Ana Jiménez, experta en construcción de autoridad y marca personal, lo ocurrido con el actor responde a un fenómeno diferente al de una crisis reputacional convencional. “Rodolfo Sancho no sufrió una crisis de reputación provocada por sus propios actos. Sufrió una crisis de asociación”, explica la especialista. La diferencia resulta fundamental. El actor no fue responsable del delito por el que su hijo fue condenado, pero el enorme impacto mediático de la investigación y del posterior proceso judicial terminó vinculando inevitablemente ambos nombres.

PUBLICIDAD

Una circunstancia que demuestra hasta qué punto las relaciones familiares pueden modificar la percepción que existe sobre una persona: “No existe ningún motivo razonable para trasladarle una responsabilidad que corresponde a otra persona. Pero la percepción pública no funciona siempre con compartimentos perfectamente separados”.

Antes de que el caso saltara a los titulares, Rodolfo Sancho contaba con una identidad profesional perfectamente asentada. Había comenzado a trabajar como actor desde niño y era también hijo del recordado Sancho Gracia. Su trayectoria televisiva y cinematográfica había construido durante años una imagen asociada al mundo de la interpretación. Pero todo cambió cuando el nombre de Daniel comenzó a ocupar diariamente los titulares. “Una carrera de décadas quedó momentáneamente detrás de una historia que llevaba solamente unos meses ocupando titulares”, señala Ana Jiménez.

PUBLICIDAD

La especialista considera que este fenómeno tiene que ver con la forma en la que funciona la memoria colectiva. Una persona puede haber dedicado toda su vida a construir una determinada identidad, pero un acontecimiento de enorme impacto puede convertirse en la primera referencia que el público establece cuando escucha su nombre: “No siempre recordamos primero aquello que una persona ha construido durante más tiempo. Muchas veces recordamos primero aquello que nos ha provocado mayor impacto”.

Rodolfo Sancho en 'Y ahora Sonsoles'. (Atresmedia)

“El interés público todavía está ahí”

La reciente aparición de Rodolfo Sancho en Y ahora Sonsoles es, para Jiménez, un buen ejemplo de esta situación. El intérprete acudió al programa para hablar de su trabajo y presentar nuevos proyectos, pero la conversación volvió a estar inevitablemente condicionada por la situación de su hijo. “Puede entrar en un plató como actor y salir convertido de nuevo en protagonista indirecto del caso Daniel Sancho. No porque él necesariamente quiera hacerlo, sino porque el interés público todavía está ahí”, explica la experta.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en esta situación se plantea un problema complejo: si habla de Daniel, contribuye a mantener esa asociación; si evita el asunto, tampoco consigue que desaparezca del imaginario público. Por eso, considera que el objetivo no debería ser eliminar la relación entre ambos nombres, algo que resulta prácticamente imposible, sino conseguir que deje de ser la única asociación existente alrededor del actor.

Rodolfo Sancho en 'Y ahora Sonsoles'. (Atresmedia)

“Y ahí el tiempo juega un papel fundamental”, indica Jiménez. Por ello, la reconstrucción de la imagen pública de Rodolfo Sancho no pasa por lanzar un mensaje concreto ni por intentar convencer al público de que vuelva a verlo como antes. La especialista apuesta por una estrategia mucho más prolongada: continuar trabajando.

PUBLICIDAD

“Las percepciones no suelen sustituirse con declaraciones, se sustituyen acumulando nuevas evidencias: otro proyecto, otro personaje, otra entrevista centrada en su trabajo, otro estreno… Una nueva asociación encima de la anterior”, sostiene la experta. En este sentido, el hecho de que Rodolfo haya mantenido su actividad profesional resulta especialmente relevante. En lugar de intentar borrar lo sucedido, su camino pasaría por volver a construir espacios en los que su profesión vuelva a ocupar el centro de la conversación.

Un tribunal de Tailandia ha ratificado este viernes la condena a cadena perpetua contra Daniel Sancho, sentenciado por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en agosto de 2023 en la isla de Koh Phangan (sureste), tras rechazar las apelaciones presentadas por ambas partes al fallo dictado en agosto de 2024. (Fuente: Europa Press, NTN24, Instagram)

El reto de convivir con dos identidades

Existe, sin embargo, una dificultad. Rodolfo Sancho no puede actuar como si el caso no hubiera ocurrido. Daniel es su hijo y el proceso judicial ha condicionado profundamente su vida personal y profesional durante estos años.

PUBLICIDAD

Por ello, Jiménez considera que debe aprender a convivir con dos realidades: su identidad como actor y su condición de padre de Daniel Sancho. Una no tiene por qué eliminar a la otra, pero sí resulta importante evitar que una termine eclipsando completamente a la segunda. “Que algo forme parte de tu historia no significa que tenga que seguir siendo el título de tu historia”, resume la especialista.